Poder Judicial de la Federación hace oficial el respeto a derechos adquiridos de sus trabajadores

En el Poder Judicial de San Luis Potosí se acusó el despido de 54 trabajadores judiciales y el riesgo de que corran con la misma suerte otros 60 mientras que en Tabasco, a fin de año, habrían salido 166.

En tanto, hasta ahora se desconoce si la totalidad de los jueces y magistrados que fueron cesados para ser sustituidos por los electos en junio pasado ya recibieron sus liquidaciones de ley, según quedó establecido en el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial.

Hoy el Semanario Judicial de la Federación publicó las Condiciones Generales de Trabajo suscritas por Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, y Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF.

Entre otros beneficios que se mantuvieron está el seguro de gastos médicos mayores, el Seguro

de Separación Individualizado con aportación de recursos públicos del PJF igual al que aporte el trabajador y con un tope del 10% del sueldo básico.

Asimismo se mantuvo la existencia de un Fondo de Reserva Individualizado, que funciona como un ahorro y cuenta con la aportación de un monto similar a cargo del PJF.

“El Poder Judicial aportará por cuenta y a nombre de la persona servidora pública un monto neto

igual al que aporte ésta, que podrá ser del 2 %, 5 % o 10 % del sueldo básico”, se indica.

En octubre pasado hubo una movilización de trabajadores del PJF en todo el país, ante el riesgo de que se cancelaran derechos adquiridos y ante la ola de despidos de empleados judiciales federales que ya se veían en algunas entidades y como consecuencia de la entrada, en septiembre, de más de 800 nuevos jueces y magistrados electos en junio.

Tras las movilizaciones el Sindicato mayoritario consiguió la firma con el refrendo de sus condiciones laborales, que benefician tanto a sindicalizados como a los que no están adheridos.

Entre otros beneficios se prevé la atención de enfermedades que afectan a ese sector: problemas de la vista y de movilidad, resultado de sus horas de trabajo en oficinas.

Por ello se mantuvo la ayuda para anteojos y atención a afectaciones al túnel del carpio por el uso continuado del mouse y un Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo

Económico Extraordinario para las personas servidoras públicas de acuerdo con los lineamientos

emitidos por el Pleno del Órgano de Administración.

Además conservaron salario, prestaciones, asignaciones adicionales, reconocimientos, apoyos, premios, estímulos y gastos y la prohibición a que se disminuyan los montos vigentes a la fecha de publicación de la Reforma Constitucional de 15 de septiembre de 2024.

Se estableció que tendrán jornadas de trabajo equilibradas, aguinaldo de “40 días de compensación o la parte proporcional que corresponda por los días laborados y el equivalente a veinte días de salario base” y por cada cinco años de servicios prestados en la Federación, debidamente acreditados, “derecho al pago de una prima quinquenal, como complemento del sueldo tabular, hasta llegar a veinticinco años, conforme a los lineamientos y Acuerdos que determine el OAJ”.

Entre las prestaciones están apoyos al Sindicato por Día de Reyes; Día del Niño; Día de las Madres; Día del Padre; Día de la persona servidora pública del PJF; Día del Artesano; Día del Maestro; Jornadas vacacionales; Día del Técnico de Servicios u Oficiales de Servicios y Fiesta de fin de año amén de Congreso Nacional o Convención Ordinaria sindical y torneos y eventos deportivos.

Los trabajadores tendrán ayuda de vestuario y para apoyar a sus gastos de fin de año, un beneficio económico anual por concepto de ayuda de despensa.

Se entregará a cada servidor público, por sus años de servicio en el Poder Judicial (10 o 15 años), una medalla, un diploma y un incentivo de conformidad con los montos y lineamientos que establezca el Pleno y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal”.

A quienes se encuentren en situación de retiro con motivo de su jubilación; o de su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; o de su seguro de retiro de cesantía en edad avanzada o de vejez se les podrá dar licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, con motivo de su jubilación; o de alcanzar su pensión por retiro, por edad y tiempo de servicios o de su seguro de retiro de cesantía en edad avanzada o de vejez, como reconocimiento a las labores prestadas.