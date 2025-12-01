Pago de las becas Benito Juárez y Rita Cetina en diciembre 2025: calendario por letra y quiénes sí lo recibirán

¿Quiénes recibirán la beca?

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, el funcionario federal presentó el calendario para los becarios de continuidad, es decir, quienes ya tienen la tarjeta del Banco del Bienestar en donde reciben el apoyo económico,

"Y para el cierre de este ejercicio fiscal, buenas noticias, Presidenta, arrancamos la semana con buenas noticias para las y los becarios: ya está disponible, a partir de hoy, el calendario de pagos del último bimestre de este año, noviembre-diciembre, en el que arrancaremos el día jueves 4, ya es un calendario tradicional en donde con la primera letra de su primer apellido es el día que estará disponible el recurso", destacó en la Mañanera del Pueblo.

Calendario de las becas Benito Juárez

El funcionario federal detalló que la dispersión del dinero se realizará a becarios de la Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Benito Juárez en educación media superior, conforme a un calendario que arrancará la primera semana de diciembre con base a primer letra del primer apellido, por lo que queda de la siguiente manera:

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre: M

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

El calendario de pagos se realizará durante la primera quincena de diciembre. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube de Gobierno de México)

El funcionario federal llamó a los becarios a estar informados solo a través de los canales oficiales y no dejarse llevar por calendarios apócrifos que circulan sobre todo en redes sociales.

"Así que hemos detectado que todos y todos los estudiantes utilizan WhatsApp y hemos implementado el canal de WhatsApp para que todas y todos estén informados", expresó.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga una becas de 5,800 pesos bimestrales a alumnas y alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

El apoyo económico se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar con un máximo de 45 mensualidades, excepto para los estudiantes que cursen la licenciatura en Medicina, a quienes se les podrá otorgar la beca hasta por un máximo de 55 mensualidades.

Beca Rita Cetina

El monto que recibirán los estudiantes de nivel secundaria es de 1,900 pesos, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria extra que la integre.

Beca Benito Juárez

En tanto, la Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior consta de 1,900 pesos bimestrales por 10 meses que dura el ciclo escolar.