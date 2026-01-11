Morena realiza jornadas en defensa de la soberanía

Las jornadas fueron realizadas en diferentes plazas públicas del país, como una forma de apoyar la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostiene que si bien hay colaboración con el gobierno estadounidense, la soberanía no se negocia.

Trump acusó que “los cárteles controlan México” y advirtió su disposición para actuar en territorio mexicano.

"Hemos interceptado el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima y ahora vamos a empezar a actuar en tierra contra los cárteles”, dijo el presidente de Estados Unidos a Fox News el pasado jueves.

Las Jornadas Informativas en Defensa de la Soberanía se realizaron este 10 y 11 de enero en diferentes estados del país.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la soberanía de México no está a negociación.

"Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinamos, somos vecinos pero hay algo que no se negocia y eso es la soberanía, la independencia de la patria", dijo al encabezar la entrega de programas del Bienestar en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La presidenta de México afirmó que la estrategia de seguridad se basa en dos "brazos": combate a la impunidad y atención a las causas.

"Es apoyar a los jóvenes acercarse a los jóvenes, pero también el desarrollo económico del estado que permita el empleo que permita el bienestar. Va a ir dando resultado, estoy convencida de ello", sostuvo la mandataria.