OPS cita a México para evaluar si mantiene su estatus de país libre de sarampión

Hasta el 14 de enero de este año, la Secretaría de Salud había confirmado 6,816 casos acumulados y 24 defunciones.

Así que México está a punto de perder la certificación de país libre de sarampión, que la OPS otorga a las naciones que mantienen esta enfermedad bajo control, sin transmisión endémica. Pero dicho estatus se pierde si un país registra contagios ininterrumpidos durante un año.

Este es el caso de México, que actualmente enfrenta el brote de sarampión más severo desde hace seis años, igual que Canadá y Estados Unidos, que también fue citado por la OPS para revisar su estatus.

La certificación de país libre de sarampión ya fue retirada a Canadá en noviembre de 2025, luego de cumplir los 12 meses con transmisión del virus. Con ello, América también perdió su estatus de continente libre de sarampión.

Ahora, la Comisión Regional de la OPS para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por sus siglas en inglés) examinará la situación de México y Estados Unidos.