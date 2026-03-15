Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Único detenido por el asesinato de Samir Flores es liberado

Samir Flores fue asesinado la madrugada del 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, en el municipio de Temoac, Morelos, tras oponerse al Proyecto Integral Morelos.
dom 15 marzo 2026 12:20 PM
samir-flores
Tras conocerse la absolución, habitantes de Amilcingo difundieron un posicionamiento en el que cuestionaron la forma en que las autoridades condujeron la investigación. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Después de más de cuatro años de proceso judicial, un tribunal federal determinó absolver a Javier “N”, quien permanecía como el único acusado por el asesinato del defensor comunitario Samir Flores. El juez concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no permitían establecer su responsabilidad penal.

La resolución se emitió el viernes 13 durante la audiencia de juicio oral realizada en el Centro de Justicia Federal de Atlacholoaya. El juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz consideró que los elementos ofrecidos por el Ministerio Público federal no alcanzaban el nivel necesario para dictar una sentencia condenatoria, por lo que ordenó la liberación del acusado.

Publicidad

El homicidio ocurrió la madrugada del 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, tras oponerse al Proyecto Integral Morelos.

La indagatoria comenzó en la Fiscalía estatal encabezada entonces por Uriel Carmona Gándara. Más adelante, el expediente pasó a manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Durante el juicio, la acusación se apoyó principalmente en declaraciones y peritajes que el tribunal consideró insuficientes para sostener la imputación.

Samir Flores participaba en la organización de pueblos que cuestionaban el proyecto energético y formaba parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. También colaboraba como comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko, desde donde difundía información sobre el proyecto y las preocupaciones de las comunidades.

Te puede interesar:

Asesinan al diseñador Edgar Molina
Estados

Diseñador y activista son asesinados en Guanajuato

Tras conocerse la absolución, habitantes de Amilcingo difundieron un posicionamiento en el que cuestionaron la forma en que las autoridades condujeron la investigación.

Integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo sostuvieron que el expediente presentó irregularidades y que la liberación del acusado confirma las dudas que, desde hace años, han expresado organizaciones y pobladores sobre el manejo del caso.

Publicidad

Samir Flores fue un comunicador comunitario, defensor de derechos humanos y líder indígena náhuatl originario de la comunidad de Amilcingo, en Morelos. Su nombre se volvió ampliamente conocido en México por su participación en la defensa del territorio y por su oposición al Proyecto Integral Morelos, una iniciativa de infraestructura que contemplaba la instalación de una termoeléctrica, así como la construcción de un gasoducto y un acueducto en la región centro del país.

Entre sus principales aportes estuvo la creación de la radio comunitaria Radio Amiltzinko, medio desde el cual difundía información dirigida a los habitantes de la región sobre los posibles efectos sociales y ambientales de los proyectos impulsados en la zona. A través de ese espacio también promovía la organización colectiva y el derecho de las comunidades a ser consultadas e informadas sobre las decisiones que afectan su territorio.

Además de su labor en la comunicación comunitaria, participó activamente en diversas organizaciones sociales e indígenas. Formó parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y fungió como delegado del Congreso Nacional Indígena.

El 20 de febrero de 2019 fue asesinado a balazos frente a su domicilio en Amilcingo. El crimen ocurrió pocos días después de que participara en un foro público donde cuestionó a representantes del gobierno federal sobre el Proyecto Integral Morelos.

Publicidad

Tags

Violencia Crimen, ley y justicia Morelos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad