Del 'Brother Wang' hasta miembros de 'Los Chapitos', los narcos detenidos en México 2025

¿Quiénes son los narcos detenidos en el 2025?

'El Chavo' Félix

Entre las detenciones se encuentran un personaje cercano a Ismael 'El Mayo' Zambada, Juan Carlos “N”, conocido como 'El Chavo' Félix, quien fue capturado en enero de este 2025 en Quilá, Culiacán.

Este hombre es yerno de 'El Mayo'. Está casado con su hija Teresa Zambada Ortiz. También fue presunto operado financiero de 'Los Mayitos'.

Después de participar activamente en la guerra contra 'Los Chapitos', formó parte de la entrega de 26 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos en agosto de este año.

Félix fue entregado a autoridades de Estados Unidos. (Foto: Especial )

Bermúdez y 'El Viejón'

En septiembre, fuerzas federales y de Jalisco detuvieron a Gustavo "N", conocido como 'El Viejón', quien presuntamente era jefe del grupo operativo La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A él se le atribuyen delitos de extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, así como agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad en Guanajuato.

Esta detención se dio a casi dos semanas de que detuvieran a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, en una vivienda lujosa en Paraguay. Al exsecretario de Seguridad e Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, autoridades lo señalan por el aumento de la violencia en Tabasco.

Hernán Bermúdez contaba con una orden de aprehensión desde febrero de este año por los delitos de asociación delictuoso, extorsión y secuestro exprés en Tabasco, y tenía una ficha roja de la Interpol.

'El Viejón' fue detenido casi al mismo tiempo que Requena. (Foto: Especial )

'El Brother Wang'

En octubre fue recapturado “El Brother Wang”, cuyo nombre real es Zhi Dong Zhang. Autoridades lo hallaron en Cuba tras haberse fugado de México por medio de un agujero en la pared de la casa donde se encontraba.

En octubre de 2024, el ciudadano chino fue detenido en la Ciudad de México luego de un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras dependencias, como la Defensa Nacional. Sin embargo, ocho meses después se le dio prisión domiciliada, de la cual huyó.

Wang se encuentra en Estados Unidos, donde es investigado por lavado de dinero y tráfico de drogas al ser uno de los proveedores de precursores químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Zhi Dong Zhang, alias "Brother Wang", fue deportado de manera inmediata a Estados Unidos. (Foto: Especial )

'El Coreano'

Otra detención se dio fue tras los hallazgos del Rancho Izaguirre, en donde llevaban a jóvenes con falsas promesas de empleo en redes sociales, pero al final era un centro de reclutamiento forzado y de adiestramiento operado por el CJNG.

En noviembre fue detenido Héctor “N”, conocido como 'El Coreano'. Presuntamente está ligado con los delitos de desaparición forzada cometida contra particulares, trata de personas y delincuencia organizada ocurridos en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco.

Se presume que este hombre era integrante del CJNG y fue traslado a Puente Grande, Jalisco.

'El Coreano' fue ligado al reclutamiento del Cártel Jalisco. (Foto: Especial )

Roberto “N”, 'El 02'

Uno de los detenidos es Roberto “N”, 'El 02', quien es presuntamente miembro de Los Fariseos, célula delictiva afín al Cártel del Pacífico. Fue considerado como uno de los principales generadores de violencia en diversos municipios de Chihuahua, como Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

Su detención fue en diciembre, cuando las autoridades lo capturaron junto con otras 11 personas, quienes presuntamente también eran parte de este cártel, junto con 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barrett, tres vehículos, un dron y diversos artefactos explosivos.

'El 02' cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.

'El Tavo'

También este diciembre, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a Gustavo Antonio “N”, alias 'Tavo', quien presuntamente líder del Cártel de los Beltrán Leyva en Baja California.

Durante su detención, se aseguraron 9 kilos y 330 pastillas de fentanilo, cuarto armas cortas, un arma larga, cartuchos de diversos calibres, seis celulares y dos inmuebles.

Él cuenta con cargos judiciales en Estado Unidos por tráfico de drogas y era identificado como objetivo prioritario por el gobierno federal.

'El Tavo' era objetivo prioritario. (Foto: Cuenta de X de Omar García Harfuch.)

Integrantes de 'Los Chapitos'

En este año, las autoridades mexicanas capturaron a varios integrantes, cercanos y familiares de 'Los Chapitos'.

Uno fue Luis Alfonso “N”, 'El Toner', quien es identificado como jefe de seguridad de 'Los Chapitos'. Él fue detenido en Culiacán, Sinaloa, después de que acudió al hospital para ser atendido, ya que fue herido en una confrontación a balazos.

Este hombre llegó por su cuenta al hospital, en el cual lo atendieron por varios días y después de ser dado de alta, fue detenido.

Las autoridades también capturaron a Mauro “N”, 'El Jando', quien era el piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán y se encargaba del tráfico de droga nacional e internacional a través de viajes aéreos. Y se calcula que solo en tres años llegó a mover hasta 600 kilos de cocaína y media tonelada de armas.

(Foto: Cuenta de X de Omar García Harfuch.)

También Kevin Alonso “N”, 'El 200', quien era jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Fue detenido durante un operativo que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea en Culiacán.

Esta persona no sólo era responsable de la seguridad, también coordinaba la compra de armas y municipios para esta fracción criminal, y se le relaciona con homicidios, extorsiones y ataques a las autoridades, así como generar violencia en Sinaloa e imponía castigos a integrantes de la organización. Él fue entregado a Estado Unidos.

Además está Rogelio “N”, alias 'El Gato'. Se encargaba de la fabricación y uso de explosivos para esta célula criminal. Antes de su detención, este personaje presuntamente planeaba realiza un ataque con explosivos en las instalaciones de procuración de justicia de Sinaloa.

Su detención se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, pues las autoridades identificaron al hombre en la colonia Invasión del Palmito. Al realizarle una revisión de seguridad, le encontraron una arma de fuego corta.

En marzo, fuerzas federales y estatales de Morelos detuvieron a Rafael “N”, 'El Niño de Oro', quien es presunto subjefe del Cártel de Sinaloa, mientras festejaba su cumpleaños. Él es identificado como uno de los principales generadores de violencia en dicha entidad y está ligado al ataque armado contra la exalcaldesa de Atlatlahuacan en 2023.

(Foto: Secretaría de Seguridad)

También en abril fue capturado Joel Alfonso “N”, 'El Gangoso', quien presuntamente fue líder de una célula delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa, en la Ciudad de México. Él es investigado por su trabajo en la elaboración, almacenamiento y distribución de drogas.