Ellos son los 26 criminales entregados a autoridades de EU

Abigael González Valencia, “El Cuini”

González Valencia, también conocido como “El Cuini”, es identificado como líder de "Los Cuinis", un importante cártel de la droga mexicano responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos.

Fue socio clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes.

Fue arrestado en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar).

Hasta 2019 estuvo privado de la libertad en el Reclusorio Norte, donde vivía con todo tipo de lujos y comodidades: desde cocineros y criados hasta mujeres que lo visitaban constantemente. Ese mismo año fue trasladado al penal del Altiplano.

Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200”, y Martín Zazueta Pérez, alias “El Güerito”

Gil Acosta y Zazueta Pérez formaban parte del aparato de seguridad de Los Chapitos, una poderosa facción del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico de fentanilo.

De acuerdo con autoridades de EU, ambos lideraban sicarios armados con armas de tipo militar, como AK-47, M-16, AR-15 y lanzagranadas, en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos.

Según autoridades mexicanas, “El Güerito” tenía su propia célula delictiva, y bajo sus órdenes se realizaron agresiones a instalaciones y fuerzas militares en distintos puntos de Culiacán.

Gil Acosta encabezaba sicarios encargados de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez proporcionaba seguridad personal a un líder de Los Chapitos.

En tanto, “El 200”, tío de “El Güerito”, coordinaba la compra de armamento y municiones para Los Chapitos; organizaba fuerzas de reacción para confrontar a grupos antagónicos o autoridades federales, y se encargaba de imponer castigos a miembros de la organización, así como medidas de contra inteligencia para proteger sus áreas de influencia y resguardar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Ambos fueron detenidos en febrero de 2025.

Autoridades mexicanas detuvieron a Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200″ o “El Cabo”, identificado como presunto operador y otro de los jefes de seguridad y a José Ángel Cannobio Inzunza, alias "El Güerito", presunto lugarteniente de "Los Chapitos". (Fotos: Gabinete de Seguridad )

Abdul Karim Conteh

Ciudadano de Sierra Leona, presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes a EU a través de México.

Estos migrantes procedían de países como Irán, Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán, Turquía, Somalia, Camerún, Senegal, Mauritania, Etiopía, Egipto y otros. Karim fue arrestado el 11 de julio de 2024 en Tijuana, Baja California.

Leobardo García Corrales, alias “Leo”

Figura importante del Cártel de Sinaloa, traficó kilogramos de fentanilo a EU, a veces a cambio de armas de uso militar como AK-47, granadas y metralletas.

Es amigo cercano y socio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Fue detenido en abril de 2025 en Tlalpan, Ciudad de México.

Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”

Presunto miembro del Cártel de Sinaloa, acusado de secuestrar y mantener como rehén a un ciudadano estadounidense.

Fue identificado como el cerebro de una red de tráfico de drogas en Pennsylvania y capturado en febrero de 2022, durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), en el que una mujer estadounidense que permaneció secuestrada durante un año y un mes fue rescatada.

Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”

Yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador y líder de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, encarcelado en EU. Su esposa es Teresa Zambada Ortiz, hija de “El Mayo”.

Fue aprehendido en Quilá, al sur de Culiacán, Sinaloa, en enero de 2025.

Según autoridades mexicanas, Félix Gastélum mantenía el control en la zona sureste de Culiacán, donde operaba a través de grupos delictivos; fue identificado como operador financiero y generador de violencia.

En EU también es señalado como operador principal de laboratorios clandestinos de metanfetamina ubicados en la Sierra Madre de Sinaloa y Durango, involucrados en la producción y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína.