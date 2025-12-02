Transportistas se suman a agricultores en protesta por reforma a Ley de Aguas

“Donde ellos estén, ahí vamos a estar”, enfatizó al referirse a la alianza entre transportistas y agricultores y afirmó que las protestas continuarán si no hay avances reales en los acuerdos alcanzados entre ambos sectores y las autoridades federales.

El presidente de la ANTAC sostuvo además que existe una “alerta nacional” ante la discusión y virtual aprobación de la reforma a la Ley General de Aguas.

Las movilizaciones, que en la última semana involucran a transportistas de carga, productores agrícolas y organizaciones del campo en al menos una veintena de estados, surgieron ante la exigencia de mejoras para el campo, así como por la demanda de mayor seguridad.

Aunque el gobierno lanzó un llamado para suspender los bloqueos e insiste en que el diálogo permanece abierto, la inconformidad persiste.

Estévez detalló que, en el caso del sector transportista, se mantiene un pliego de demandas que incluye mayor seguridad en carreteras; la salida de policías estatales y ministeriales de las vías federales; la creación de fiscalías especializadas para investigar delitos en contra de transportistas; el regreso de las licencias físicas en lugar de digitales y la instauración de un fideicomiso para apoyar a las familias de transportistas asesinados.

Informó que la exigencias forman parte de un acuerdo firmado con César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, con el cual se establecieron nuevas etapas de diálogo.

Tras ese encuentro, añadió, hubo reuniones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para dar seguimiento a los compromisos, aunque reconoció que aún están pendientes encuentros con autoridades de seguridad pública y otras dependencias involucradas.

El dirigente adelantó que el próximo 8 de diciembre se realizará una reunión conjunta entre transportistas, organizaciones campesinas y autoridades federales, donde se revisarán los avances en cada uno de los puntos del pliego petitorio.

“De ahí dependerá si seguimos en la protesta, pero seguimos en las mesas de trabajo”, subrayó.