Ola de violencia en Sinaloa deja balaceras y bloqueos en Escuinapa

El gobernador de la entidad, Rubén Rocha, informó que hasta ahora no se reportan personas sin vida por los enfrentamientos.

“Sí hubo un enfrentamiento, hacia allá se trasladaron las fuerzas armadas. Estábamos en la Mesa de Seguridad cuando se estuvo reportando”, señaló.

Informó que, tras los hechos, se ordenó realizar un operativo especial para restablecer el orden y se trabaja en reforzar la presencia de seguridad.

Tres órdenes de gobierno atienden la situación

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó el bloqueo en Escuinapa, el cual fue atendido por los tres órdenes de gobierno.

“#SSPSinaloa informa que, este 17 de diciembre de 2025, se registró un evento de seguridad en el municipio de Escuinapa, donde también se presentó un bloqueo a una vía de comunicación, hechos que están siendo atendidos por autoridades de los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional”, informó en redes sociales la SSP.

Además se recomendó evitar la zona y atender las indicaciones de las autoridades desplegadas en el operativo.

Por la jornada de violencia, en el municipio se suspendieron actividades escolares.

Más tarde la SSP informó que se trabajaba para terminar con el bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic.

ACTUALIZACIÓN:#SSPSinaloa informa que, derivado de las acciones desplegadas por parte del Grupo Interinstitucional este 17 de diciembre de 2025, en Escuinapa, las autoridades trabajan para terminar de despejar la autopista Mazatlán-Tepic, que fue bloqueada; cabe mencionar que… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) December 17, 2025

Desde septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una ola de violencia que ya dejó más de 2,000 homicidios dolosos.