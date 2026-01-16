Publicidad

México

OPS cita a México para evaluar si mantiene su estatus de país libre de sarampión

El país será evaluado en abril porque no ha controlado el brote de sarampión que inició en febrero de 2025, por lo que podría perdir el estatus que indica que la enfermedad está eliminada en un país.
vie 16 enero 2026 06:58 PM
México debe controlar el brote de sarampión antes del Mundial 2026
El brote actual de sarampión es el más severo registrado en México en los últimos seis años. (Foto: Archivo)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) citó a México a una reunión para revisar su estado de eliminación del sarampión. El encuentro se realizará de manera virtual el próximo 13 de abril de 2026.

Esta evaluación se agenda porque el país está a punto de cumplir 12 meses de transmisión continua de sarampión. Desde que inició el brote en febrero de 2025, las autoridades de salud no ha logrado eliminarlo por completo y continúan detectando contagios.

Hasta el 14 de enero de este año, la Secretaría de Salud había confirmado 6,816 casos acumulados y 24 defunciones.

Así que México está a punto de perder la certificación de país libre de sarampión, que la OPS otorga a las naciones que mantienen esta enfermedad bajo control, sin transmisión endémica. Pero dicho estatus se pierde si un país registra contagios ininterrumpidos durante un año.

Este es el caso de México, que actualmente enfrenta el brote de sarampión más severo desde hace seis años, igual que Canadá y Estados Unidos, que también fue citado por la OPS para revisar su estatus.

La certificación de país libre de sarampión ya fue retirada a Canadá en noviembre de 2025, luego de cumplir los 12 meses con transmisión del virus. Con ello, América también perdió su estatus de continente libre de sarampión.

Ahora, la Comisión Regional de la OPS para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por sus siglas en inglés) examinará la situación de México y Estados Unidos.

Esta comisión verifica que la eliminación del sarampión se mantenga vigente en los países y evalúa si se restablece la transmisión endémica del virus en alguna región.

La OPS informó que la revisión de México y Estados Unidos será hasta abril para darle tiempo a las autoridades de ambos países de preparar informes completos, con descripciones y análisis con evidencia epidemiológica y de laboratorio, para su evaluación.

“Tras su revisión, la RVC presentará sus recomendaciones al director de la OPS. Posteriormente, el director determinará formalmente la clasificación del país y comunicará la decisión a las autoridades nacionales”, detalló en un comunicado.

El impacto de la baja cobertura de vacunación

El organismo sanitario recordó que los brotes de sarampión se propagan principalmente entre las poblaciones no vacunadas, por lo que es importante mantener una cobertura de vacunación por encima de 95%.

Pero en México disminuyeron las coberturas. En 2024, solo 79.8% de los niños contaba con la primera dosis de alguna de las vacunas antisarampión. La segunda dosis tenía una cobertura de apenas 69%.

Esto fue decisivo para que el brote de sarampión se extendiera en México, a donde llegó con casos importados de otros países. El riesgo de que iniciaran los contagios en el país también era elevado por compartir frontera con Estados Unidos. Ahí, sobre todo en Texas, inició la transmisión a finales de enero, semanas antes que en México.

Así que, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud, que implementó respuestas de acción rápidas y desde el año pasado aplica miles de vacunas, el brote sigue vigente.

La dependencia estima que solo 5% de los contagios están activos, una proporción mucho menor a la reportada en el pico más álgido del brote. Sin embargo, las autoridades no lograron su meta de eliminar el brote por completo a más tardar en noviembre pasado.

