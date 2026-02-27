Publicidad

¿Quiénes pueden recibir hasta 7,500 pesos de la Beca Rita Cetina?

Algunas familias podrán acceder a un pago anual de 7,500 pesos y no solo de 2,500 pesos tal y como establecen los lineamientos de la beca Rita Cetina dirigida a alumnos de primaria.
vie 27 febrero 2026 09:07 AM
¿Qué estudiantes de la beca Rita Cetina para primaria pueden recibir hasta 7,500 pesos?
El apoyo económico es de 2,500 pesos, pero el monto se amplía con base a los lineamientos establecidos por las autoridades federales. (Foto: iStock)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer los detalles de la Beca Rita Cetina, entre éstos, las familias que podrán acceder a un apoyo anual de 7,500 pesos y no solo de 2,500, tal y como se anunció en un principio por parte del gobierno federal.

Este apoyo económico se extendió a estudiantes de primaria, tal y como lo sugirió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de ampliar las becas y evitar con ello la deserción escolar en el nivel básico del país.

¿Para quién es la beca?

La Beca Rita Cetina se extiende a todos los grados de nivel primaria, por lo que ingresarán al padrón de beneficiarios a partir de marzo de 2026 cuando arranque el registro en línea. Cada estudiante recibirá un apoyo único anual de 2,500 pesos.

¿Quiénes recibirán 7,500 pesos?

La CNBB explica que las familias de nuevo ingreso recibirán el pago de 2,500 pesos anuales por cada niño o niña inscrito en una escuela de educación pública del país; sin embargo, en caso de tener dos o hasta tres hijos en este mismo nivel educativo, el monto aumenta hasta 7,500 pesos.

Ante ello, el apoyo quedaría de la siguiente manera:

1 estudiante de primaria = 2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria = 5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria = 7,500 pesos anuales

La Secretaría de Educación Pública informa que las asambleas informativas que se llevaron a cabo en las escuelas primarias del país para que los padres de familia y tutores conocieran sobre el proceso, termina este viernes 27 de febrero; lo que sigue es la inscripción de los estudiantes en la plataforma.

Las solicitudes se realizarán del 2 al 19 de marzo, por lo que se tienen que tener los siguientes documentos listos:

De la madre, padre, tutora o tutor:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada
  • Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

¿Cuándo se hará la entrega de la tarjeta?

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó durante su participación en una asamblea informativa en una escuela en Morelos el 21 de febrero, que tras la validación de datos y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar entre junio y julio.

“El depósito de los 2,500 pesos se realizará en agosto, con el propósito de que el recurso se utilice directamente en la compra de útiles y uniformes al inicio del ciclo escolar”, se lee en un comunicado de la SEP .

Tras darse de alta como beneficiarios de la Beca Rita Cetina, los padres de familia y tutores solo tendrán que confirmar la continuidad del estudio a nivel primaria a través de la misma plataforma de registro, o bien, en el proceso que determine la CNBB.

