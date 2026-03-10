Calendario de la Pensión Bienestar en marzo: a qué letras les toca el pago hoy, 10 de marzo 2026

De acuerdo con la secretaria del bienestar, Ariadana Montiel, más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios recibirán una inversión social de 104,695.5 mmdp a través de la tarjeta del bienestar, de acuerdo con la primera letra de su apellido.

Qué letras reciben el depósito este martes

Los beneficiarios que reciben el pago hoy son los siguientes:

- Martes 10 de marzo: G y beneficiarios de "sembrando vida"

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar de marzo 2026?

Así queda el calendario de pagos para lo que resta del mes:

- Miércoles 11: H, I, J, K

- Jueves 12: L

- Viernes 13: M

- Martes 17: M

- Miércoles 18: N, Ñ, O

- Jueves 19: P, Q

- Viernes 20: R

- Lunes 23: R

- Martes 24: S

- Miércoles 25: T, U, V

- Jueves 26: W, X, Y, Z

(X: @A_MontielR)

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.