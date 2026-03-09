Publicidad

México

887 mexicanos ya fueron evacuados de Medio Oriente, reporta la SRE

Los mexicanos evacuados, precisó la SRE, eran residentes o se encontraban de paso en diversas naciones, como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.
lun 09 marzo 2026 12:53 PM
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que, a nueve días del inicio del conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, 887 mexicanos ya fueron evacuados de las áreas afectadas por el enfrentamiento.

En un comunicado, detalló que la salida de los connacionales fue posible gracias a la disponibilidad de rutas seguras y condiciones de conectividad aérea, terrestre y marítima.

Según el informe actualizado por la Relaciones Exteriores, la evacuación sigue las medidas de seguridad dictadas por cada país.

"A partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un mayor número de vuelos comerciales. Algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes, para aquellos que cuenten con alguna reservación", precisó la dependencia.

Los mexicanos evacuados, precisó la SRE, eran residentes o se encontraban de paso en diversas naciones, como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.

En cuanto a Irán, la dependencia informó que, debido a las condiciones de seguridad, la representación consular mexicana en ese país cesó operaciones, trasladando su trabajo consular a Azerbaiyán con el apoyo de la Embajada en Bakú.

"El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas", destacó la SRE.

La SRE también subrayó que, hasta el momento, no se ha reportado que algún connacional haya sufrido daños a su integridad física durante el proceso de evacuación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su recomendación de no viajar a la región y pidió a los mexicanos que se encuentren allí seguir las instrucciones de las autoridades locales, optando por las rutas terrestres más seguras disponibles.

