SRE reporta muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Ante el nuevo fallecimiento, la dependencia demandó una investigación exhaustiva sobre las condiciones que han llevado a la muerte de connacionales bajo custodia de la autoridad migratoria.

Activan protocolo consular

En un comunicado, la SRE informó que el Consulado de México en San Bernardino, California, activó los protocolos de atención consultar y se comunicó con las autoridades estadounidenses para conocer las condiciones del fallecimiento.

"La Cancillería solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistémicas que han llevado a que ocurran sucesos tan lamentables como este", señaló la dependencia.

En octubre del año pasado, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó en conferencia de prensa que el gobierno mexicano ha emitido un total de 13 notas diplomáticas a Estados Unidos, para solicitar el esclarecimiento de las muertes.

Si bien aclaró en aquel momento que las muertes no están atribuidas al ICE, estas se dueron cuando los mexicanos estaban bajo su custodia.

Según los reportes de muertes publicados por ICE en su página web, los mexicanos fallecidos tienen antescedentes de ingresos múltiples al país, así como acusaciones por delitos como "conducta desordenada", "intoxicación en vía pública" y "exceso de velocidad".

Además está el caso de un hombre acusado de abuso sexual, con sentencia a 20 años de cárcel, y uno más por "crueldad infantil".

Del total de las muertes reportadas, 10 corresponden a hombres, cuya edad va de los 31 a los 68 años.