Reforma en Salud 'borra' candados que garantizan recursos para gastos catastróficos

Pero la reforma busca eliminar esos 'candados' que rigen la distribución de los recursos y en su lugar faculta a un Comité Técnico para definir los criterios de asignación del dinero.

El dictamen justifica que la medida busca “mejorar la eficiencia, adaptabilidad y equidad” de los recursos. Asegura que el Fonsabi no dejará de financiar las enfermedades de alto costo, pero que ahora podrá focalizar los recursos según las necesidades del sector salud.

Para legisladores de oposición, en cambio, la eliminación de los porcentajes pone en riesgo el uso óptimo de los recursos y abre la puerta a que este dinero se use para cualquier fin, menos para la atención médica.

“(Esto) permitiría el uso discrecional de los fondos y pondría en riesgo la atención de pacientes que dependen de este recurso para costear tratamientos como quimioterapias y antirretrovirales”, aseguró en un mensaje de X Éctor Ramírez, diputado del PAN.

El cambio al Fonsabi fue uno de los puntos más rechazados la semana pasada por legisladores de oposición, que discutieron la aprobación del predictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que esta semana se votará en el Pleno.

“Buscan habilitar a un comité burocrático para hacerlo discrecional, dejando a los más pobres absolutamente vulnerables”, indicó Juan Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano (MC).

La reforma de Sheinbaum es de las modificaciones más amplias y profundas para el sector salud. Plantea avances importantes para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, pero también cambios polémicos. Es la misma enmienda se propone penalizar con hasta 8 años de cárcel la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Del Seguro Popular al Fonsabi

Hace años que existe este fideicomiso. Nació como un esquema que formaba parte del Seguro Popular para costear la atención médica de personas con enfermedades de alto costo que no tienen acceso a seguridad social y provienen de hogares de bajos recursos. Se llamaba Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Seguro Popular, esta bolsa de recursos se convirtió en el Fonsabi. Desde entonces, ha disminuido los recursos destinados a las enfermedades catastróficas y se han atendido menos pacientes.

En 2012, el fondo pagó 8,972 millones de pesos en enfermedades de alto costo. En 2022, último dato disponible, solo se desembolsaron 52.7 mdp.