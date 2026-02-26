Taddei cuestiona la eliminación del PREP: “México debe tener información el día de la elección”

La propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) como lo plantea la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum puede restar certeza al resultado a la jornada electoral, por lo que expertos consideran que es innecesario suprimir una herramienta que desde hace tres décadas aporta transparencia en un sistema marcado por la desconfianza.
El PREP es una herramienta que permite conocer desde la misma noche de la jornada electoral los resultados preliminares de la elección en tiempo real. Los resultados son preliminares, informativos y no definitivos y salen de una muestra representativa de casillas, de las cuáles se suman los votos contabilizados por los funcionarios de casilla.
El Programa se instauró por primera vez en 1994 durante la primera elección presidencial a cargo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y por años ha contribuido a dar certeza en la noche de la jornada electoral.
En entrevistas, las consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey expresaron que aún deberá conocerse la redacción final, pero hay dudas.
Zavala expuso que la Juntas Distritales y el personal que las integra y forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) “es la base fundamental para aterrizar las elecciones".
Humphrey vio posible la eliminación del PREP como ocurre en la Ciudad de México, pues acortaría los tiempos para conocer los resultados oficiales, pero eso no se puede improvisar.
"A mi juicio podría reducir la incertidumbre entre el día de la jornada electoral y el miércoles siguiente que inician los cómputos, pero claramente de un día a otro, a mi juicio, tampoco se puede hacer”, planteó.