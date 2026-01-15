A solo cuatro meses del nuevo Poder Judicial, ya hay renuncias de jueces y magistrados

En Veracruz, la jueza Verónica Loyo Chacón también dejó su cargo como juez en material laboral. Tampoco tenía experiencia en el Poder Judicial; ella es egresada de la Universidad Veracruzana como licencia en Derecho; también cuenta con maestría en Derecho Laboral y una especialización en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, y trabajó por 12 años en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Facebook de Verónica Loyo Chacón

Otro juez local que dejó su cargo fue Claudio Azul Bañuelos Jurado, quien fue exhibido en un video en redes sociales, en una audiencia en Aguascalientes, en la que por error vinculó a proceso a la víctima, por lo que la defensa corrigió al juzgador.

Bañuelos Jurado llegó al cargo con 24 años cumplidos, por lo que se convirtió en el juez más joven del país. Estuvo a punto de no asumir, pues en junio, con los votos ya obtenidos, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes detectó que el joven no contaba con experiencia como abogado, por lo que anuló su triunfo.

No obstante, esta resolución fue impugnada y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó entregarle el cargo, y meses después cometió el error que lo llevó a ser reconocido en redes sociales.

Posterior a su decisión de vincular a proceso a la víctima y corregirla, Bañuelos Jurado pidió licencia por 29 días y después renunció a su cargo que ocupó por tres meses. En una misiva que mando al Congreso de Aguascalientes, el joven sostuvo que su dimisión era por “motivos personales” que le “impiden” continuar con su ejercicio judicial.

Por ello, el 6 de enero, Miguel Ángel Arellano Aranda rindió protesta en el lugar de Bañuelos Jurado como juez de Control y Juicio Oral Penal.

Foto: Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

La consecuencia de la falta de experiencia

La profesora del Tec de Monterrey, Yadira García Montero, considerar que uno de los motivos de estas renuncias se debe a la falta de preparación de los nuevos juzgadores, pues para participar en la contienda no era necesario contar con carrera judicial.

(Las renuncias) se pueden deber a que no tienen carrera judicial, no tienen experiencia y ese es un problema severo, porque llegan a un contexto desconocido”. Yadira García Montero, licenciada en Derecho.

En 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para modificar el Poder Judicial. Entre los cambios que planteó fue que juzgadores fueran elegidos por voto directo de los ciudadanos y no por exámenes de conocimiento como se hacía.

La reforma fue avalada por los legisladores de Morena y aliados, y en junio de 2025 se llevaron a cabo las primeras elecciones. La mayoría de los candidatos no contaba con experiencia, pero algunos tuvieron el apoyo del partido oficialista.

La inexperiencia de las personas electas para jueces y magistrados llevó al Poder Judicial a darles cursos "fast-track" para explicarles las actividades que realizarían.

En escuelas judiciales de entidades como Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Zacatecas se llevaron a cabo estos cursos con la finalidad de "garantizar una adecuada preparación" y que los juzgadores arrancaran con "bases sólidas".

Para expertos como Christian Benítez, de la Universidad La Salle, la curva de aprendizaje en el Poder Judicial, continúa y podría costar todavía algunas renuncias, por ello considera que para las próximas elecciones judiciales del 2027 —en las que se elegirán cerca de 800 juzgadores—, se tendrían que modificar los requisitos que deberán cumplir quienes participen en la contienda, con el fin de garantizar de que sí sean perfiles capaces de llevar a cabo las funciones del Poder Judicial.