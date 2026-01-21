Traslado de capos mexicanos a EU es un logro de Trump, dice Pam Bondi

El envío de 37 líderes criminales por parte de México a Estados Unidos es un logro del presidente Donald Trump, aseguró hoy la fiscal Pam Bondi.

Durante un evento en el que compartió la lista de capos que llegaron ayer a Estados Unidos, la funcionaria destacó el nombre de Pedro Insunza Noriega, alias "El Señor de la Silla", uno de los primeros mexicanos en ser acusados de narcoterrorismo durante el 2025.

"Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para desmantelar los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense", dijo Bondi.