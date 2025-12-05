Calendario Beca Rita Cetina: a quién le depositan este 5 de diciembre

¿Quiénes reciben la beca Rita Cetina el 5 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes 5 de diciembre le corresponde a los beneficiarios de continuidad, es decir, a quienes ya cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar y que en meses anteriores ya recibieron sus dispersiones correspondientes a lo largo de 2025.

Viernes 5 de diciembre: C

Es decir, los estudiantes cuyos apellidos sean Cortés, Castillo, Cruz, Corrales, etcétera, recibirán su apoyo de 1,900 pesos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, siendo el último del año.

La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos. Se recomienda que se verifique el pago a través de la App Banco del Bienestar Móvil en donde se puede consultar el saldo de la tarjeta y los movimientos. También, se puede llamara a la línea telefónica del Banco del Bienestar: 800 900 2000 marca 1 e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento para consultar tu saldo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) detalla que nueve de cada 10 alumnos de secundaria en escuelas públicas cuentan ya con una beca; “con estos apoyos se favorece la inclusión educativa y asegura que prácticamente la totalidad de las y los estudiantes concluyan este nivel sin interrupciones”.

La dependencia federal recordó que en 2026, la beca se ampliará a estudiantes de nivel primaria con el objetivo de apoyar a más de 21 millones de estudiantes.