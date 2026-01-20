México solicita dos meses más para controlar el brote de sarampión; aplica 11.8 millones de vacunas

La OPS ya citó al país para evaluar su estatus . Pero agendó la revisión hasta el 13 de abril, para darle tiempo de presentar los informes y la evidencia debida sobre todas las acciones que realiza para controlar el brote e incrementar la cobertura de vacunación.

Ahora, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó este martes que su administración solicitó esos dos meses adicionales, al igual que Estados Unidos, el otro país que también está en riesgo de perder la certificación.

El brote actual, uno de los más severos en los últimos seis años, está presente también en Canadá. Como los contagios iniciaron antes en ese país, la OPS ya le retiró el estatus de libre de sarampión en noviembre de 2025.

“Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también está y solicitó una ampliación de dos meses y nosotros también nos hemos apuntado, precisamente, en esos dos meses, para tratar de controlar el brote”, declaró el secretario.