Salud pide reforzar medidas contra sarampión ante casos recientes en Jalisco y Ciudad de México

Aunque el brote está más controlado, estos cuatro estados continúan identificando contagios. Jalisco, que será una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, notificó 69 casos entre el 1 y el 10 de diciembre.

Es el estado con más confirmaciones en este periodo, superando a Chihuahua, que suma 10 solo en este mes. Desde que el brote inició en febrero pasado, el estado fronterizo fue el más afectado.

Sin embargo, los casos de Jalisco no alcanzan los niveles reportados en Chihuahua durante los momentos más álgidos.

En el mismo lapso, la Ciudad de México confirmó cinco contagios; Guerrero, 36, y Michoacán, 31.

Los secretarios de salud estatales sostuvieron una reunión con la dependencia federal, la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), encargado de los programas de vacunación.

“El objetivo fue fortalecer las acciones de prevención, contención y vacunación en algunas regiones de estas entidades en las que se han registrado casos recientes”, explicó la secretaría en una tarjeta informativa.

David Kershenobich, secretario de Salud, instruyó a las entidades a fortalecer los operativos territoriales, el monitoreo epidemiológico y les ofreció acompañamiento técnico federal.

Las autoridades locales, por su parte, detallaron que realizan jornadas de vacunación intensiva en 25 manzanas a la redonda de los domicilios con casos de sarampión confirmados.

Aseguraron que brigadas de vacunación también recorren casa por casa en los municipios con contagios y acordaron reforzar la vacunación en centrales de autobuses y en sitios públicos con alta afluencia de personas durante diciembre.

La secretaría informó que a nivel nacional se han aplicado 10.3 millones de vacunas contra el sarampión en 2025. Este operativo ha contribuido a reducir la transmisión, aunque ésta suma 10 meses consecutivos.

“Las dosis de vacunas contra el sarampión han permitido una reducción sostenida de la curva de transmisión a nivel nacional, mientras que los nuevos casos que se han presentado se registran principalmente en comunidades que no cuentan con su esquema completo de vacunación”, explicó.