Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Más de 600 detenidos y múltiples operativos, los golpes del gobierno a la extorsión

Entre julio y noviembre, se hicieron 102,000 llamadas para denunciar presuntos intentos de extorsión en México, de acuerdo con cifras del Gobierno federal.
lun 15 diciembre 2025 07:00 PM
penal
El 56% de las llamadas recibidas para denunciar algún tipo de extorsión procedieron de penales. (Foto: Luis López/Cuartoscuro.)

En la lucha contra la extorsión, el gobierno federal ha recibido más de 100,000 llamadas de denuncias de presuntos actos extorsivos y ha detenido a más de 600 presuntos delincuentes, entre ellos Edgar “N”, alias ''El Limones'', jefe de plaza de los Cabrera Sarabia y un objetivo prioritario. Para contener el delito, la Secretaría de Seguridad Pública va por reforzar la estrategia.

En la última década, la extorsión ha mostrado una tendencia al alza. En 2015 se registraron 6,223 víctimas, mientras que en 2025 suman 9,400 hasta octubre pasado, es decir, aún sin que cierre el año, se han registrado un 51% más de víctimas.

El gobierno federal puso en marcha en julio pasado una estrategia para contener este delito, la cual consta de cinco ejes: detenciones mediante investigación e inteligencia, trabajo coordinado con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación e implementar campaña de prevención a nivel nacional.

Publicidad

Sin embargo, los resultados no están llegando y así lo reconoció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“La extorsión es un delito que no ha registrado un descenso como esperamos, por eso todas las semanas se están haciendo operativos constantes con las fiscalías locales, pero también con las instituciones del Gabinete de Seguridad”, dijo el secretario.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión muestra un incremento de 23% respecto a 2018.

Y las cifras podrían ser aún más altas, pues se trata de un delito que no se denuncia en el país debido a miedo a sufrir algún tipo de represalia.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revela que la extorsión es el segundo delito con mayor cifra negra con 97%, solo detrás del secuestro con 98%.

Te recomendamos:

harfuch-estrategia-nacional-extorsion.jpeg
presidencia

Extorsión sube a su nivel más alto y detona nueva estrategia especial

Los golpes

Aunque el delito no se ha logrado disminuir, el gobierno federal ha dado algunos golpes al delito.

“Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República”, informó el pasado jueves García Harfuch.

De las 102,800 llamadas recibidas, 77 428 (75%) fueron extorsiones no consumadas, y 10,854 fueron extorsiones consumadas.

Por el delito de extorsión, se han abierto 3,684 carpetas de investigación en las Fiscalías locales.

En cuanto a las detenciones, se han logrado la de algunos objetivos prioritarios. En octubre se detuvo a Rigoberto “N”, identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en Michoacán; Jonathan “N”, líder de la célula criminal “Los Torrijos” en el Estado de México y Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal “Los Cabrera” en Durango.

“Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión”, informó García Harfuch.

El gabinete de seguridad ha realizado operativos contra la extorsión en Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas.

Publicidad

Reforzarán estrategia

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el jueves pasado que el combate a la extorsión es un reto para su gobierno, por lo que propuso a los gobernadores sumarse a la estrategia.

“Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos, y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo a habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía. Y creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año cuando nos veamos en esta Sesión Ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión; que tiene que ver con la Estrategia General, atenderlo desde las causas”, planteó el jueves pasado.

Te puede interesar:

Harfuch-extorsion.jpeg
presidencia

Más de 200 personas son detenidas en 15 estados por extorsión, informa García Harfuch

Una de las medidas consiste en que antes del 30 de enero de 2026 presentar iniciativas de reforma legislativa para la armonización de sus marcos jurídicos a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; emitir un Manual de Operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, antes de que concluya febrero.

En los estados también se les ha solicitado implementar tecnologías de inhibición, de entrada y salida, de llamadas telefónicas celulares en los centros penitenciarios, en los que se concentra el 56% de líneas reportadas para extorsionar.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum SSP Omar García Harfuch

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad