Único detenido por el asesinato de Samir Flores es liberado

El homicidio ocurrió la madrugada del 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, tras oponerse al Proyecto Integral Morelos.

La indagatoria comenzó en la Fiscalía estatal encabezada entonces por Uriel Carmona Gándara. Más adelante, el expediente pasó a manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Durante el juicio, la acusación se apoyó principalmente en declaraciones y peritajes que el tribunal consideró insuficientes para sostener la imputación.

Samir Flores participaba en la organización de pueblos que cuestionaban el proyecto energético y formaba parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. También colaboraba como comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko, desde donde difundía información sobre el proyecto y las preocupaciones de las comunidades.

Tras conocerse la absolución, habitantes de Amilcingo difundieron un posicionamiento en el que cuestionaron la forma en que las autoridades condujeron la investigación.

Integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo sostuvieron que el expediente presentó irregularidades y que la liberación del acusado confirma las dudas que, desde hace años, han expresado organizaciones y pobladores sobre el manejo del caso.