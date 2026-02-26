Taddei cuestiona la eliminación del PREP: “México debe tener información el día de la elección”

Taddei dijo que la reforma electoral que será impulsada por morenistas representa una serie de retos para el Instituto que ahora encabeza.

Sin embargo, pidió “prudencia institucional” para analizar a fondo cuando se conozca el articulado propuesto formalmente al Congreso.

“Ahorita lo que tenemos es a bote pronto: respuestas, imaginación, percepción; pero la certeza la vamos a tener una vez que conozcamos el documento”, dijo.

Taddei recordó que el PREP, el conteo rápido y el cómputo oficial han sido durante años formas en que la ciudadanía se informa y genera confianza sobre el sistema electoral.

“La pregunta es: ¿qué es lo que vamos a ofrecer? El INE siempre va a estar comprometido con entregar a la población información el mismo día”, apuntó Taddei.

Sobre el recorte presupuestal a organismos electorales, Taddei prefirió esperar a entender mejor la iniciativa.

“¿Es 25 por ciento para cada instancia o es 25 por ciento en total? No se puede opinar de manera correcta ahorita”, dijo.

Taddei apuntó también que para ella no será un problema que se baje el sueldo a los consejeros, pues ya gana menos que la presidenta de México.

“Yo llegué con la ley actual y gano menos que la presidenta de la República. Ese ajuste, en lo personal, me es exactamente lo mismo”, indicó.