Ernestina Godoy y su ascenso político de la mano Claudia Sheinbaum

A lo largo de este trayectoria, Claudia Sheinbaum ha sido una de las principales impulsoras de su ascenso, no solo a través del respaldo de su llegada a puestos clave, sino que la ha integrado en su círculo de mayor confianza, al punto de describirla en distintas ocasiones como “la mejor fiscal del país”.

Ahora Godoy asume la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República y por tanto, sustituye temporalmente a Alejandro Gertz Manero en tanto el Senado nombra a una persona titular.

El ascenso de Godoy

La trayectoria política de Ernestina Godoy comenzó en la década de 1990, cuando participó en organizaciones sociales. Desde el año 2000 asumió responsabilidades internas en el PRD y ocupó cargos en la entonces delegación Iztapalapa.

Entre 2012 y 2015 fue diputada del PRD en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de 2015 a 2018 integró la Cámara de Diputados como legisladora de Morena, partido recién constituido en ese periodo.

En 2018, mientras Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum competían por la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente, Ernestina Godoy buscó la diputación local por el distrito 28 de Iztapalapa. Ganó con 78,599 votos, casi el doble de los obtenidos por la candidatura de la alianza PAN-PRD-MC, que alcanzó poco más de 40,000.

Días antes de asumir el cargo, a finales de agosto de ese mismo año, fue designada coordinadora del grupo parlamentario de Morena, con el respaldo de la entonces jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum.

Solo permaneció dos meses en esa posición. En noviembre de 2018, Sheinbaum la nombró titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México —atribución que aún correspondía a la titular del Ejecutivo local— y le encargó conducir la transición hacia la nueva Fiscalía de Justicia.