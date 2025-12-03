Senado recibe la terna para nueva fiscal: ellas son las tres candidatas propuestas por Sheinbaum para la FGR

Publicidad

Congreso

El Senado recibe la terna de mujeres propuesta por Sheinbaum para la FGR

La terna que envió la presidenta Claudia Sheinbaum está conformada por tres mujeres. Los legisladores seleccionarán a una de ellas como fiscal; se prevé que hoy sea la votación en el Congreso.
mié 03 diciembre 2025 10:10 AM
Las elegidas tendrán que comparecer ante el Pleno del Senado de forma separada. Luego, los legisladores votarán por una de ellas mediante cédula (colocando un papel en una urna). (Cuartoscuro/Especial)

El Senado de la República recibió la terna de la presidenta Claudia Sheinbaum para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR); son tres mujeres y entre ellas destaca Ernestina Godoy Ramos.

Las tres aspirantes son:

- Maribel Bojórquez Beltrán

- Luz María Zarza

- Ernestina Godoy

Las elegidas tendrán que comparecer ante el Pleno del Senado de forma separada. Luego, los legisladores votarán por una de ellas mediante cédula (colocando un papel en una urna).

La que obtenga dos terceras partes de los votos de los senadores presentes quedará al frente de la FGR por los próximos nueve años.

Se prevé que este proceso se realice este miércoles 3 de diciembre.

Los perfiles

Luz María Zarza Delgado. Es abogada con más de 30 años de trayectoria. Fue directora jurídica de Pemex, pero renunció para contender en las elecciones para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Maribel Bojorges Beltrán. Fue fiscal Especializada en Combate Anticorrupción del Estado de México y coordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Ernestina Godoy. Es la actual encargada de despacho en la FGR. Tiene una historia dentro de Morena. Cuando López Obrador era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.

Cuando Claudia Shienbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Godoy ocupó el cargo de fiscal general de la ciudad. Ya en el sexenio presidencial actual, fue la consejera jurídica de Sheinbaum.

Esto se da después de que Alejandro Gertz Mañero dejara la FGR el pasado 27 de noviembre al señalar que encabezará una embajada en "un país amigo".

Ello se da a un año de que finalizará su periodo en la Fuscalia, pues se ha señalado que fue presionado por Morena a dirimir ante las múltiples filtraciones que hubo sobre huachicoleo.

