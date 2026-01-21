Brote de sarampión pone a México en riesgo de perder certificación: OPS decidirá medidas previo al Mundial

Los retos de México ante el brote y el Mundial
David Kershenobich, secretario de Salud, descartó que el brote signifique un riesgo de cara al Mundial de Futbol 2026, a celebrarse justo en México, Estados Unidos y Canadá.
Pero adelantó este martes que en la evaluación de abril ante la OPS se decidirá si se solicita a todos los visitantes viajar vacunados contra el sarampión, pues la movilidad de personas por el evento deportivo podría contribuir a la expansión del virus.
“No debe afectar a la Copa Mundial. Lo que se decidirá en esa reunión de abril es si será necesario vacunarse o no”, explicó en la conferencia matutina.
Si el país pierde el estatus de libre de sarampión, podría tardar varios años en recuperarlo, porque debe demostrar que no tiene casos durante 12 meses. Venezuela quedó fuera de la certificación en 2018 y Brasil en 2019, pero la recuperaron en 2024.
México debe lograr, primero, controlar el brote actual y documentar su cierre; fortalecer la vigilancia, vacunación y respuesta rápida ante cada caso sospechoso.
Recuperar la cobertura de vacunación
También debe mejorar la vacunación. Desde el 2000 hasta el 2012, se había mantenido por arriba del 95% la cobertura de la primera dosis de sarampión.
En 2013 se registró la primera caída en ese periodo, con una cobertura de 88%. Pero en 2017 y 2019 cayó aún más, a 76% y 73%, respectivamente. Durante los siguientes dos años se recuperó y bajó de nuevo a 76% en 2023 y en 2024 subió solo a 79%.
La actual administración heredó esta problemática y corre contra el tiempo para recuperar las coberturas. De 2025 a la fecha aplicó 11.8 millones de vacunas y tiene disponibles otros 23.5 millones de dosis para 2026.
Ha logrado incrementar la cobertura de la primera dosis a 84% a nivel nacional y a 94% para la tercera dosis. Pero la meta es llegar al 95% en todos los estados e instituciones de salud.
“Tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos dos años”, dijo el secretario de Salud.
La OPS solicita que también se consoliden los registros electrónicos de vacunación; se asignen más recursos a la vigilancia por laboratorio y se realicen pruebas de PCR para confirmar o descartar la infección.
“No nos vamos a detener y vamos a seguir vacunando lo que sea necesario”, agregó la directora del Censia, centro encargado del programa de vacunación.