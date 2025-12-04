Nuevos beneficiarios de la beca Rita Cetina recibirán su primer depósito hasta que esté cubierto un trámite

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar establece las reglas de operación de esta beca que se dirige a estudiantes de educación secundaria. Tras realizar la solicitud vía internet, la dependencia federal validará los datos y verificará que la familia cumpla con los requisitos para ser una de las beneficiarias.

Después, se incorporará a los estudiantes del primer año de secundaria al padrón de personas beneficiarias. Lo que sigue es la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar en donde se realizará el depósito bimestral de 1,900 pesos. La fecha de arranque es desde el 25 de noviembre y se entregarán de manera gradual.

Las tarjetas se entregarán primero a los nuevos becarios de educación media superior y nivel superior, y al terminar se comenzará el reparto de las tarjetas para estudiantes de secundaria.

Serán las autoridades de cada nivel educativo quienes den a conocer las fechas a los padres de familia para que recojan la tarjeta en la fecha y lugar que se determine. En el caso de alumnos de secundaria, la madre, el padre o tutor deberá llevar a la entrega de tarjetas del Bienestar los siguientes documentos con sus datos:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

También debe llevar estos documentos del estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

¿Cuándo se recibe el primer pago?

La Coordinación Nacional de Becas explica que el primer depósito comenzará cuando se complete la entrega de todas las tarjetas de las y los beneficiarios en el país, por lo que es importante mantenerse in formado a través de los canales oficiales.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional. En el caso de secundaria, la beca se entrega hasta por un máximo de 30 meses por becario o becaria.

Además, la Coordinación Nacional de Becas informa que se estrenan canales en WhatsApp, uno será local y tendrá la siguiente información:

• Fechas y lugares de las Asambleas Informativas.

• Ubicación de oficinas.

• Entregas de tarjetas.

En tanto, el canal nacional dará cuenta de la siguiente información:

Noticias importantes sobre tu beca a nivel nacional.

​​​​​​​• Primicias y actualizaciones sobre tu beca.

Para localizar el canal de tu entidad, da click en este enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

1. Busca el enlace de tu canal de estado y del canal nacional.2. Da clic en “Seguir”3. Abre la conversación del canal en WhatsApp4. Toca el ícono de la campanita y selecciona “Notificaciones activas” para recibir alertas de inmediato.