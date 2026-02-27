¿Qué estudiantes de la beca Rita Cetina para primaria pueden recibir hasta 7,500 pesos?

¿Para quién es la beca?
La Beca Rita Cetina se extiende a todos los grados de nivel primaria, por lo que ingresarán al padrón de beneficiarios a partir de marzo de 2026 cuando arranque el registro en línea. Cada estudiante recibirá un apoyo único anual de 2,500 pesos.
¿Quiénes recibirán 7,500 pesos?
La CNBB explica que las familias de nuevo ingreso recibirán el pago de 2,500 pesos anuales por cada niño o niña inscrito en una escuela de educación pública del país; sin embargo, en caso de tener dos o hasta tres hijos en este mismo nivel educativo, el monto aumenta hasta 7,500 pesos.
Ante ello, el apoyo quedaría de la siguiente manera:
1 estudiante de primaria = 2,500 pesos anuales
2 estudiantes de primaria = 5,000 pesos anuales
3 estudiantes de primaria = 7,500 pesos anuales
La Secretaría de Educación Pública informa que las asambleas informativas que se llevaron a cabo en las escuelas primarias del país para que los padres de familia y tutores conocieran sobre el proceso, termina este viernes 27 de febrero; lo que sigue es la inscripción de los estudiantes en la plataforma.