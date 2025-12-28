Extorsión y robo de vehículos, los desafíos de seguridad en la coordinación metropolitana

Si bien Brugada comenzó en febrero con las reuniones entre gobernadoras con la disminución del robo de vehículos como principal objetivo, la preocupación ante un incremento en los casos de extorsión llevó a replantear las prioridades en la cuarta reunión que sostuvo en diciembre.

“(La extorsión) es uno de los delitos que más lastima a la población, así que hemos tomado la decisión de coordinarnos de manera metropolitana y hacer un frente, un frente de los distintos gobiernos para combatir este delito.

“Propusimos construir un gran pacto metropolitano que combata la extorsión y a favor de la paz y seguridad en la Metrópoli de este gran Valle de México”, anunció Brugada el pasado 18 de diciembre junto a las gobernadoras de Estado de México, Delfina Gómez Morelos y de Guerrero, Evelyn Salgado.

Entre las acciones que se proponen realizar están:

Incremento de revisiones y la capacidad de inhibidores de señal de celular en centros penitenciarios

Reformas legislativas para aumentar las penas contra quienes cometen extorsión.

Creación de la Comisión de Seguridad Metropolitana con las secretarías de seguridad de las entidades.

Instalación de un C5 Metropolitano para compartir información ante la operación de la delincuencia entre entidades.

En tres de las seis entidades los casos de extorsión aumentaron en el último año: en la Ciudad de México incrementaron a más del triple al pasar de 439 de enero a noviembre de 2024 a 1,567 en el mismo periodo de 2025, mientras en Morelos se incrementó de 297 casos en 2024 a 377 casos en 2025 y en Tlaxcala subió de un único caso en 2024 a 12 en 2025.

En contraste, en las seis entidades bajaron las denuncias por robo de vehículos.