Extorsión y robo de vehículos, los desafíos de seguridad en la coordinación metropolitana

El incremento de carpetas de investigación por el delito de extorsión puede estar ligado a una disminución en la cifra negra ante los operativos realizados, como los de la Estrategia Nacional contra la Extorsión , señala el especialista en seguridad Armando Rodríguez Luna.
Un ejemplo es el operativo el ejecutado en septiembre en Acolman, Estado de México, donde fueron detenidas cinco personas presuntas integrantes de una banda delincuencial con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa y autoridades locales.
“Esto fue generando una mayor confianza en la población que seguía siendo extorsionada para denunciar”, indica el consultor, quien ha colaborado con organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Por su parte, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, ve en el incremento de los casos de extorsión como consecuencia de una mayor presencia del crimen organizado.
“El aumento de este delito, a pesar de los altísimos niveles de cifra negra y de impunidad, es un indicativo de la expansión y la profundización de lo que llamamos el régimen criminal.
“¿Qué es el régimen criminal? Son territorios en donde los grupos de crimen organizado establecen reglas de juego a nivel político, económico y social para afianzar su control sobre los territorios locales”, explica el especialista de México Evalúa.
En 2022 la cifra negra (delitos que no se denuncian) fue del 92.4% a nivel nacional, mientras el índice de impunidad en 2023 fue del 93.6% a nivel nacional y del 98.4% en el delito de extorsión según un estudio de México Evalúa.