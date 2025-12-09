Cártel de Sinaloa irrumpe en Guatemala y se confronta con el Ejército

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala confirmó este lunes que se registró un nuevo episodio de violencia en la franja fronteriza entre Guatemala y México, luego de que presuntos grupos armados del crimen organizado mexicano ingresaron al territorio guatemalteco desde la línea divisoria internacional y realizaron disparos en contra de comunidades ubicadas en los municipios fronterizos de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos.

De acuerdo con información oficial del Ejército de Guatemala, los hechos ocurrieron mientras soldados realizaban patrullajes de rutina en la aldea Aguasarca, en Huehuetenango, cuando fueron atacados por los grupos armados.

Durante el enfrentamiento, un oficial resultó herido en una de las extremidades inferiores, aunque ya se reporta fuera de peligro.