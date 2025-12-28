Publicidad

CDMX

Extorsión y robo de vehículos, los desafíos de seguridad en la coordinación metropolitana

CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Guerrero están en la construcción de estrategias conjuntas en materia de seguridad para atender el incremento en los casos de extorsión e inhibir el robo de vehículos.
dom 28 diciembre 2025 11:59 PM
CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Guerrero han planteado acciones conjuntas en materia de seguridad para atender problemas como la extorsión y el robo de vehículos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, impulsó a lo largo de este 2025 la coordinación a nivel metropolitano y entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, así como Morelos, Tlaxcala y Guerrero.

El esfuerzo busca atender delitos como la extorsión y el robo de vehículos de manera prioritaria, así como el control vehicular, la movilidad y la operación de grupos criminales en los límites entre las entidades del centro del país que, coinciden, en ser encabezadas por Morena.

Si bien Brugada comenzó en febrero con las reuniones entre gobernadoras con la disminución del robo de vehículos como principal objetivo, la preocupación ante un incremento en los casos de extorsión llevó a replantear las prioridades en la cuarta reunión que sostuvo en diciembre.

“(La extorsión) es uno de los delitos que más lastima a la población, así que hemos tomado la decisión de coordinarnos de manera metropolitana y hacer un frente, un frente de los distintos gobiernos para combatir este delito.

“Propusimos construir un gran pacto metropolitano que combata la extorsión y a favor de la paz y seguridad en la Metrópoli de este gran Valle de México”, anunció Brugada el pasado 18 de diciembre junto a las gobernadoras de Estado de México, Delfina Gómez Morelos y de Guerrero, Evelyn Salgado.

Entre las acciones que se proponen realizar están:

  • Incremento de revisiones y la capacidad de inhibidores de señal de celular en centros penitenciarios
  • Reformas legislativas para aumentar las penas contra quienes cometen extorsión.
  • Creación de la Comisión de Seguridad Metropolitana con las secretarías de seguridad de las entidades.
  • Instalación de un C5 Metropolitano para compartir información ante la operación de la delincuencia entre entidades.

En tres de las seis entidades los casos de extorsión aumentaron en el último año: en la Ciudad de México incrementaron a más del triple al pasar de 439 de enero a noviembre de 2024 a 1,567 en el mismo periodo de 2025, mientras en Morelos se incrementó de 297 casos en 2024 a 377 casos en 2025 y en Tlaxcala subió de un único caso en 2024 a 12 en 2025.

En contraste, en las seis entidades bajaron las denuncias por robo de vehículos.

El incremento de carpetas de investigación por el delito de extorsión puede estar ligado a una disminución en la cifra negra ante los operativos realizados, como los de la Estrategia Nacional contra la Extorsión , señala el especialista en seguridad Armando Rodríguez Luna.

Un ejemplo es el operativo el ejecutado en septiembre en Acolman, Estado de México, donde fueron detenidas cinco personas presuntas integrantes de una banda delincuencial con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa y autoridades locales.

“Esto fue generando una mayor confianza en la población que seguía siendo extorsionada para denunciar”, indica el consultor, quien ha colaborado con organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, ve en el incremento de los casos de extorsión como consecuencia de una mayor presencia del crimen organizado.

“El aumento de este delito, a pesar de los altísimos niveles de cifra negra y de impunidad, es un indicativo de la expansión y la profundización de lo que llamamos el régimen criminal.

“¿Qué es el régimen criminal? Son territorios en donde los grupos de crimen organizado establecen reglas de juego a nivel político, económico y social para afianzar su control sobre los territorios locales”, explica el especialista de México Evalúa.

En 2022 la cifra negra (delitos que no se denuncian) fue del 92.4% a nivel nacional, mientras el índice de impunidad en 2023 fue del 93.6% a nivel nacional y del 98.4% en el delito de extorsión según un estudio de México Evalúa.

El robo de autos

Para inhibir y atacar el robo de vehículos, la jefa de Gobierno también anunció una serie de propuestas junto a los gobiernos de la metrópoli:

  • Reactivar los operativos en el Estado de México y la Ciudad de México en contra del robo de vehículos.
  • Reglamentar el uso de casco y chaleco con identificadores para motociclistas.
  • Incremento de arcos detectores de placas de vehículos con reporte de robo.

Las entidades también tendrán la tarea de coordinarse en materia de seguridad ante la operación de grupos criminales dedicados a delitos como a tala clandestina que afecta el Bosque de Agua, el cual se extiende a lo largo de 250,000 hectáreas​ en 37 municipios y alcaldías del Estado de México, Morelos y Ciudad de México.​

En enero la jefa de Gobierno firmó un convenio con las gobernadoras Delfina Gómez del Estado de México y Margarita González Saravia de Morelos junto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) para monitorear, vigilar y detener la tala clandestina en esta área natural.

Uno de los puntos rojos que teníamos ahí latentes que es Topilejo, la zona colindante con Huitzilac, ya está controlada la tala, la logramos erradicar”, aseguró Julia Álvarez Icaza Ramírez, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) en el podcast La Moreniza publicado el 1 de diciembre.

Ciudad de México Seguridad

