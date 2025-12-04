¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este jueves 4 de diciembre?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, informó que durante la primera semana de diciembre arrancan los últimos pagos para los beneficiarios que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben el pago este 4 de diciembre?

El 1 de diciembre, el funcionario federal dio a conocer el calendario oficial para los beneficiarios de este apoyo económico, cuya dispersión arranca este jueves 4 de diciembre.

Jueves 4 de diciembre: A, B

Es decir, los alumnos de educación secundaria cuyo primer apellido comience con las letras A o B.

Las familias que tengan un estudiante en nivel secundaria, reciben 1,900 pesos que corresponde al bimestre noviembre-diciembre.

para confirmar el depósito se recomienda bajar la App Banco del Bienestar Móvil en donde se puede consultar el saldo de la tarjeta y los movimientos. También, se puede llamara a la línea telefónica del Banco del Bienestar: 800 900 2000 marca 1 e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento para consultar tu saldo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante el ciclo escolar 2024–2025, la Beca Universal Rita Cetina, alcanzó 8 millones 864 mil 448 beneficiarios.

Es decir, se tuvo un incremento de 58.2% derivado de una inversión histórica de 75 mil millones de pesos que permitió ampliar la cobertura en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, destacó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un comunicado.

"Cabe señalar que 9 de cada 10 alumnos de secundaria en escuelas públicas cuentan ya con una beca; con estos apoyos se favorece la inclusión educativa y asegura que prácticamente la totalidad de las y los estudiantes concluyan este nivel sin interrupciones", destaca la dependencia federal.

La SEP recordó que en 2026 la Beca Universal Rita Cetina, beneficiará a más de 21 millones de estudiantes de Educación Básica; "con esta ampliación el Gobierno de México dará un paso decisivo hacia la universalidad del programa y garantizará que todas las niñas y niños de escuelas primarias públicas cuenten con un apoyo directo", destaca el documento.