Morena reactiva asambleas informativas ante amagos de Trump

La amenaza de Trump ocurrió después de que su gobierno intervino Venezuela, en donde fue capturado el presidente de aquel país, Nicolás Maduro, quien es señalado de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas.

Durante los encuentros morenistas, legisladores federales acusaron a los partidos de la oposición de actuar de manera oportunista, así como de promover la intervención extranjera, por lo que consideraron que eso era ''traición a la patria''.

Este fin de semana se realizaron más de 300 #JornadasPorLaSoberanía en todo el país, donde miles de personas se reunieron para defender la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la paz. #MéxicoEsSoberano



Las asambleas reafirmaron que México es una nación libre… pic.twitter.com/g7VphOyiZ9 — Morena (@PartidoMorenaMx) January 12, 2026

No es la primera vez que ocurren este tipo de eventos. En anteriores ocasiones, Morena ha realizado jornadas o asambleas para defender el voto, a la llamada ''Cuarta Transformación'', la Reforma Electoral y hasta la del Poder Judicial, entre otros.

En 2021, el partido oficialista movilizó a sus militantes para realizar asambleas, en las que se promovió el juicio en contra de los expresidentes y la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En estas campañas para promover la consulta popular del j uicio contra los expresidentes -como Vicente Fox, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo- se reunían morenistas, quienes pedían a los asistentes participar en el ejercicio.

En 2022, Morena realizó asambleas para promover la Reforma Electoral que impulsaba López Obrador, en la cual se proponía convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento público a partidos políticos y desaparecer los legisladores de representación proporcional.

Celebración por los 4 años de la #VictoriaDelPueblo e inicio de las Asambleas Informativas de #LaReformaElectoralVa en Nuevo León, Campeche, Chiapas, Sonora y San Luis Potosí. pic.twitter.com/4bh3hPdyEE — Morena (@PartidoMorenaMx) July 3, 2022

Morena también realiza las reuniones para impulsar la conformación de comités seccionales que promocionarán al partido rumbo a las elecciones de 2027, cuando se elija a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

También usan los mítines para defender sus ideales o reformas, como el que realizaron en 2022, cuando simpatizantes, militantes y seguidores llegaron al Monumento de la Revolución, de la Ciudad de México, para respaldar la reforma eléctrica impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos energías renovables, sí, pero sin el saqueo de las tierras de los campesinos”, dijo la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien participó en esta movilización y aseguró que la reforma que impulsaba Morena no iba contra el medio ambiente.

En 2024, Morena realizó asambleas, pero esta vez fue para difundir la reforma al Poder Judicial, en la que se estableció que los juzgadores serían elegidos por voto directo y no por designación por examen. Esta modificación fue impulsada por López Obrador.

En estas asambleas participaron Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf, quienes una vez que se avaló estas modificaciones, participaron como candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ganaron.

El amago de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que llevará ataques terrestres en contra de los cárteles, sin especificar en qué región del mundo.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", indicó Trump durante una entrevista exclusiva de Fox News.

"Es muy triste lo que pasa en ese país (México). Los cárteles matan 250,000 personas en nuestra nación cada año, es devastador", agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, durante la llamada que sostuvo este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario estadounidense le ofreció apoyo a México en "otros temas".

Sin embargo, Sheinbaum afirmó que rechazó dicha oferta y, tras la conversación, descartó cualquier posibilidad de intervención militar.