Alianza militar de EU presiona a México para permitir mayor cooperación contra cárteles

La estrategia de seguridad contra los cárteles lanzada el fin de semana por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en alianza con países latinoamericanos, es un mensaje para presionar al Gobierno de México para que exista mayor cooperación, de acuerdo con expertos consultados.
El fin de semana, el mandatario se unió a los líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago para “destruir” con sus ejércitos a los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.
En el anuncio resaltó la exclusión a México, vecino y socio comercial de Estados Unidos. Solo fueron invitados al plan gobiernos identificados con ideologías de derecha.
Para Armando Vargas, especialista en seguridad pública, esta alianza no es solo un anuncio de cooperación contra el narcotráfico, sino es la construcción de una nueva narrativa de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos, donde los cárteles dejan de ser “un problema doméstico" de algunos países para ser presentados como una amenaza regional.
“Eso también funciona como un mecanismo de presión: el mensaje implícito es que, si algunos países no quieren participar en un enfoque más duro contra los cárteles, Estados Unidos avanzará con quienes sí estén dispuestos”.
Armando Vargas, de México Evalúa.
Sobre la ausencia de México, Brasil y Colombia, el experto indica que es significativo, pues estos tres países han sido actores centrales en la política antidrogas de la región. Por lo anterior, sostiene que ahora Donald Trump intenta redibujar el mapa de seguridad regional, pero con gobiernos políticamente alineados y cercanos a Estados Unidos.
Durante el anuncio de la estrategia de seguridad, Trump se refrió nuevamente a México al señalar que es el “epicentro de la violencia de los cáteles” del narcotráfico y criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por rechazar la ayuda estadounidense para combatir a los grupos delincuenciales.
El analista político David Saucedo comenta que este tipo de declaraciones por parte del mandatario estadounidense también representan una “presión” para el Gobierno mexicano con el fin de que acceda en avanzar en el combate contra los cárteles de la droga.
El también experto en temas de seguridad pública dice que se espera que haya más estrategias unilaterales de Estados Unidos en México, pues en el lanzamiento del “Escudo de las América” se tildó a México -de nuevo- de estar gobernado por los cárteles de la droga.
“Desde el punto de vista político-diplomático, es una nueva embestida. Haga lo que haga México, acaba de abatir a 'El Mencho', la presión de los norteamericanos se mantiene. Es un desafío importante para la situación de México actualmente”, dice Saucedo.
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', fue abatido el pasado 22 de febrero. Era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su localización.
José María Ramos García, del Colegio de la Frontera Norte, también coincide en que esta nueva alianza regional para combatir a los cárteles de la droga en la que no participa México es una estrategia estadounidense para “presionar”.
“El caso de Nemesio Oseguera no resuelve el problema y es de esperarse acciones unilaterales si se afecta a ciudadanos de Estados Unidos en México. Tal prioridad gubernamental se indica en la política de seguridad nacional de Estados Unidos, la declaración de organizaciones criminales como terroristas; el programa de defensa de la Secretaría Guerra y la declaración del fentanilo como un arma de destrucción masiva”, señala el experto.
No es la primera vez que se presiona a México para la eliminación de los cárteles de la droga. Se hizo cuando Donald Trump declaró terroristas a estos grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y cuando anunció aranceles de 30% a México por “no hace suficiente” para frenar al narcotráfico.
Tras las declaraciones del fin de semana de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México mantiene cooperación con Washington en materia de seguridad, pero dejó claro que no aceptará acciones militares extranjeras en el país.
"Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no", mencionó la mandataria en su conferencia.
Reducir influencia de China
Para los expertos, la alianza militar que conformó Donald Trump no solo está relacionada con México, sino con China, que es el principal rival estratégico de Estados Unidos.
Ramos García menciona que este pacto integrado por Estado Unidos y países de Latinoamérica tiene tres explicaciones y entre ellas está reducir la influencia de China en estos países, ya que el Caribe es estratégico en término de migración irregular, drogas e influencia de este país asiático.
“Significa atender parte del origen del problema que es reducir el contrabando de cocaína procedente de esos países, reducir la influencia geopolítica de China en esos países y una opción para atender la eminente intervención de Estados Unidos en Cuba y sus impactos regionales”, declara el experto.
Eduardo Guerrero Gutiérrez, analista en seguridad pública, concuerda con este análisis, pues Estados Unidos quiere mantener distancia entre China y América Latina.
“No quieren que China se meta tanto en asuntos latinoamericanos; ellos quieren tener el dominio de América de Latina, el dominio militar y una buena relación político con los líderes políticos de América Latina”, menciona.
Considera que dentro de los acuerdos que se firmarán con estos gobiernos latinoamericanos, se presionarán a países como Brasil, cuyo socio comercial es China, para frena esa tendencia y volver más fuerte la relación con Estados Unidos.
“Todo es una estrategia de geopolítica internacional para que Estados Unidos consolide su presencia política y militar en América Latina; eso implica combatir a los carteles”.
Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad pública.
Esto porque Brasil y China son dos de los cuatros países que conforman los BRICS, un bloque económico que busca desafiar al G7.
Cárteles son un cáncer, dice Trump
Durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, Trump dijo que ''los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”.
Para el mandatario estadounidense, las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región, por lo que considera que se debe usar toda la fuerza en contra de ellos.
Trump calificó a los cárteles como “un cáncer” que amenaza la seguridad nacional, e incluso aseguró que “en algunos casos dicen que son más poderosos que el ejército del país”. Según su visión, estas organizaciones han tomado control de gran parte del territorio mexicano, por lo que insistió en que “no podemos permitir eso”.
En relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Trump la describió como “una persona muy buena, tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa”.
Sheinbaum ha insistido en que México tiene la capacidad para hacer frente a esta situación y ha negado que los cárteles “gobiernen México” o que las organizaciones criminales tengan más poder que el Estado mexicano, afirmaciones que considera falsas.