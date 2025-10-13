Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Narcobloqueos se registran en carreteras de Chiapas tras operativo de seguridad

Durante la madrugada de este lunes, autoridades de Chiapas armaron un operativo en Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.
lun 13 octubre 2025 05:50 PM
Culiacán Bloqueos Narcotráfico
Autoridades trabajan en las zonas afectadas por lo bloqueos. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro )

Integrantes del crimen organizado bloquearon carreteras en Chiapas después de que autoridades estatales y federales implementaran un operativo de seguridad en tres municipios.

Vehículos de carga y autos particulares fueron estacionados e incendiados en medio de caminos federales en las regiones Costa y Frailesca de Chiapas.

Los municipios afectados fueron Arriaga, Jiquipilas, Ocozocoautla y VillaFlores.

Publicidad

Ciudadanos denunciaron que civiles armados usaron ponchallantas para provocar que los vehículos se detuvieran para robarlos.

Durante la madrugada de este lunes, agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas iniciaron un operativo en Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.

De acuerdo con su información, se trató de acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita por la zona.

(Obligatorio)
Estados

Múltiples narcobloqueos se registran en carreteras de Zacatecas

Medios nacionales reportan que en realidad se trató de un operativo fallido para detener a un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes de autoridades, la violencia se ha incrementado en Chiapas debido a la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por las rutas del trasiego de drogas, así como el tráfico de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.

La violencia también ha generado desplazamientos forzados en la entidad, que se traduce en que cientos de personas han abandonado sus hogares, incluso para ir a Guatemala, porque fueron víctimas de un delito o han recibido amenazas de integrantes del crimen organizado.

Publicidad

Tags

Chiapas Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad