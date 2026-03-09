Sheinbaum y Lula hablan tras ser excluidos de cumbre de Trump

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto. pic.twitter.com/C8Rex6PIOF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 9, 2026

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas sobre la situación de seguridad en México y anunció la creación de una nueva alianza militar regional destinada a combatir a los cárteles.

Frente a líderes de América Latina, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México''.

''Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, dijo.

Para el mandatario estadounidense, las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región, por lo que considera que se debe usar toda la fuerza en contra de ellos.

Trump calificó a los cárteles como “un cáncer” que amenaza la seguridad nacional, e incluso aseguró que “en algunos casos dicen que son más poderosos que el ejército del país”. Según su visión, estas organizaciones han tomado control de gran parte del territorio mexicano, por lo que insistió en que “no podemos permitir eso”.

En relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Trump la describió como “una persona muy buena, tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa”, aunque recordó que en un diálogo previo la mandataria se opuso a una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

“Le dije: 'Déjeme erradicarlos (a los cárteles)'", contó Trump y agregó que la respuesta de Sheinbaum fue: "No, no, por favor, presidente".

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes que no aceptará ningún tipo de intervención de Estados Unidos en México.