México

México solicita dos meses más para controlar el brote de sarampión; aplica 11.8 millones de vacunas

El país tiene por meta subir la cobertura de vacunación en contra de ese virus al 95% y acabar con la transmisión antes de abril para mantener su estatus de país libre de sarampión.
mar 20 enero 2026 09:46 AM
Brote de sarampión en México
El secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que el país cuenta con las vacunas necesarias para proteger a la población. (Foto: Presidencia de México)

Las autoridades de salud solicitaron dos meses adicionales para intentar controlar el brote de sarampión antes de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) evalúe si México pierde su estatus como país libre de sarampión.

Esta certificación se retira a una nación si cumple 12 meses o más con transmisión de este virus. En febrero próximo, México cumplirá un año con el brote, que acumula 7,168 casos confirmados acumulados y 24 defunciones.

La OPS ya citó al país para evaluar su estatus . Pero agendó la revisión hasta el 13 de abril, para darle tiempo de presentar los informes y la evidencia debida sobre todas las acciones que realiza para controlar el brote e incrementar la cobertura de vacunación.

Ahora, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó este martes que su administración solicitó esos dos meses adicionales, al igual que Estados Unidos, el otro país que también está en riesgo de perder la certificación.

El brote actual, uno de los más severos en los últimos seis años, está presente también en Canadá. Como los contagios iniciaron antes en ese país, la OPS ya le retiró el estatus de libre de sarampión en noviembre de 2025.

“Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también está y solicitó una ampliación de dos meses y nosotros también nos hemos apuntado, precisamente, en esos dos meses, para tratar de controlar el brote”, declaró el secretario.

En México inició con casos importados y estalló sobre todo en Chihuahua, donde se extendió a una comunidad menonita sin vacunación. Actualmente hay contagios confirmados en los 32 estados, pero se mantienen activos sobre todo en Jalisco y Chiapas.

Vacuna contra el sarampión

La única manera de eliminar la transmisión del sarampión, el virus más contagioso, incluso más que el covid, explicó Kershenobich, es incrementando la cobertura de vacunación, que disminuyó drásticamente desde la pandemia.

En 2024, solo el 79.8% de los niños contaba con la primera dosis de alguna de las vacunas antisarampión. La segunda dosis tenía una cobertura de apenas 69%.

Desde el año pasado, las autoridades de salud elevaron los esfuerzos por vacunar a más población que estaba desprotegida. Incluso, adelantaron la primera dosis en contra de esta enfermedad a los niños de 6 meses, cuando normalmente se aplica hasta el primer año.

También subió la edad para vacunarse hasta los 49 años, a fin de incluir a los jornaleros agrícolas, uno de los grupos más afectados por el brote y que también influye en su diseminación por la movilidad de un estado a otro debido a su trabajo.

A la fecha, las autoridades aplicaron 11.8 millones de vacunas y para este año compraron 27.3 millones de dosis, casi tres veces más que los 10 millones adquiridos en 2025.

“Tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos dos años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población”, dijo el secretario de Salud en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La meta es alcanzar una cobertura de 95%, que ya se logró en algunos estados, afirmó, mientras en otras regiones continúan trabajando para aplicar más dosis.

¿Dónde vacunarse contra sarampión?

La Secretaría de Salud puso a disposición el número telefónico 079, donde se pueden consultar los sitios específicos para recibir las vacunas.

La dosis están disponibles tanto en clínicas del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, como en los centros de salud de los estados. No se necesita ser afiliado de ninguna institución para recibirlas, aseguró Sheinbaum.

“No depende de la derechohabiencia, pueden asistir a cualquier centro de salud de las 32 entidades federativas de la República. Al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar o a los centros de salud de los estados. Todos tienen vacunas y no se necesita ser del IMSS para ser vacunado en una institución del IMSS. Acudir a cualquier centro de salud para recibir su vacunación”, aseguró.

