887 mexicanos ya fueron evacuados de Medio Oriente, reporta la SRE

Según el informe actualizado por la Relaciones Exteriores, la evacuación sigue las medidas de seguridad dictadas por cada país.

"A partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un mayor número de vuelos comerciales. Algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes, para aquellos que cuenten con alguna reservación", precisó la dependencia.

Los mexicanos evacuados, precisó la SRE, eran residentes o se encontraban de paso en diversas naciones, como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.

En cuanto a Irán, la dependencia informó que, debido a las condiciones de seguridad, la representación consular mexicana en ese país cesó operaciones, trasladando su trabajo consular a Azerbaiyán con el apoyo de la Embajada en Bakú.