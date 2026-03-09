Alianza militar de EU presiona a México para permitir mayor cooperación contra cárteles

En el anuncio resaltó la exclusión a México, vecino y socio comercial de Estados Unidos. Solo fueron invitados al plan gobiernos identificados con ideologías de derecha.

Para Armando Vargas, especialista en seguridad pública, esta alianza no es solo un anuncio de cooperación contra el narcotráfico, sino es la construcción de una nueva narrativa de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos, donde los cárteles dejan de ser “un problema doméstico" de algunos países para ser presentados como una amenaza regional.

“Eso también funciona como un mecanismo de presión: el mensaje implícito es que, si algunos países no quieren participar en un enfoque más duro contra los cárteles, Estados Unidos avanzará con quienes sí estén dispuestos”. Armando Vargas, de México Evalúa.

Sobre la ausencia de México, Brasil y Colombia, el experto indica que es significativo, pues estos tres países han sido actores centrales en la política antidrogas de la región. Por lo anterior, sostiene que ahora Donald Trump intenta redibujar el mapa de seguridad regional, pero con gobiernos políticamente alineados y cercanos a Estados Unidos.

Durante el anuncio de la estrategia de seguridad, Trump se refrió nuevamente a México al señalar que es el “epicentro de la violencia de los cáteles” del narcotráfico y criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por rechazar la ayuda estadounidense para combatir a los grupos delincuenciales.

Donald Trump ha dicho que atacará por tierra a los cárteles si es necesario. (Foto: AFP )

El analista político David Saucedo comenta que este tipo de declaraciones por parte del mandatario estadounidense también representan una “presión” para el Gobierno mexicano con el fin de que acceda en avanzar en el combate contra los cárteles de la droga.

El también experto en temas de seguridad pública dice que se espera que haya más estrategias unilaterales de Estados Unidos en México, pues en el lanzamiento del “Escudo de las América” se tildó a México -de nuevo- de estar gobernado por los cárteles de la droga.

“Desde el punto de vista político-diplomático, es una nueva embestida. Haga lo que haga México, acaba de abatir a 'El Mencho', la presión de los norteamericanos se mantiene. Es un desafío importante para la situación de México actualmente”, dice Saucedo.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', fue abatido el pasado 22 de febrero. Era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su localización.

José María Ramos García, del Colegio de la Frontera Norte, también coincide en que esta nueva alianza regional para combatir a los cárteles de la droga en la que no participa México es una estrategia estadounidense para “presionar”.

“El caso de Nemesio Oseguera no resuelve el problema y es de esperarse acciones unilaterales si se afecta a ciudadanos de Estados Unidos en México. Tal prioridad gubernamental se indica en la política de seguridad nacional de Estados Unidos, la declaración de organizaciones criminales como terroristas; el programa de defensa de la Secretaría Guerra y la declaración del fentanilo como un arma de destrucción masiva”, señala el experto.

No es la primera vez que se presiona a México para la eliminación de los cárteles de la droga. Se hizo cuando Donald Trump declaró terroristas a estos grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y cuando anunció aranceles de 30% a México por “no hace suficiente” para frenar al narcotráfico.

Tras las declaraciones del fin de semana de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México mantiene cooperación con Washington en materia de seguridad, pero dejó claro que no aceptará acciones militares extranjeras en el país.

"Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no", mencionó la mandataria en su conferencia.