Marx Arriaga cumple dos días atrincherado en la SEP; insiste en "despojo"

En la transmisión, Arriaga publicó oficios supuestamente enviados por la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, en los cuales le solicitan unificar seis libros en uno solo.

Según el morenista, con esa acción buscaban quitar textos sobre la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, entre otros temas.

“En ningún momento el oficio menciona nada de incluir a las mujeres que de manera histórica han participado en la construcción de este país”, aseguró.

Esto lo dijo en respuesta a las declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, quien señaló que Arriaga se había negado en agregar dicha información.

En la nueva transición se pudo ver al morenista con la misma ropa que atraía el viernes pasado, cuando autoridades del área Jurídica de la SEP le avisaron que debía desalojar la oficina, tras avisarle de su destitución. Sin embargo, decidió quedarse en el lugar.

En la grabación, que se da desde el piso 6 de las oficinas de la SEP, Arriaga Navarro dirigió su mensaje a profesores que apoyan el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, así como los libros de texto gratuito, cuyo diseño él encabezó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dichos textos recibieron criticas por parte de los partidos de oposición, quienes señalaron que por medio de los contenidos se buscaba impulsar el adoctrinamiento de los estudiantes hacia la filosofía de López Obrador.

La destitución de Arriaga Navarro ocurrió después de que acusara que había un proceso de privatización en la educación pública, por lo que planteó la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los libros de textos gratuitos.