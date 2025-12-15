Más de 600 detenidos y múltiples operativos, los golpes del gobierno a la extorsión

Sin embargo, los resultados no están llegando y así lo reconoció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“La extorsión es un delito que no ha registrado un descenso como esperamos, por eso todas las semanas se están haciendo operativos constantes con las fiscalías locales, pero también con las instituciones del Gabinete de Seguridad”, dijo el secretario.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión muestra un incremento de 23% respecto a 2018.

Y las cifras podrían ser aún más altas, pues se trata de un delito que no se denuncia en el país debido a miedo a sufrir algún tipo de represalia.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revela que la extorsión es el segundo delito con mayor cifra negra con 97%, solo detrás del secuestro con 98%.

Los golpes

Aunque el delito no se ha logrado disminuir, el gobierno federal ha dado algunos golpes al delito.

“Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República”, informó el pasado jueves García Harfuch.

De las 102,800 llamadas recibidas, 77 428 (75%) fueron extorsiones no consumadas, y 10,854 fueron extorsiones consumadas.

Por el delito de extorsión, se han abierto 3,684 carpetas de investigación en las Fiscalías locales.

En cuanto a las detenciones, se han logrado la de algunos objetivos prioritarios. En octubre se detuvo a Rigoberto “N”, identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en Michoacán; Jonathan “N”, líder de la célula criminal “Los Torrijos” en el Estado de México y Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal “Los Cabrera” en Durango.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar "N", alias "Limones", integrante de la…

“Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión”, informó García Harfuch.

El gabinete de seguridad ha realizado operativos contra la extorsión en Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas.