García Harfuch: explosión en Coahuayana fue por pugna entre grupos; no es terrorismo

En la conferencia matutina de este martes, el funcionario detalló que se realizan las investigaciones sobre la explosión del sábado pasado.

“Son grupos delictivos, células afines a Cártel Jalisco, Cartel de Tepalcatepec, Carteles Unidos y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias, policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016 más o menos algunas de ellas”, explicó.

Detalló que no se trató de un cochebomba como otros que son colocados y estallan cuando no hay nadie dentro, en este caso había dos personas dentro.

“No fue un vehículo, digamos, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, añadió.

Informó que la camioneta provenía del estado de Colima y recordó que la Fiscalía General de la República está realizando las investigaciones correspondientes por delincuencia organizada, no por terrorismo.

“Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, en este caso específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en trasiego de drogas, ruta de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico y minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio por supuesto”, destacó.

