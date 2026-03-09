¿Cuándo es la entrega de calificaciones en escuelas de la SEP 2026?

Los padres de familia y tutores de estudiantes de educación básica están por recibir las calificaciones correspondientes al segundo bimestre, y cuyas fechas se estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. Estas son los días establecidos previos a las vacaciones de Semana Santa.
De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación , el calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República