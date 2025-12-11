Cárteles de Sinaloa y Jalisco dañan los intereses de EU, señala Kristi Noem

Trump continuó con sus amenazas de ataques terrestres contra presuntos narcotraficantes venezolanos en una entrevista publicada el martes.

Trump también dijo a Politico que podría extender las operaciones militares antidrogas a México y Colombia, hablando en una amplia entrevista que también apuntó a Europa, incluyendo otro llamado a elecciones ucranianas y apoyo al líder de Hungría.

Sus comentarios, en una entrevista realizada el lunes, reiteraron gran parte de su visión del mundo tras dar a conocer la semana pasada una amplia hoja de ruta estratégica de Estados Unidos que pretende replantear el papel global del país.

Esa Estrategia de Seguridad Nacional describió a una nación centrada en reafirmarse en el hemisferio occidental mientras advierte a Europa que debe cambiar de rumbo o enfrentarse a ser "borrada".

En América, Trump se negó repetidamente a descartar el envío de tropas estadounidenses a Venezuela como parte de un esfuerzo para derrocar al presidente Nicolás Maduro, diciendo que no quería discutir la estrategia militar: "No quiero descartar ninguna posibilidad".

Preguntado sobre si consideraría el uso de la fuerza contra objetivos en otros países donde el narcotráfico es muy activo, incluidos México y Colombia, dijo: "Lo haría".

-Con información de Reuters.