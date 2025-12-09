Publicidad

México

Cártel de Sinaloa irrumpe en Guatemala y se confronta con el Ejército

El Ejército de Guatemala confirmó que se registró un ataque del Cártel de Sinaloa en la frontera con México, en donde un militar resultó herido.
mar 09 diciembre 2025 11:54 AM
ejercito de guatemala.jpeg
El Ministerio de Defensa de Guatemala confirmó la entrada de un grupo armado vinculado al Cártel de Sinaloa (CDS) a su territorio. (Foto: X/ @Ejercito_GT )

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala confirmó este lunes que se registró un nuevo episodio de violencia en la franja fronteriza entre Guatemala y México, luego de que presuntos grupos armados del crimen organizado mexicano ingresaron al territorio guatemalteco desde la línea divisoria internacional y realizaron disparos en contra de comunidades ubicadas en los municipios fronterizos de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos.

De acuerdo con información oficial del Ejército de Guatemala, los hechos ocurrieron mientras soldados realizaban patrullajes de rutina en la aldea Aguasarca, en Huehuetenango, cuando fueron atacados por los grupos armados.

Durante el enfrentamiento, un oficial resultó herido en una de las extremidades inferiores, aunque ya se reporta fuera de peligro.

“Soldados del Ejército de Guatemala se encontraban realizando patrullajes de rutina en la Aldea Agua Zarca, Huehuetenango. En el momento en que fue detectado uno de estos grupos se produjo un enfrentamiento. Al responder de inmediato al ataque, un oficial subalterno resultó herido en una de las extremidades inferiores, encontrándose fuera de peligro; asimismo, una persona fallecida”, informó la institución castrense.

Tras el ataque, las fuerzas armadas guatemaltecas reforzaron la presencia militar en la zona e incrementaron los patrullajes de seguridad con el objetivo de proteger a la población civil y restablecer el control territorial.

Como resultado de estas operaciones, se aseguraron armas de fuego, explosivos, diversos accesorios tácticos y equipo de vigilancia, entre ellos drones presuntamente utilizados por los grupos armados. Todo el material quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley.

El Ejército de Guatemala informó que mantiene coordinación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional de México como parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad fronteriza.

Del lado mexicano, autoridades federales confirmaron este martes la colaboración con Guatemala. En la conferencia mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que ambos países acordaron realizar “acciones coincidentes” para reforzar la vigilancia en la frontera.

Señaló que cada ejército actuará en su propio territorio: “Se aplicará un plan para acciones coincidentes en la frontera con fuerzas del Ejército en México, en nuestro territorio, y también con el personal de Guatemala. Se realizarán este tipo de operaciones que inician el día de hoy y tentativamente terminarían el 11 de diciembre, o, si es necesario, se prolongarán por el tiempo que se requiera”, indicó.

Además, señaló que aeronaves del Ejército mexicano realizarán vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera.

De acuerdo con Trevilla, en el área donde se registró el enfrentamiento operan dos organizaciones criminales: “Una pertenece al Cártel de Sinaloa y otra al Cártel de Chiapas y Guatemala. Estos grupos actúan en esta línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala hacia México como de México a Guatemala”, dijo.

