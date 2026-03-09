¿Cuándo es la entrega de calificaciones en escuelas de la SEP 2026?

¿Qué días se entregan calificaciones en escuelas de la SEP?

Los días establecidos para la entrega de calificaciones y firma de boletas a los padres de familia son del lunes 23 al jueves 26 de marzo. Mientras que el viernes 27 de marzo es el último del mes y por lo tanto no hay clases ya que se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Hay que recordar que tras la implementación de la Nueva Escuela Mexicana en escuelas de educación básica del país, los grados escolares pasaron a ser fases en la que la educación preescolar es la fase 2; en este caso, las boletas incluyen los cuatro campos formativos y un espacio para las observaciones en cada periodo de evaluación, pero no consideran valores numéricos.

Las fases 3, 4 y 5 corresponden a los seis grados de Educación Primaria, la boleta presenta los cuatro campos formativos, las tres evaluaciones parciales y un apartado para observaciones.

En la fase 6 para Educación Secundaria, el documento presenta los campos formativos y las disciplinas que se integran en cada uno, así como un apartado de observaciones.

