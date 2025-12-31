De “Andy” López a Salinas Pliego: los 12 personajes políticos que marcaron el 2025, para bien o para mal

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum cumplió un año de gobierno en 2025. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Con un año cumplido al frente del país, la presidenta Claudia Sheinbaum se colocó como una de la figuras más relevantes del 2025. En su primer año, sorteó las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien en su regreso a la Casa Blanca elevó la presión hacia México para frenar el flujo migratorio y la llegada de drogas a su país, principalmente el fentanilo, sustancia a la que se le atribuyen más de 70,000 muertes de estadounidenses.

En materia interna, Sheinbaum concretó algunas de sus reformas constitucionales principales, tales como la Ley de Agua, la cual desató protestas y bloqueos de campesinos y transportistas quienes rechazaron la propuesta federal para controlar el líquido. No fue el único motivo por el que se desarrollaron manifestaciones en contra de la presidenta. En noviembre, jóvenes de la Generación Z marcharon en la Ciudad de México para mostrar su descontento por la inseguridad. Esta movilización fue desestimada por Sheinbaum, al sostener que había políticos involucrados.

En este año, la presidenta dio un viraje a la estrategia de seguridad, con lo que se logró reducir el porcentaje de homicidios, incluso el 2025 se perfila como el menos violento en 15 años. En este aspecto ha habido criticas por la metodología para contabilizar los asesinatos y expertos aseguran que se están maquillando las cifras.

Este año, Sheinbaum también buscó un mayor acercamiento con el grupo empresarial y anunció la creación Consejo Nacional de Inversiones, con el que se busca impulsar el desarrollo económico de México y hacer frente a un complicado 2026. En este grupo se encuentran personajes como Carlos Slim (Grupo Carso), José Antonio Fernández Garza (Femsa y Coca Cola Femsa), Carlos Hank González (Grupo Banorte), Alejandro Baillères Gual (Grupo Bal) y José Antonio Chedraui Eguía (Grupo Chedraui).

Donald Trump

Durante el 2025, la relación de Donald Trump con México estuvo marcada por las tensiones comerciales. Su administración retomó una postura proteccionista y promovió la imposición de aranceles a productos mexicanos, usando esas medidas como herramienta de presión para exigir mayor cooperación en temas de migración y combate al narcotráfico.

Aunque en distintos momentos estos aranceles fueron pausados o prorrogados tras negociaciones con el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum, la amenaza constante de nuevas tarifas generó incertidumbre económica y mantuvo el tema comercial como uno de los principales focos de conflicto bilateral.

En materia de migración y seguridad, Trump mantuvo un discurso duro hacia México. Insistió en que el país debía frenar el paso de migrantes y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, y respaldó estrategias más severas contra los cárteles de la droga. Incluso llegó a mencionar públicamente la posibilidad de realizar acciones directas contra organizaciones criminales en territorio mexicano, lo que provocó preocupación diplomática.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcó parte de la agenda política en México. (Foto: Amanda Perobelli/Reuters.)

Además, surgieron desacuerdos en otros ámbitos, como el transporte aéreo. La administración Trump impuso restricciones a vuelos procedentes de México como parte de disputas comerciales y regulatorias.

Marcelo Ebrard

A pesar de sus diferencias durante la campaña para la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard se convirtió en uno de los personajes fuertes en el Gabinete de Claudia Sheinbaum durante este 2025.

Gran parte del trabajo del secretario de Economía se centró en negociaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, para evitar la imposición de nuevos aranceles a productos mexicanos y garantizar que las empresas tuvieran certeza en sus operaciones.

El secretario de Economía tendrá un papel relevante en 2026 durante la revisión del T-MEC. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

Ebrard también participó en la revisión y seguimiento de los acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante las amenazas de Trump ara echarlo abajo.

Al mismo tiempo, Ebrard impulsó medidas para proteger y fortalecer la economía interna, con especial atención a industrias estratégicas y a la atracción de inversión extranjera.

El excanciller se mantuvo lejos de las polémicas y respaldó a Sheinbaum de forma pública en múltiples ocasiones.

Omar García Harfuch

En 2025, Omar García Harfuch se convirtió en una de las figuras más importantes en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El titular de la Secretaría de Seguridad ha sido el alfil para reducir los niveles de violencia en el país y el encargado de los operativos en los estados más conflictivos, como es el caso de Sinaloa y Michoacán.

Durante el sexenio de Sheinbaum han buscado fortalecer las facultades de la secretaría que encabeza García Harfuch. A principios de mes, incluso se aprobó la creación nuevo cuerpo de agentes de élite que estará adscrito a la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE), cuyos agentes podrán dirigir investigaciones y operaciones basadas en inteligencia, análisis y tecnología, algo que ha sido clave en la actual administración para combatir a los delincuentes.

El secretario de Seguridad es una figura clave en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Entre sus más recientes tareas han estado poner en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la que se busca reducir la violencia en la entidad. Además, el plan anti extorsión, con el que supuestamente se han logrado detener a más de 400 presuntos extorsionadores.

El secretario de Seguridad descartó haber sido víctima de un nuevo atentado –como del que fue víctima en 2020 cuando estaba al frente de la seguridad en la Ciudad de México– luego de que trascendiera en columnas periodísticas que así fue. “No he tenido ningún retiro ni espiritual ni de vacaciones, todos los días a las seis de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, yo no he faltado a ninguno”, aseguró.

Adán Augusto López

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien contendió por la candidatura presidencial junto a Sheinbaum y perdió, entró en polémica, luego de que se revelara que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco era líder de la organización criminal “La Barredora”, que opera en la entidad.

López Hernández ha asegurado que no tenía conocimiento de las actividades criminales del encargado de la seguridad del estado cuando él fue gobernador. Además, en una conferencia de prensa, declaró no sentirse mal de haberlo declarado como un miembro de su gabinete en su mandato , y descartó disculparse por ello.

El líder de los senadores de Morena no estuvo exento de la polémica en 2025.

No fue la única polémica. El líder de los senadores de Morena también fue cuestionado tras una investigación periodística de N+ Focus, en la que se reveló que recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, ingresos que no fueron incluidos en su declaración patrimonial.

La presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, solicitó al senador aclarar la procedencia de esos recursos y en conferencia de prensa presentó documentos patrimoniales en los que demostró ingresos acumulados en 2023 y 2024 ascienden a 56 mdp, además de recursos de dos herencias que le dejó su padre en Estados Unidos.

Hernán Bermúdez Requena

En 2025, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el mandato de Adán Augusto López Hernández, fue señalado como presunto líder del grupo criminal ''La Barredora'', el cual surgió como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hernán Bermúdez se desempeñó como secretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto López en Tabasco. (Foto: Congreso del Estado de Tabasco)

Al exfuncionario estatal se le atribuyeron secuestros, extorsiones y el crecimiento de la violencia en Tabasco en los últimos años. Autoridades lo capturaron en Paraguay y lo expulsaron de forma exprés para que enfrentara a la justicia en México.

Morena también lo expulsó de sus filas, mientras que Adán Augusto López aseguró que si era necesario acudiría ante autoridades federales o estatales para declarar respecto a su responsabilidad por haberlo puesto al frente de la seguridad.

El caso hizo eco por lo similar a lo que ocurrió con Felipe Calderón durante su sexenio, cuando puso a Genaro García Luna a conducir la seguridad nacional cuando este en realidad laboraba en conjunto con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos.

Gerardo Fernández Noroña

Desde su posición como presidente del Senado, en 2025 Gerardo Fernández Noroña alcanzó las portadas de los diarios nacionales por múltiples polémicas, las cuales incluyeron su ostentoso estilo de vida y hasta un encuentro físico con Alejandro Moreno Cárdenas, ''Alito'', dirigente del PRI.

Su manera de intervenir en las sesiones y de conducir los debates generó reacciones encontradas y lo mantuvo bajo constante escrutinio público. Políticos de oposición pidieron múltiples ocasiones que dejara su posición, pero no tuvieron efecto... hasta que terminó su periodo.

El senador por Morena estuvo envuelto en medio de varias polémicas durante el 2025, entre ellas por viajes lujosos. (Foto: Especial )

A Noroña se le cuestionó por una vivienda de 12 millones de pesos que adquirió en Tepoztlán, Morelos, y también por viajes a Europa y a la región árabe, donde, según él, fue a hacer activismo en favor de las miles de víctimas palestinas por el conflicto con Israel.

Aunque durante años se mostró como un personaje austero, Noroña dejó en 2025 a su alter ego y se dedicó a defender sus lujos y riqueza, a pesar de que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró en desacuerdo.

Andrés 'Andy' López Beltrán

Alejado de la política mientras su padre fue presidente de México, en 2025 Andrés López Beltrán retomó relevancia en esta arena como secretario de Organización de Morena, donde junto a la dirigente Luisa María Alcalde, buscan el voto y sumar militantes al partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.

En su incursión en la política, López Beltrán busca hacerse de un "nombre propio", por eso reclamó que lo llamaran ‘Andy’ y pidió dejar ese mote que, aseguró lo demerita. Con 39 años de edad, quiere posicionarse como el heredero del expresidente y demostrar que, bajo su liderazgo, Morena puede crecer electoralmente.

El hijo de AMLO busca incursionar en la política tras acabar el acuerdo con su padre de no hacerlo mientras era presidente. (FOTO: Notimex/ Gustavo Durán )

López Beltrán aprendió de política desde niño junto a su padre, pero fue hasta las elecciones de 2018 que tuvo una de sus más importantes responsabilidades en la tercera carrera presidencial de López Obrador: fue uno de los encargados de los comités de promoción y defensa del voto en la Ciudad de México. Ahora trabaja desde Morena para continuar con el legado de su padre y la Cuarta Transformación.

No obstante, en el 2025 no estuvo exento de la polémica: un viaje a Japón provocó el disgusto de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que “el poder se ejerce con humildad”. Las vacaciones del secretario de Organización de Morena se presentaron justo cuando el partido lanzó lineamientos de austeridad para sus militantes.

Alejandro Gertz Manero

Quien fuera el primer fiscal independiente del país, tras la reforma de 2014 que transformó la Procuraduría General de la República en Fiscalía, dejó su cargo repentinamente para ser embajador en un “país amigo”. Al lugar que dejó llegó Ernestina Godoy tras un breve proceso de selección que generó cuestionamientos de la oposición.

La salida de Gertz de la FGR se dio en medio de tensiones en el Senado. (Foto: Alfredo Estrella/AFP.)

Aunque su cargo terminaba en 2028, Gertz Manero presentó su carta de retiro de la fiscalía tras horas de tensión en el Senado. La especulación de su renuncia inició tras un encuentro de Adán Augusto López Hernández y la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, aunque al ser cuestionada al respecto, la titular del Ejecutivo negó haber recibido intención de Gertz Manero de renunciar, esto se confirmó horas más tarde.

Ni su administración ni su salida de la Fiscalía General estuvieron exentas de polémicas. En su cargo, estuvo rodeado de señalamientos que van desde la persecuciones a familiares hasta acusaciones de corrupción , mientras que su retiro se dio luego de que se filtrara que la FGR realiza una investigación con contra del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, como parte de una carpeta relacionada con delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas, y en medio de investigaciones en la Marina por huachicol fiscal.

Ricardo Salinas Pliego

Dueño de Grupo Salinas –uno de los conglomerados más importantes del país–, Ricardo Salinas Pliego saltó a la arena política en el 2025. Después de años de diferencias con los gobiernos morenistas, anunció que hará todo lo que esté en sus manos para sacarlos de la Presidencia en el 2030.

Cuestionado sobre si ''hacer todo lo necesario'' incluye buscar él mismo una candidatura presidencial opositora, Salinas Pliego dejó abierta la puerta para esa posibilidad, además de que anunció la creación de su propio movimiento, en contra de la violencia y la corrupción. Encuestas ya lo han colocado como el personaje opositor mejor posicionado, aunque aún faltan cinco largos años para la contienda electoral.

El empresario saltó a la arena política este 2025 tras pleito con el gobierno por deudas fiscales. (Cuartoscuro)

Para finales de año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya integrada por ministros elegidos en la urnas, fallaron en contra de los amparos que el empresario promovió para evitar el pago de miles de millones en impuestos.

Será en enero de 2026 cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará al empresario Ricardo Salinas Pliego que deberá pagar 51,000 millones de pesos por concepto de adeudos pendientes y de hacerlo de manera oportuna, podría recibir como beneficio un descuento de 39%.

'Los Mayitos' y 'Los Chapitos'

Sinaloa cumplió este 2025 más de un año bajo la guerra iniciada por 'Los Mayitos' y 'Los Chapitos', facciones del Cártel de Sinaloa lideradas por los hijos de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera. Cientos de muertos y desaparecidos, además de economías de municipios destrozadas son el saldo que dejó su disputa, la cual inició en el 2024, después de que Joaquín Guzmán López -un 'Chapito'- secuestró y obligó a 'El Mayo' Zambada a volar hacia su captura en los Estados Unidos.

En algún lugar de México aún viven impunes Ismael Zambada Sicarios, 'El Mayito Flaco', e Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes encabezan dicha guerra criminal, mientras que sus hermanos mantienen negociaciones en Estados Unidos o son ya colaboradores.

En el caso de 'Los Mayitos', Jesús Vicente Zambada Niebla vive en alguna ciudad estadounidense, libre, esperando la llamada de agentes para declarar en juicios contra los fundadores del narcotráfico en México. Por su parte, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, de 'Los Chapitos', se han declarado culpables ante tribunales para obtener beneficios.

Carlos Manzo

Asesinado en un evento público el 1 de noviembre, el exalcalde de Uruapan Carlos Manzo se convirtió en personaje clave del 2025. El fundador del “Movimiento del Sombrero” había emprendido una lucha contra el crimen en el municipio que lo eligió como el primer alcalde independiente, por lo que solía recorrer sus calles con un chaleco antibalas.

“No quiero ser otro presidente municipal más de la lista de los ejecutados", era una de las frases del político que perteneció a las filas del PRI y de Morena, pero que decidió alejarse de los partidos para forjar su propio movimiento. Antes de ser asesinado, Manzo había pedido a la administración federal no dejar solo a Uruapan y cuestionado que se le retirara la presencia de 200 elementos de la Guardia Nacional.

Carlos Manzo se convirtió en emblema contra la inseguridad. (Foto: Cuartoscuro )

Su asesinato ocasionó marchas para exigir justicia, paz y alto a la violencia en México, incluidas la de la llamada "Generación Z" en la Ciudad de México, a la que no solo acudieron jóvenes, también hubo personajes de oposición, de lo que fue aprovechado por el gobierno y Morena para acusarlos que ellos habían impulsado la caminata.

Actualmente hay más de una decena de detenidos por su asesinato y continúan las investigaciones al respecto. Su esposa, Grecia Quiroz, tomó su lugar en la alcaldía y en el movimiento que dirigió, el cual ha retomado fuerza y busca abrirse paso en el país.