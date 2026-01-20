México solicita dos meses más para controlar el brote de sarampión; aplica 11.8 millones de vacunas

A la fecha, las autoridades aplicaron 11.8 millones de vacunas y para este año compraron 27.3 millones de dosis, casi tres veces más que los 10 millones adquiridos en 2025.
“Tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos dos años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población”, dijo el secretario de Salud en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La meta es alcanzar una cobertura de 95%, que ya se logró en algunos estados, afirmó, mientras en otras regiones continúan trabajando para aplicar más dosis.
¿Dónde vacunarse contra sarampión?
La Secretaría de Salud puso a disposición el número telefónico 079, donde se pueden consultar los sitios específicos para recibir las vacunas.
La dosis están disponibles tanto en clínicas del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, como en los centros de salud de los estados. No se necesita ser afiliado de ninguna institución para recibirlas, aseguró Sheinbaum.
“No depende de la derechohabiencia, pueden asistir a cualquier centro de salud de las 32 entidades federativas de la República. Al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar o a los centros de salud de los estados. Todos tienen vacunas y no se necesita ser del IMSS para ser vacunado en una institución del IMSS. Acudir a cualquier centro de salud para recibir su vacunación”, aseguró.