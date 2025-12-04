Tras la llegada de la nueva fiscal, la autonomía de la FGR está (de nuevo) a prueba

Demostrar la lejanía con el Poder

La gestión de Gertz Manero estuvo marcada por varios escándalos, entre ellos ser señalado de tráfico de influencias y coalición de servidores públicos por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; por una persecución contra Alejandra Cuevas, esposa de su hermano Federico Gertz Manero, entre otros y porque su gestión se caracterizó por ser cercana al poder y alejada de las víctimas.

“Hubo un retroceso muy grande en la Fiscalía. No era absolutamente para nada autónoma y ahora yo creo que teníamos una oportunidad para recuperar a la Fiscalía para que fuera cercana a las víctimas”, agrega Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia en la Fundación para la Justicia (FJEDD).

“La indiferencia” de Gertz a las víctimas incluso se representa en cifras. Susana Camacho explica que en desapariciones, uno de los delitos en ascenso, no hubo ninguna condena.

“Casos de desaparición, muy poquitos fueron llevados a la escena federal y cuando menos a 2023 de respuestas, las solicitudes de información hechas a México Evalúa, el 100% de las sentencias que obtuvo la fiscalía fueron absolutorias: el 100%", señala en entrevista.

Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en la organización México Unido Contra la Delincuencia, explica que la autonomía en la institución se debe mostrar así: lejanía del Poder.

"Lo más importante y por lo que tendríamos que seguir luchando es por una autonomía de la Fiscalía del poder político, es decir, que su fin principal sea el esclarecimiento de los hechos y la persecución de los delitos de manera imparcial y no siguiendo una línea política o intereses de quienes están en el poder", destaca.

La gravedad de que una fiscalía no sea autónoma es que la procuración de justicia queda en manos de intereses políticos.

Es el poder político apropiándose de la persecución de los delitos en este país” José María Soberanes, experto en Derecho.

"No se fabricarán culpables ni habrá impunidad"

En su comparecencia Godoy Ramos aseguró que desde la FGR no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, sin embargo enfatizó que “tampoco habrá impunidad”. Esto generó aplausos y hasta silbidos de Morena y aliados.

También aclaró que quien haya cometido un delito será perseguido, procesado y sentenciado; mientras que, quien haya sido víctima, será protegida, defendida y le repararán el daño.

“No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no cabe ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”, señaló.

Morenistas recibieron de forma efusiva a Ernestina Godoy, quien es la favorita para encabezar la FGR. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Cuando Ernestina Godoy buscó su ratificación como fiscal de la Ciudad de México en 2024, partidos de oposición la acusaron de utilizar la institución con fines de persecución política.

Como fiscal capitalina hubo señalamientos en su contra que van desde espionaje hasta revictimización y uso político de la justicia. En 2023, enfrentó críticas tras la publicación de un reportaje de The New York Times que reveló que la Fiscalía capitalina solicitó a Telcel que entregara registros de llamadas, mensajes y datos de ubicación de políticos tanto de la oposición como de Morena.

Entre ellos, Santiago Taboada, exaspirante opositor a la Jefatura de Gobierno; la senadora panista Lilly Téllez; y los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte. Telcel reconoció ante un juez haber entregado los datos, aunque Godoy negó que la información del reportaje fuera precisa.

Con Godoy al frente de la Fiscalía de la CDMX, también se emprendieron varias carpetas de investigación por presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, involucrando a funcionarios panistas y empresarios.

El caso más destacado es el del exjefe delegacional Christian Von Roehrich, detenido en abril de 2023 y posteriormente vinculado a proceso. También fue implicado Santiago Taboada, quien acusó a Godoy de ser una “fiscal carnal” y de perseguirlo políticamente por instrucción de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno capitalina.

Este miércoles, Ernestina Godoy afirmó que el nombramiento no es un premio, sino un mandato, pues dijo que la demanda urgente es construir una Fiscalía donde se ponga al centro a las víctimas, además de actuar con inteligencia para recuperar la confianza ciudadana.

La nueva fiscal estará en el cargo durante nueve años, tiempo en el que se demostrará si logró defender la autonomía.