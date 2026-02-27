¿Qué estudiantes de la beca Rita Cetina para primaria pueden recibir hasta 7,500 pesos?

Las solicitudes se realizarán del 2 al 19 de marzo, por lo que se tienen que tener los siguientes documentos listos:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

¿Cuándo se hará la entrega de la tarjeta?

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó durante su participación en una asamblea informativa en una escuela en Morelos el 21 de febrero, que tras la validación de datos y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar entre junio y julio.

“El depósito de los 2,500 pesos se realizará en agosto, con el propósito de que el recurso se utilice directamente en la compra de útiles y uniformes al inicio del ciclo escolar”, se lee en un comunicado de la SEP .

Tras darse de alta como beneficiarios de la Beca Rita Cetina, los padres de familia y tutores solo tendrán que confirmar la continuidad del estudio a nivel primaria a través de la misma plataforma de registro, o bien, en el proceso que determine la CNBB.

