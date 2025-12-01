Jóvenes Construyendo el Futuro abre nueva ronda de registro para recibir 8,480 pesos mensuales

Se abrirán cerca de 45,000 espacios, los cuales estarán focalizados principalmente en municipios con rezago social y altos niveles de vulnerabilidad, a fin de atender a las y los jóvenes que más apoyo requieren.

Cuándo se abre el registro y dónde debes hacerlo

De acuerdo con información en la cuenta oficial de X del programa, el nuevo periodo de registro comenzó hoy, lunes 1 de diciembre.

Para participar deberás ingresar al sitio https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ . Toma en cuenta que, debido al gran número de solicitantes, el sitio podría encontrarse lento o inaccesible durante las próximas horas.

Una vez dentro del sitio, es necesario crear tu perfil como aprendiz y cargar los documentos los siguientes documentos correspondientes. El proceso de selección comienza cuando te postulas a un centro de trabajo, el cual tiene hasta tres días para responder y podrá convocarte a entrevista.

Si el centro de trabajo no acepta tu postulación, podrás elegir otro. Si ya no hay espacios disponibles, deberás esperar los siguientes periodos de registro, programados para octubre y diciembre de 2025.

Requisitos para postularse en Jóvenes Construyendo el Futuro

Para postularte, debes cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento del registro

- No estar trabajando ni estudiando

- Vivir en territorio mexicano

- Contar con documentación vigente

Los documentos que debes subir a la plataforma incluyen:

- Identificación oficial

- CURP

- Comprobante de domicilio

- Fotografía reciente tipo credencial

Cumplir con todos los requisitos es indispensable para complementar tu inscripción y poder participar en la asignación de un centro de trabajo.

¿A qué hora abre la plataforma?

Los anuncios oficiales señalan que los interesados pueden acceder a la plataforma creando su perfil desde la primera hora de este lunes 1 de diciembre.

Monto y beneficios que recibirás como aprendiz

El programa otorga un apoyo de económico mensual de 8,480 pesos durante 12 meses. Además, incluye un seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Como participante, deberás asistir el lunes a viernes al centro de trabajo, donde realizarás actividades entre cinco y ocho horas al día. Recibirás acompañamiento constante de tutor que evaluará tu desempeño y registrará tus avances.

Según cifras oficiales, más de 3.2 millones de jóvenes se han inscrito desde el inicio del programa. De este total, 1.9 millones son mujeres y 1.3 millones hombres. Actualmente, el programa es considerado un derecho constitucional.

Cuándo se entregan las tarjetas del Jóvenes Construyendo el Futuro

Para los aspirantes que se registraron en los primeros días de octubre la entrega de tarjetas comenzó el 24 de noviembre y concluye el 8 de diciembre.

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar recomienda seguir los canales de difusión oficiales de cada estado para saber qué día se debe recoger el plástico.

Qué se necesita para recoger la tarjeta

- Identificación Oficial (original y copia)

- Acta de Nacimiento

- CURP

- Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses