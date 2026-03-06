Publicidad

México

Feminicidios en Chiapas, Edomex, Morelos y Sinaloa empañan la víspera del 8M

En Morelos, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado han realizado marchas y paros para exigir justicia tras el feminicidio de dos de sus compañeras.
vie 06 marzo 2026 05:05 PM
Estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han mantenido jornadas de protestas para exigir justicia por sus compañeras.

La víspera de las marchas por el Día Internacional de la Mujer ha estado marcada por el asesinato de al menos seis mujeres en distintos estados: una niña y una adulta mayor en Chiapas, dos estudiantes en Morelos, una madre buscadora en Sinaloa y una estudiante en el Estado de México.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas entidades se ubican entre las primeras 10 con mayor número de feminicidios ocurridos durante enero, mes en el que las fiscalías estatales reportaron 54 casos.

Morelos: protestas por Kimberly Ramos y Karol Toledo

Desde el pasado 3 de marzo, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) mantiene una jornada de protesta para exigir justicia por sus compañeras Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo, quienes habían sido reportadas como desaparecidas y fueron halladas muertas con dos días de diferencia.

Kimberly Joselin Ramos era estudiante de la Facultad de Contaduría, tenía 18 años de edad. Su desaparición se reportó el pasado 20 de febrero. Según medios locales en el trayecto a la universidad había mantenido contacto con sus padres pero ya no regresó.

Después de varias diligencias de búsqueda, el 2 de marzo, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo del cuerpo de la joven en un predio ubicado en las inmediaciones del Campus Chamilpa de la UAEM.

Dos días después, desde la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso estaba siendo investigado como feminicidio. Además dio a conocer la detención de un joven, quien habría sido cercano a la estudiante. Un patrón que se mantienen en este tipo de casos, pues según datos de la ONU el 56% de asesinatos de mujeres a nivel mundial es por parte de hombres cercanos a su entorno.

El caso de Karol Toledo ocurrió con apenas unos días de diferencia. La joven era estudiante de la carrera de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, que es una sede regional de la UAEM, al sur del estado.

Sus padres reportaron que la última vez que se le vio fue el 2 de marzo. La FGE inició la búsqueda de la joven y reportó el hallazgo del cuerpo tres días después, en el municipio de Coatetelco.

Horas antes sus padres habían agradecido en redes sociales a la comunidad estudiantil por las protestas de exigencia de justicia.

“Desafortunadamente no pudimos estar en la marcha porque tenemos que estar en apoyo con la Fiscalía (Morelos). De todo corazón se los agradecemos”, dijeron.

Con estos dos casos, suman tres los feminicidios de estudiantes de la UAEM en menos de un año. Esto es lo que ha llevado a la comunidad estudiantil a exigir mayores condiciones de seguridad, en un estado que ocupa el tercer lugar nacional en tasa de feminicidios, con 0.28 casos por cada 100,000 habitantes. La tasa nacional es de 0.08 casos.

Morelos ocupa el tercer lugar a nivel nacional en feminicidios en casos por cada 100,000 habitantes. En el último año ha registrado tres casos de estudiantes. (Imagen: SESNSP)

Sinaloa: Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora

Sinaloa es la entidad con más feminicidios a nivel nacional, según los datos oficiales. En este estado, la violencia se ha recrudecido en el último año como consecuencia del enfrentamiento entre los grupos criminales de la región. La violencia ha alcanzado a las madres buscadoras

El feminicidio más reciente ocurrido en la entidad es el de Rubí Patricia Gómez, quien formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. Fue asesinada el pasado 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

Su Édgar Daniel López Gómez-Tagle desapareció el 25 de mayo de 2025 y desde entonces se dedicaba a su búsqueda y a brindar acompañamiento a otras mujeres y familias ante la crisis de desaparición en todo el país.

Su asesinato ocurrió en el contexto de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad. Con el caso de Rubí Patricia, Sinaloa concentra cuatro de los 35 asesinatos de mujeres buscadoras registrados en el país desde 2010, según datos de la organización Artículo 19.

Sinaloa es la entidad con mayor número de feminicidios. Junto con la Ciudad y el Estado de México concentra casi el 40 por ciento de los casos registrados en enero de este año.

Edomex: Ana Karen Nute, asesinada en el transporte

El Estado de México es el tercer estado con más casos de feminicidio.

El más reciente es el de Ana Karen Nute, una joven de 19 años a quien se le vio por última vez el 28 de febrero. Una cámara de videovigilancia captó a la joven subiéndose a una motocicleta solicitada a través de app.

El martes 3 de marzo, las autoridades hallaron su cuerpo en un predio de San Miguel Totocuitlapilco, en el municipio de Metepec. El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Dos días después las autoridades, Daniel N, el conductor del vehículo que le brindó el servicio fue detenido.

Chiapas: reportan ocho feminicidios en 2026

En Chiapas, durante las últimas semanas ocurrieron dos feminicidios que exhiben la amplitud de la violencia de género: una de las víctimas era una niña y la otra una mujer adulta mayor. Ambos casos fueron reportados por la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la organización 50 más 1.

El primer caso ocurrió en el municipio de Tila, en la región norte del estado, donde el pasado 22 de febrero se reportó la desaparición de Alexa, una niña de 3 años de edad. Su cuerpo fue encontrado después con huellas de extrema violencia y signos de abuso sexual.

Sus padres al ser de orígen indígena enfrentaron obstáculos para iniciar con la búsqueda de la niña, lo que según la organización se trata de una falla sistémica que debe ser erradicada. El agresor ya fue detenido.

El segundo caso, de una mujer adulta mayor es el de Amparo, quien fue asesinada al interior de su casa en La Libertad, municipio de Jiquipilas.

De acuerdo con la organización, desde que inició el año en la entidad se han registrado ocho feminicidios, por lo que exigen a las autoridades que se revise la Alerta de Violencia de Género en el estado, la cual fue declarada el 28 de noviembre de 2016.

Feminicidios

