México

Marx Arriaga cumple dos días atrincherado en la SEP; insiste en "despojo"

En un Live de Facebook, el exfuncionario insistió en que su destitución es un "despojo" y que se trata de una estrategia para borrar la historia de los libros de texto.
dom 15 febrero 2026 08:14 PM
Marx Arriaga realizó una transmisión en vivo como parte de su llamada "resistencia" desde las oficinas de la SEP.
Marx Arriaga cumplió este domingo dos días atrincherado en la que fue su oficina tras su destitución director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde una transmisión en vivo desde Facebook, la cual tituló “Segunda jornada de 24 horas de diálogo, atrincherados en las cloacas de la SEP”, el funcionario calificó su despido como “despojo” y aseguró que se debe a una estrategia para borrar la memoria histórica de los libros de texto gratuitos que él diseñó.

En la transmisión, Arriaga publicó oficios supuestamente enviados por la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, en los cuales le solicitan unificar seis libros en uno solo.

Según el morenista, con esa acción buscaban quitar textos sobre la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, entre otros temas.

“En ningún momento el oficio menciona nada de incluir a las mujeres que de manera histórica han participado en la construcción de este país”, aseguró.

Esto lo dijo en respuesta a las declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, quien señaló que Arriaga se había negado en agregar dicha información.

En la nueva transición se pudo ver al morenista con la misma ropa que atraía el viernes pasado, cuando autoridades del área Jurídica de la SEP le avisaron que debía desalojar la oficina, tras avisarle de su destitución. Sin embargo, decidió quedarse en el lugar.

En la grabación, que se da desde el piso 6 de las oficinas de la SEP, Arriaga Navarro dirigió su mensaje a profesores que apoyan el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, así como los libros de texto gratuito, cuyo diseño él encabezó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dichos textos recibieron criticas por parte de los partidos de oposición, quienes señalaron que por medio de los contenidos se buscaba impulsar el adoctrinamiento de los estudiantes hacia la filosofía de López Obrador.

La destitución de Arriaga Navarro ocurrió después de que acusara que había un proceso de privatización en la educación pública, por lo que planteó la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los libros de textos gratuitos.

Tras el despido, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que la decisión de relevarlo fue porque se negó a realizar modificaciones al contenido de los libros de texto, en específico a lo referente a la inclusión del papel de las mujeres en la historia.

marx-arriaga-sep.jpeg
México

Los enfrentamientos de Marx Arriaga con la SEP que llevaron a su destitución

“Él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara ni una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo”, dijo el secretario de Estado.

Mencionó que desde hace meses le notificaron que el 15 de febrero sería removido, por lo que presentaron opciones para continuar en el servicio público y entre ellas estaba la representación diplomática en algún país de América Latina, pero él se negó.

Desde su destitución, Arriaga Navarro acusó a Mario Delgado de operar a favor personajes como el empresario Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González, a quienes señala como "neoliberales". Incluso acusó que son ellos quienes están detrás de su salida de la SEP.

