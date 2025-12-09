Publicidad

presidencia

García Harfuch: explosión en Coahuayana fue por pugna entre grupos; no es terrorismo

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que detrás de la explosión están grupos como el CJNG, Tepalcatepec y Cárteles Unidos.
mar 09 diciembre 2025 10:35 AM
harfuch-michoacan.jpeg
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el vehículo con el artefacto provenía de Colima. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, rechazó que la explosión de un auto en Coahuayana, Michoacán, sea terrorismo y afirmó que se trata de una pugna entre células ligadas a tres organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG(), Tepaltepec y Cárteles Unidos.

“No es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año precisamente en esa zona. Es una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco y otro grupo que son Cárteles Unidos, una de las dos personas líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no fue un ataque directo a la policía comunitaria”, comentó.

En la conferencia matutina de este martes, el funcionario detalló que se realizan las investigaciones sobre la explosión del sábado pasado.

“Son grupos delictivos, células afines a Cártel Jalisco, Cartel de Tepalcatepec, Carteles Unidos y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias, policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016 más o menos algunas de ellas”, explicó.

Detalló que no se trató de un cochebomba como otros que son colocados y estallan cuando no hay nadie dentro, en este caso había dos personas dentro.

“No fue un vehículo, digamos, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, añadió.

Informó que la camioneta provenía del estado de Colima y recordó que la Fiscalía General de la República está realizando las investigaciones correspondientes por delincuencia organizada, no por terrorismo.

“Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, en este caso específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en trasiego de drogas, ruta de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico y minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio por supuesto”, destacó.

Pese a la estrategia, extorsión sube 23%

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que entre enero y noviembre de 2025 la extorsión subió 23% respecto al mismo periodo de 2024.

“En el caso de extorsión, se presenta un incremento del 23.1%, sin embargo, en esta lámina lo que podemos ver es el comportamiento de las denuncias ante las fiscalías por el delito de extorsión y podemos ver el comportamiento que ha tenido este delito precisamente en los últimos 15 meses”, informó.

En julio pasado, el gobierno de la presidenta Sheinbaum lanzó la estrategia nacional en contra de la extorsión, desde entonces, afirmó, las denuncias por este delito bajaron 20%.

La funcionaria informó que los homicidios disminuyeron 37%.

“Podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024”, indicó.

