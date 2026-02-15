Sedena y Guardia Nacional decomisan 19 armas largas, 8 granadas y 16 vehículos en Namiquipa, Chihuahua

En el operativo más reciente, las autoridades aseguraron 21 armas de fuego, de las cuales 19 son largas y 2 cortas. Además encontraron un aditamento lanzagranadas, así como ocho granadas, 128 cargadores, 5,839 cartuchos, 16 vehículos, y equipo táctico.

Este armamento se suma a otras operaciones dadas a conocer por la dependencia desde inicios de año, en las que por lo menos nueve personas han sido detenidas, según consta en los comunicados difundidos por la dependencia.

¿Qué pasa con los decomisos de armas en México?

En la lucha contra el tráfico ilegal de armas y dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, México registra más decomisos que Estados Unidos. Solo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado 21,400 armas de fuego, mientras que en el segundo periodo de Donald Trump la cifra es de 5,395.

En promedio, el Gobierno de México decomisa 1,426 armas al mes, mientras que su vecino y socio comercial asegura 337, lo que significa que las autoridades mexicanas confiscaron 4.2 veces más armas que las estadounidenses. Además, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Baja California concentran 56% de las armas decomisadas en México.

En la franja fronteriza del norte, por donde se identifica que ingresa alrededor de 70% del armamento ilegal, se aseguró 35% de las armas decomisadas, equivalente a 1,934 piezas. Entre los aseguramientos hay armas cortas, armas largas y explosivos. En el mismo periodo, el Gobierno de Estados Unidos reportó la incautación de 360,041 municiones y componentes de armas.

A esto se agrega que según una investigación periodística los cárteles mexicanos utilizan municiones diseñadas para el Ejército de Estados Unidos, las cuales provienen de la Planta de Municiones del Ejército en Lake City, en las afueras de Kansas City, Misuri.