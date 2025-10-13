Narcobloqueos se registran en carreteras de Chiapas tras operativo de seguridad

Ciudadanos denunciaron que civiles armados usaron ponchallantas para provocar que los vehículos se detuvieran para robarlos.

Durante la madrugada de este lunes, agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas iniciaron un operativo en Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.

De acuerdo con su información, se trató de acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita por la zona.

Medios nacionales reportan que en realidad se trató de un operativo fallido para detener a un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes de autoridades, la violencia se ha incrementado en Chiapas debido a la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por las rutas del trasiego de drogas, así como el tráfico de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.

La violencia también ha generado desplazamientos forzados en la entidad, que se traduce en que cientos de personas han abandonado sus hogares, incluso para ir a Guatemala, porque fueron víctimas de un delito o han recibido amenazas de integrantes del crimen organizado.