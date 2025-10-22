Publicidad

México

Exjueces ven en conciliación alternativa para evitar a juzgadores sin experiencia

Desde redes sociales se han expuesto a los jueces que llegaron mediante la reforma al Poder Judicial y no cuenta con experiencia para el cargo que ostentan.
mié 22 octubre 2025 07:00 AM
jueces-conciliacion-mediacion.png
Con la elección judicial más de 800 personas llegaron a los cargo de jueces de Distrito y magistrados de Circuito a través del voto directo, pero muchos de ellos no tiene experiencia. (Especial)

Ante la salida de cientos de juzgadores por las Reforma al Poder Judicial, ahora exjueces y exmagistrados comenzarán actividades en conciliación y mediación judicial para ayudar a los ciudadanos a resolver sus conflictos desde ahí y no enfrentar a los nuevos juzgadores que no cuentan con experiencia.

Con la reforma judicial, más de 800 personas llegaron a los cargo de jueces de Distrito y magistrados de Circuito a través del voto directo; sin embargo, no todos cuentan con experiencia.

La carencia de experiencia la ha visto el Poder Judicial que comenzó a dar cursos exprés para preparar a los nuevos juzgadores en materia civil, familiar, mercantil, además de dar talleres de inducción y capacitación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La directora de la carrera de Derecho del Tec de Monterrey, Fabiola Martínez, comenta que el tema de conciliación y mediación ha cobrado relevancia ante la Reforma al Poder Judicial por las “sospechas” de cómo se resolverán los conflictos en la vía judicial ante la entrada de nuevos juzgadores.

“La finalidad es que un tercero resuelve el conflicto sin que llegue a una estancia del Estado y que esto pueda agilizar el proceso, se resuelve en menos tiempo".
Fabiola Martínez, académica en el Tec de Monterrey.

La conciliación

Exjueces y exmagistrados que terminaron sus funciones comenzaron ya a especializarse en conciliación y mediación judicial, que son métodos alternativos para resolver conflictos o controversias jurídicas, pero sin acudir a los tribunales.

“Son hechos públicos y notorios, está documentado que ya se están preparando muchos cursos, conferencias para constituirse en árbitros, para generar arbitraje, justicia privada, para ser mediadores en los que nos permiten las leyes para ya no ir a los tribunales”, menciona la magistrada presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri.

La excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lamenta que se esté incentivando a que los ciudadanos a que ya no vayan a las instituciones jurisdiccionales públicas para acudir mejor a la justicia privada.

Sin embargo, sostiene que también es “bueno” porque se permitirá despresurizar a los tribunales, ya que se resuelvan más rápido los conflictos, además de que es más barato en términos de tiempo y de dinero.

“No entras en la dinámica de estar, digamos, llevando los procedimientos, la monserga que implica ver si la persona va, tienes que darle dinero al actuario para que vaya a notificar. Eliminas muchas cuestiones y es más barato inclusive en términos de tiempo y de dinero”, dice.

Una de las exjuezas que ya se prepara para ser conciliadora y mediadora es Martha Magaña, quien durante 2024 cobró relevancia al otorgar suspensiones para detener la discusión de la Reforma al Poder Judicial.

“Creo que es una opción (conciliación y mediación) muy viable y muy buena para las personas, porque te evita ir a juzgados con todo lo que eso implica: el pagar un abogado o el acudir con un asesor todo el tiempo que esto se prolonga”, señala Magaña.

La exjuzgadora explica que la conciliación es para que los ciudadanos no lleguen a un juicio que puede tardar o que, incluso, caigan en manos de un juez o jueza sin experiencia.

“Esto es para no llegar a los juzgados porque estamos viendo, que la gente (los jueces) no tiene experiencia y todo lo que eso implica. Estamos viendo un sinfín de videos con aspectos básicos que no manejan, imagínate todo lo que sucede escrito y que no podemos ver”, señala.

Martha Magaña considera que los casos en conciliación y mediación aumentarán ante el panorama de juzgadores sin experiencia, y señala que solo en Estados Unidos 93% de los asuntos se van a mediación y ahí se resuelven.

“Habrá un parteaguas impresionante de cómo antes la gente se iba a juicio y cómo ahora lo resolverá en mediación. Será importante”.
Martha Magaña, exjueza del quinto distrito en Morelos.

Menciona que la ventaja que tienen los exjuzgadores al especializarse en estos métodos alternativos es que han resuelto asuntos por años y conocen las bases del Derecho, lo que les da, asegura, “un plus” para que los ciudadanos tengan la confianza para acercarse a ellos.

En tanto, la exmagistrada Julia García, quien también se especializa para el uso de estos mecanismos alternativos, menciona que ante los escenarios donde los nuevos juzgadores son perfiles “improvisados y sin experiencia”, la conciliación y mediación será una alternativa viable para los ciudadanos.

“Que la gente sepa que hay estas opciones viables, que investiguen para que no tengan que llegar, lamentablemente, a estos escenarios, donde la justicia no se toma en serio, donde se trivializa y donde la justicia la imparte gente que no tiene, de entrada, un compromiso, porque aún cuando no supieran, tendrían que ponerse a estudiar”, comenta.

García, quién trabajó por más de 30 años en funciones jurisdiccionales, tomó esta especialización de conciliación y mediación porque considera que es una forma distinta de seguir contribuyendo a la justicia, pero ahora mediante de mecanismos más flexibles.

Poder Judicial cocina reparto de cargos clave; expertos ven riesgo a independencia judicial
México

Poder Judicial 'cocina' reparto de cargos clave; ven riesgo en independencia

Sin embargo, no solo existen la mediación y conciliación como mecanismo alternativos, también está el "Compliance", que es la autorregulación y autocontrol para verificar que las empresas se ajustan a toda la normatividad para no llegar a un juicio.

En este caso se encuentra el exjuez Roberto Posán Tornero, quien también salió del Poder Judicial con la reforma constitucional, creó uno despacho que se enfoca en derecho penal corporativo, en donde trabaja con "Compliance Penal".

Posán Tornero, quien llevó casos como el de Armando Escárcega “El Patrón”, señalado como presunto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, explica que son asesorías a las empresas para modificar sus estatutos internos con el fin de prevenir y detectar posibles delitos, como fraude, corrupción, y así evitar llegar a juicios.

“El Compliance es un blindaje corporativo para que tu empresa no cometa delitos. La intención es que ningún asunto llegue al Poder Judicial, porque ya está debilidad y tiene intereses partidarios (…) Es como una especie de auditoria que le haces a la empresa y ves cuáles son las áreas en las que se puede incurrir en delitos”, menciona.

La conciliación o mediación ha sido una de las vías por la que han optado algunos exjuzgadores, ya que sus posibilidades de empleo se han visto limitadas, luego de que la Constitución establece que quienes fungieron, como ministros, magistrados o jueces no pueden actuar como “patronos”, abogados o representantes en cualquier proceso ante el Poder Judicial de la Federación, dentro de los dos años siguientes a la fecha de sus retiro.

De acuerdo con la ley, tampoco pueden ejercer la abogacía en el mismo circuito judicial de su última adscripción ni ocupar cargos políticos o de elección popular, como secretario de Estado, fiscal General de la República, senador, diputado federal o gobernador.

La experiencia en otros países

La mediación y conciliación ha tenido éxito en otros países como Reino Unido, donde de acuerdo con el Centro para la Resolución Efectiva de Disputas (CEDR, por sus siglas en inglés) la tasa total de acuerdos es de 92%. De ellos, un 72% llegando a un acuerdo el mismo día de la mediación y 20%, poco después.

De acuerdo con el último informe del Centro —el cual se basa en encuestas a mediadores en Reino Unido— se indica que para 2023 el área principal de disputas civiles y mercantiles siguió siendo el sector con mayor crecimiento en el uso de la mediación.

En Estados Unidos, de los 1,483 casos se remitieron al Programa de Mediación del Tribunal de Nueva York en el 2023, 60% fueron resueltos.

Se basa en la voluntad

Para la directora de la carrera de Derecho del Tec de Monterrey, Fabiola Martínez, la conciliación parte de la voluntad, ya que implica que dos o más personas que pueden tener un litigio, piden la ayuda a un tercero profesional para que pueda resolverlo.

La especialista señala que la mayoría de los conflictos en México se resuelven en la vía judicial y no desde la conciliaciñon, pero menciona que en algunas disciplinas ha “funcionado bien”, como en temas médicos y contratos mercantiles.

“La conciliación, la mediación, la negociación son medios alternos de solución de conflictos. El conflicto es algo que ocurre normal y naturalmente en las sociedades contemporáneas en todas las personas, pero tradicionalmente lo hemos resuelto sobre todo en instancias judiciales”, especifica.

David Arturo Sánchez Virrueta, titular del despacho Fermán Sánchez Virrueta, señala que a partir de la reforma laboral de 2019, la conciliación es forzosa para los juicios en la materia.

“Antes era común que la Junta de Conciliación y Arbitraje dijera ‘no es posible llegar a un arreglo conciliatorio, porque las partes no están de acuerdo’. Ahora forzosamente te sientan a platicar y a negociar y eso sí ayuda bastante, porque muchos asuntos se pueden resolver desde un principio”, explica.

El litigante comentó que entre las deventajas de la conciliación es que nunca se hace sobre el parámetro completo de lo que marca la ley, ya que siempre es un punto medio entre lo que quiere el trabajador y el patrón.

Ante la desconfianza... la conciliación

Los casos de algunos jueces que fueron electos a través de la elección judicial y no cuentan con experiencia para el cargo que ostentan, han sido expuestos desde redes sociales.

Tal es el caso del juez penal, Claudio Azul Bañuelos quien en una audiencia por error vinculó a proceso a la víctima, en lugar del presunto responsable durante una audiencia por un caso de fraude en Aguascalientes.

Esto ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2025. En la audiencia el juez, quien resaltó ser el más joven en el cargo al tener 24 años, dijo: “Se decreta auto de vinculación en contra de Víctor Manuel por el delito de fraude”, ante ello, los abogados de ambas parte le señalaron la confusión.

Otro de ellos es Carlos Zetina Cornejo, sobrino del senador morenista Óscar Cantón Zetina. Su caso se volvió viral en redes sociales, ya que durante una audiencia del 9 de septiembre determinó la vinculación a proceso de un ciudadano, pero el abogado del acusado le recriminó no haber cumplido con el proceso, por lo que el juzgador se retractó.

A Zetina Cornejo, quien apareció en los acordeones denunciados ante el INE, lo llaman “juez del bienestar”, pues desde sus redes sociales ha publicado fotografías con figuras de Morena, como su presidenta nacional, Luisa María Alcalde y la ministra Lenia Batres.

También está el juez civil Noé Abarca Munguía, quien resolvió un caso con ausencia de ambas partes, acusadora y acusado: “Pues como no están las partes, tenemos que emitir una resolución y amonestar a las partes. Entonces pues, se absuelve a la parte demandada”.

Abarca Murguía no cuenta con experiencia en el Poder Judicial, pues antes de este cargo era bibliotecario en la Facultad de Química de la UNAM, pero al participar en la elección del 1 de junio, obtuvo más de 46,000 votos.

