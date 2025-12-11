Publicidad

México

Cárteles de Sinaloa y Jalisco dañan los intereses de EU, señala Kristi Noem

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de EU, habló hoy ante el Congreso estadounidense, luego de que se revelara la estrategia de seguridad de Donald Trump.
jue 11 diciembre 2025 04:24 PM
“No es una visita diplomática, sino de carácter político”: Kristi Noem visita México
Kristi Noem es una de las funcionarias más cercanas al presidente Trump y de las que apoyan con más vehemencia sus políticas sobre control fronterizo. (Foto: Alex Brandon/Reuters)

El Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) causan caos y daños en los intereses de Estados Unidos, aseguró Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna del Gobierno de Donald Trump.

"Los grupos del crimen organizado transnacional, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, provocan caos y dañan los intereses de EU", expresó ante el Congreso estadounidense.

La administración de Trump nombró a principios de años a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Trump continuó con sus amenazas de ataques terrestres contra presuntos narcotraficantes venezolanos en una entrevista publicada el martes.

Trump también dijo a Politico que podría extender las operaciones militares antidrogas a México y Colombia, hablando en una amplia entrevista que también apuntó a Europa, incluyendo otro llamado a elecciones ucranianas y apoyo al líder de Hungría.

estrategia-seguridad-eu-doctrina-monroe.jpg
México

En su estrategia de seguridad, Trump prevé terminar con ''era de migración masiva''

Sus comentarios, en una entrevista realizada el lunes, reiteraron gran parte de su visión del mundo tras dar a conocer la semana pasada una amplia hoja de ruta estratégica de Estados Unidos que pretende replantear el papel global del país.

Esa Estrategia de Seguridad Nacional describió a una nación centrada en reafirmarse en el hemisferio occidental mientras advierte a Europa que debe cambiar de rumbo o enfrentarse a ser "borrada".

En América, Trump se negó repetidamente a descartar el envío de tropas estadounidenses a Venezuela como parte de un esfuerzo para derrocar al presidente Nicolás Maduro, diciendo que no quería discutir la estrategia militar: "No quiero descartar ninguna posibilidad".

Preguntado sobre si consideraría el uso de la fuerza contra objetivos en otros países donde el narcotráfico es muy activo, incluidos México y Colombia, dijo: "Lo haría".

-Con información de Reuters.

