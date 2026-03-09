Publicidad

México

¿Qué día se entregan calificaciones en escuelas de la SEP?

Los padres de familia y tutores deberán firmar las calificaciones correspondientes al segundo trimestre del ciclo escolar 2025-206.
lun 09 marzo 2026 04:04 PM
¿Cuándo es la entrega de calificaciones en escuelas de la SEP 2026?
Un ejemplo de la boleta que contempla la Nueva Escuela Mexicana cuyas áreas de aprendizaje se imparten a los estudiantes de nivel básico del país. (Foto: https://www.gob.mx/sep/articulos )

Los padres de familia y tutores de estudiantes de educación básica están por recibir las calificaciones correspondientes al segundo bimestre, y cuyas fechas se estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. Estas son los días establecidos previos a las vacaciones de Semana Santa.

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación , el calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República

¿Qué días se entregan calificaciones en escuelas de la SEP?

Los días establecidos para la entrega de calificaciones y firma de boletas a los padres de familia son del lunes 23 al jueves 26 de marzo. Mientras que el viernes 27 de marzo es el último del mes y por lo tanto no hay clases ya que se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar.

calendario-sep-2025-2026.jpg
Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Hay que recordar que tras la implementación de la Nueva Escuela Mexicana en escuelas de educación básica del país, los grados escolares pasaron a ser fases en la que la educación preescolar es la fase 2; en este caso, las boletas incluyen los cuatro campos formativos y un espacio para las observaciones en cada periodo de evaluación, pero no consideran valores numéricos.

Las fases 3, 4 y 5 corresponden a los seis grados de Educación Primaria, la boleta presenta los cuatro campos formativos, las tres evaluaciones parciales y un apartado para observaciones.

En la fase 6 para Educación Secundaria, el documento presenta los campos formativos y las disciplinas que se integran en cada uno, así como un apartado de observaciones.

La aprobación del primer grado de primaria se realizará con base en la asistencia. A partir de segundo y hasta sexto grado se promoverá a las y los alumnos cuando obtengan un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos.

En secundaria, el resultado de la evaluación se expresará en una escala de 5 a 10 y los alumnos serán acreditados cuando obtengan promedio final mínimo de 6 en cada disciplina.

¿Qué datos tiene la boleta escolar?

  • Nombre de la alumna o del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa.
  • Datos de identificación de la institución educativa o del servicio educativo en el que se realizan los estudios.
  • Nombre del personal docente responsable del registro.
  • Asistencia, entendida como el número de días que la alumna o el alumno asistió a la escuela.
La firma de boletas precede a las vacaciones de Semana Santa, que será celebrada por los católicos del 29 de marzo al 5 de abril de 2026. Es decir, los estudiantes de educación básica en el país regresan a clases el lunes 13 de abril.

