Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Taddei cuestiona la eliminación del PREP: “México debe tener información el día de la elección”

Guadalupe Taddei recordó que el PREP, el conteo rápido y el cómputo oficial han sido durante años formas en que la ciudadanía se informa y genera confianza sobre el sistema electoral.
jue 26 febrero 2026 08:49 PM
Propuestas CEE al INE
Guadalupe Taddei destacó la relevancia del PREP para generar confianza. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó que en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se busque eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La funcionaria electoral señaló que es fundamental que haya un instrumento que los sustituya, pues no puede haber incertidumbre durante la jornada electoral.

“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral”, dijo.

“El INE tiene la obligación de estar siempre en la batalla de entregar información precisa el día de la jornada electoral, porque a todos los ciudadanos nos genera tranquilidad conocer la información y generamos también cultura política de aceptación, de entendimiento”, declaró.

Publicidad

Taddei dijo que la reforma electoral que será impulsada por morenistas representa una serie de retos para el Instituto que ahora encabeza.

Sin embargo, pidió “prudencia institucional” para analizar a fondo cuando se conozca el articulado propuesto formalmente al Congreso.

“Ahorita lo que tenemos es a bote pronto: respuestas, imaginación, percepción; pero la certeza la vamos a tener una vez que conozcamos el documento”, dijo.

Taddei recordó que el PREP, el conteo rápido y el cómputo oficial han sido durante años formas en que la ciudadanía se informa y genera confianza sobre el sistema electoral.

México

La eliminación del PREP pone en riesgo la certeza de los resultados electorales

“La pregunta es: ¿qué es lo que vamos a ofrecer? El INE siempre va a estar comprometido con entregar a la población información el mismo día”, apuntó Taddei.

Sobre el recorte presupuestal a organismos electorales, Taddei prefirió esperar a entender mejor la iniciativa.

“¿Es 25 por ciento para cada instancia o es 25 por ciento en total? No se puede opinar de manera correcta ahorita”, dijo.

Taddei apuntó también que para ella no será un problema que se baje el sueldo a los consejeros, pues ya gana menos que la presidenta de México.

“Yo llegué con la ley actual y gano menos que la presidenta de la República. Ese ajuste, en lo personal, me es exactamente lo mismo”, indicó.

Publicidad

La propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) como lo plantea la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum puede restar certeza al resultado a la jornada electoral, por lo que expertos consideran que es innecesario suprimir una herramienta que desde hace tres décadas aporta transparencia en un sistema marcado por la desconfianza.

El PREP es una herramienta que permite conocer desde la misma noche de la jornada electoral los resultados preliminares de la elección en tiempo real. Los resultados son preliminares, informativos y no definitivos y salen de una muestra representativa de casillas, de las cuáles se suman los votos contabilizados por los funcionarios de casilla.

El Programa se instauró por primera vez en 1994 durante la primera elección presidencial a cargo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y por años ha contribuido a dar certeza en la noche de la jornada electoral.

En entrevistas, las consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey expresaron que aún deberá conocerse la redacción final, pero hay dudas.

Zavala expuso que la Juntas Distritales y el personal que las integra y forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) “es la base fundamental para aterrizar las elecciones".

Humphrey vio posible la eliminación del PREP como ocurre en la Ciudad de México, pues acortaría los tiempos para conocer los resultados oficiales, pero eso no se puede improvisar.

"A mi juicio podría reducir la incertidumbre entre el día de la jornada electoral y el miércoles siguiente que inician los cómputos, pero claramente de un día a otro, a mi juicio, tampoco se puede hacer”, planteó.

Publicidad

Tags

Guadalupe Taddei Zavala Reforma electoral INE

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad