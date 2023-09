El narco es el quinto empleador más grande del país, supera a Oxxo y Coppel

Actualmente, se estima que en México hay cerca de 175,000 miembros activos de los diferentes cárteles del narcotráfico en México. Lo cual convierte al narco en el quinto empleador más grande del país, sugiere un estudio publicado en Science. Fortalecer la fuerza de las policías y el ejército solo daría como resultado un aumento de las víctimas, señalan los autores.

Para no desmoronarse, los grupos delictivos más importantes del país requiere del reclutamiento de entre 350 y 370 personas por semana. Por lo cual, el arresto masivo de los miembros de los cárteles no puede ser visto como una solución de largo plazo, indica el estudio Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico, publicado en la revista Science.