Ante el brote de sarampión que se mantiene vigente en el país y la llegada de millones de turistas a la Ciudad de México de cara al Mundial de Futbol , las autoridades capitalinas reforzarán la vacunación contra este virus.
La estrategia pondrá especial énfasis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las centrales camioneras, afirma Nadine Gasman, secretaria de Salud local.
Publicidad
“Entre los esfuerzos que hemos hecho es reforzar la vacunación con el personal de los aeropuertos y con el personal de las centrales camioneras. Lo vamos a reforzar un par de meses antes del Mundial, aunque desde el año pasado hemos realizado campañas en los aeropuertos”, dice la funcionaria a Expansión Política.
Este empeño es necesario porque la Ciudad de México es el cuarto estado del país con más casos de sarampión confirmados en 2026. Según el informe nacional de la Secretaría de Salud federal, aquí se habían detectado 86 casos sospechosos y confirmado 37 hasta el 20 de enero.
Actualmente se encuentran activos solo cinco casos, aclara la secretaria de Salud capitalina.
La CDMX también es la segunda entidad federativa con la menor cobertura en la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, que se pone al año de edad.
Con 955,098 dosis colocadas desde 2025, alcanza una cobertura de 68% en la primera dosis, solo por debajo de Yucatán, que registra una inmunización de 67%. Estos datos fueron presentados por el secretario de Salud federal, David Kershenobich, en la conferencia matutina de este martes.
Sin embargo, la ciudad mantiene un mejor avance, de 82%, en la segunda dosis, aplicada a niños de 18 meses. La cobertura baja a 76% en el refuerzo para los menores de 6 años.
Publicidad
Kershenobich dijo que la meta es que todos los estados del país alcancen una cobertura mínima de 95%, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hasta ahora, solo Campeche, Sinaloa y Chiapas han superado ese porcentaje en la aplicación de la primera y segunda dosis. Mientras que 99% de las infancias de 6 años de 13 estados ya cuenta el refuerzo, de acuerdo con los datos oficiales.
Vacunación a turistas, en escuelas y centros de salud
La Ciudad de México ha instalado puestos de vacunación desde 2025 en puntos de llegada de turistas, sobre todo en momentos de alta afluencia, como las temporadas vacacionales de diciembre, Semana Santa y verano.
Las medidas son más intensivas ante el brote de sarampión que se ha registrado a nivel nacional, con 7,188 casos confirmados y 24 muertes acumuladas desde febrero de 2025.
Para contener los brotes, cuando se detecta un caso de sarampión en la ciudad se aplica un cerco epidemiológico en las inmediaciones de la zona y en ese perímetro se vacuna a todas las personas que no han sido inmunizadas.
“No solo vamos a la casa y vemos a la persona que tiene sarampión, también estudiamos de dónde pudo haberse contagiado, vemos su entorno y hacemos un cerco a 35 manzanas alrededor buscando personas que tengan sintomatología, pero sobre todo vacunar”, explica Gasman.
¿A qué edad se aplica la vacuna contra el sarampión?
El foco de la aplicación de vacunas son los niños y niñas, quienes deben tener su esquema completo a los 12 y 18 meses de edad, más un refuerzo a los 6 años.
Así mismo, las personas de entre 10 y 49 años que no recuerdan si los vacunaron o no tienen certeza sobre si recibieron el refuerzo.
Publicidad
Gasman indica que continuará con la campaña de vacunación que se realiza desde 2025 para contener los casos en la Ciudad de México.
“Hemos tenido una campaña muy intensa de vacunación en las escuelas, en lugares públicos, hicimos el mega centro de vacunación en la UNAM y kioscos en diferentes partes, vamos también casa por casa en los lugares donde sabemos que la cobertura de vacunación es baja con nuestras brigadas”, afirma Gasman.
Es una responsabilidad personal vacunarse, nos protege a nosotros, protege a nuestra familia y a la comunidad”
Nadine Gasman, secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Protección a infancias
La secretaria de Salud capitalina indica que si bien en la mayoría de la gente el sarampión no provoca complicaciones graves, sí hay casos en los que personas han muerto.
Como se desconoce qué tan grave será cada caso, es mejor protegerse de las complicaciones a través de la vacunación.
Quienes se encuentran más vulnerables son niños y niñas con algún grado de desnutrición o personas con un sistema inmunológico deprimido.
En estos casos, el sarampión puede producir una neumonía grave, es decir, una infección pulmonar en donde los alvéolos se llenan de líquido y esto dificulta la respiración. En esos casos, la persona puede requerir intubación, soporte vital o incluso podría fallecer.
Para 2026, las autoridades de salud compraron 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, casi tres veces más que los 10.8 millones adquiridos en 2025.
Están disponibles en los centros de salud de todos los estados, del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.
“Hay vacunas en todos los centros de salud, la federación ha comprado suficientes vacunas, el doctor (David) Kershenobich, (secretario de Salud del Gobierno de México) decía que tenemos abastecimiento para dos años, entonces realmente no hay pretexto, lo que necesitamos es poner el brazo y vacunarnos”, sostiene Gasman.
Módulos de vacunación
-Acude a tu Centro de Salud más cercano, hay 232 en la ciudad y puedes recibir la vacuna de forma gratuita, sin importar si eres o no derechohabiente. Puedes conocer sus ubicaciones en este enlace al sitio oficial de la Secretaría de Salud de la CDMX: https://www.salud.cdmx.gob.mx/ver-mas/unidades/centros-de-salud
-Puedes llamar a la línea del Gobierno de México, marca 079 en tu teléfono. En ese número ofrecen atención las 24 horas del día y te podrán orientar sobre el punto más cercano a tu ubicación para vacunarte contra el sarampión.