“Entre los esfuerzos que hemos hecho es reforzar la vacunación con el personal de los aeropuertos y con el personal de las centrales camioneras. Lo vamos a reforzar un par de meses antes del Mundial, aunque desde el año pasado hemos realizado campañas en los aeropuertos”, dice la funcionaria a Expansión Política.

Este empeño es necesario porque la Ciudad de México es el cuarto estado del país con más casos de sarampión confirmados en 2026. Según el informe nacional de la Secretaría de Salud federal, aquí se habían detectado 86 casos sospechosos y confirmado 37 hasta el 20 de enero.

Actualmente se encuentran activos solo cinco casos, aclara la secretaria de Salud capitalina.

La CDMX también es la segunda entidad federativa con la menor cobertura en la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, que se pone al año de edad.

Con 955,098 dosis colocadas desde 2025, alcanza una cobertura de 68% en la primera dosis, solo por debajo de Yucatán, que registra una inmunización de 67%. Estos datos fueron presentados por el secretario de Salud federal, David Kershenobich, en la conferencia matutina de este martes.

Sin embargo, la ciudad mantiene un mejor avance, de 82%, en la segunda dosis, aplicada a niños de 18 meses. La cobertura baja a 76% en el refuerzo para los menores de 6 años.