México

Sheinbaum y Lula hablan tras ser excluidos de cumbre de Trump

Brasil, México y Colombia se quedaron fuera de la cumbre en la que Donald Trump anunció una estrategia contra los cárteles de la droga.
lun 09 marzo 2026 08:08 PM
G20 Lula y Sheinbaum
Lula y Sheinbaum se vieron en el G20 en noviembre. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron esta noche, horas después de que Donald Trump excluyera a sus países de la cumbre contra los cárteles en Florida.

"Este lunes hablé por teléfono con la presidenta de México para conversar sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros países y la profundización de nuestra alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético", escribió Lula.

"Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorar nuevas oportunidades de negocio. La Presidenta aceptó la invitación para la visita, que se prevé tendrá lugar entre junio y julio de este año", agregó.

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas sobre la situación de seguridad en México y anunció la creación de una nueva alianza militar regional destinada a combatir a los cárteles.

Frente a líderes de América Latina, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México''.

''Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, dijo.

Para el mandatario estadounidense, las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región, por lo que considera que se debe usar toda la fuerza en contra de ellos.

Trump calificó a los cárteles como “un cáncer” que amenaza la seguridad nacional, e incluso aseguró que “en algunos casos dicen que son más poderosos que el ejército del país”. Según su visión, estas organizaciones han tomado control de gran parte del territorio mexicano, por lo que insistió en que “no podemos permitir eso”.

En relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Trump la describió como “una persona muy buena, tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa”, aunque recordó que en un diálogo previo la mandataria se opuso a una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

“Le dije: 'Déjeme erradicarlos (a los cárteles)'", contó Trump y agregó que la respuesta de Sheinbaum fue: "No, no, por favor, presidente".

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes que no aceptará ningún tipo de intervención de Estados Unidos en México.

