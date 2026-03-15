Único detenido por el asesinato de Samir Flores es liberado

Después de más de cuatro años de proceso judicial, un tribunal federal determinó absolver a Javier “N”, quien permanecía como el único acusado por el asesinato del defensor comunitario Samir Flores. El juez concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no permitían establecer su responsabilidad penal.
La resolución se emitió el viernes 13 durante la audiencia de juicio oral realizada en el Centro de Justicia Federal de Atlacholoaya. El juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz consideró que los elementos ofrecidos por el Ministerio Público federal no alcanzaban el nivel necesario para dictar una sentencia condenatoria, por lo que ordenó la liberación del acusado.