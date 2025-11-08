Chiapas vive una crisis de violencia: las desapariciones han aumentado siete veces en cuatro años

“Los casos de desaparición en Chiapas comienzan a subir drásticamente en 2021, pero es 2024 el año con la mayor concentración de casos”, subraya el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Municipios con más desapariciones

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de los municipios chiapanecos con más desapariciones vigentes, algunos coinciden con las zonas donde más hechos violentos han ocurrido en los últimos años o donde una proporción mayor de la población las percibe como inseguras. Es el caso de Tapachula, Frontera Comalapa, Tuxtla Gutiérrez, La Concordia, Pantelhó y Chicomuselo, entre otros.

Entre finales de 2024 y principios de 2025, durante operativos de búsqueda de personas desaparecidas, agentes estatales y federales hallaron al menos 27 fosas clandestinas en inmuebles en los municipios de La Concordia, Palenque, Suchiate y Emiliano Zapata. Tras la revisión forense, se estableció que por lo menos 35 personas fueron asesinadas y enterradas en esos cementerios clandestinos.

Uno de los grupos más vulnerables ante las desapariciones son los migrantes, quienes cruzan de Guatemala a Chiapas entre ríos, selva y montañas. A finales de 2024, familiares de personas que intentaron atravesar México para llegar a Estados Unidos denunciaron la desaparición múltiple de sus seres queridos.

De acuerdo con la Red Regional de Familias Migrantes, al menos cuatro decenas de personas de distintas nacionalidades, entre ellas cubanos, hondureños y ecuatorianos, desaparecieron después de ingresar a territorio chiapaneco. Hasta la fecha no saben nada de ellos.

La semana pasada, integrantes del colectivo denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ni siquiera busca a los migrantes que desaparecieron hace casi un año. También reclamaron por los obstáculos que se han encontrado durante la búsqueda de sus seres queridos.

Ante la falta de respuestas por parte de autoridades mexicanas, madres de los desaparecidos pidieron al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) que exijan la emisión de medidas para saber qué pasó.

Familias buscan a sus desaparecidos en Chiapas. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro )

Preocupante el aumento de las desapariciones

Para organizaciones de derechos humanos es preocupante el crecimiento de las desapariciones por las disputas territoriales y entre grupos criminales.

“(Hay) preocupación por el ascenso de este fenómeno”, expuso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa en un informe publicado este 2025.

“Esto ocurre principalmente en el marco de la disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”, señaló.

La violencia criminal se mezcla con la machista-feminicida, sostuvo la organización, pues las desapariciones de mujeres se incrementaron casi cinco veces entre 2020 y 2025, mientras las de los hombres están cerca de cuadruplicarse. Ellas son desaparecidas con mayor frecuencia entre los 15 y los 19 años. Los varones, en cambio, entre los 30 y 34 años.