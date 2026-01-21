Publicidad

México

Traslado de capos mexicanos a EU es un logro de Trump, dice Pam Bondi

Los 37 operadores de organizaciones criminales que México entregó al Gobierno de Donald Trump llegaron ayer a ciudades estadounidenses.
mié 21 enero 2026 02:56 PM
Traslados de Reos Narcotráfico
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un fuerte dispositivo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) para el traslado de al menos 37 presos. (Foto: Cuartoscuro )

El envío de 37 líderes criminales por parte de México a Estados Unidos es un logro del presidente Donald Trump, aseguró hoy la fiscal Pam Bondi.

Durante un evento en el que compartió la lista de capos que llegaron ayer a Estados Unidos, la funcionaria destacó el nombre de Pedro Insunza Noriega, alias "El Señor de la Silla", uno de los primeros mexicanos en ser acusados de narcoterrorismo durante el 2025.

"Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para desmantelar los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense", dijo Bondi.

"Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y garantizaremos una justicia rápida e integral para los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras que durante años han estado atacando al pueblo estadounidense", agregó.

Por su parte, el embajador Ronald Johnson aseguró que el traslado de los narcos muestra la buena cooperación que hay entre México y Estados Unidos.

"La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen", expresó.

Kash Patel, director del FBI, también aseguró que se trata de un gran logro de la administración de Trump.

“El liderazgo del presidente Trump y su trabajo con sus socios están desmantelando los cárteles que han causado daños incalculables a los estadounidenses”, escribió en redes.

Los 37 operadores de organizaciones criminales que México entregó al Gobierno de Donald Trump llegaron ayer a ciudades estadounidenses.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que los delincuentes representaban "una amenaza real para la seguridad del país".

Se trata de la tercera tanda de líderes criminales que México envía a Estados Unidos durante el mandato de Claudia Sheinbaum.

Harfuch explicó que el envío de los presuntos delincuentes se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y con respeto a la soberanía nacional.

Los presuntos delincuentes fueron enviados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

En la lista de reos que fueron trasladados de México a Estados Unidos hay integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Cabrera.

Este martes 20 de enero se cumplió un año desde que Trump llegó al poder en Estados Unidos. En su segundo mandato ha nombrado a los cárteles como organizaciones terroristas y ha presionado a México para realizar más acciones para frenar el tráfico de fentanilo.

El envío se da a ocho días de que la presidenta Claudia Sheinbaum conversara vía telefónica con su homólogo Donald Trump para resaltar los resultados alcanzados por México en materia de seguridad, luego de que el mandatario de EU advirtiera de ataques a cárteles vía terrestre.

Con el envío de este martes, ya son los 92 los criminales extraditados a Estados Unidos, entre los que se destacan figuras como el narcotraficante Rafael Caro Quintero; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” y hermano de “El Señor de los Cielos”; Luis Gerardo Méndez, exmiembro del cártel de La Línea; Alder Martín Sotelo, acusado del homicidio de un oficial en Carolina del Norte; Andrew Clark, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, y José Rodolfo Villarreal, exintegrante del cártel de los Beltrán Leyva.

Tags

Donald Trump Narcotráfico Crimen organizado

