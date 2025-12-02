Publicidad

México

Transportistas se suman a agricultores en protesta por reforma a Ley de Aguas

David Estévez, presidente de la ANTAC, afirmó que el sector mantendrá su respaldo a los agricultores ante las inconformidades generadas por la reforma a la Ley General de Aguas.
mar 02 diciembre 2025 02:25 PM
megabloqueos transportistas agricultores.jpg
Miembros de la ANTAC refrendaron su apoyo hacia agricultores del país que se movilizarán este miércoles ante la virtual discusión que se tendrá sobre la reforma a la Ley Geneal de Aguas. (Foto: Facebook/ ANTAC)

En medio de las movilizaciones nacionales que transportistas y agricultores mantienen desde hace varios días atrás, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, expresó este miércoles su determinación de respaldar al campo y sumarse a las protestas que convoquen los agricultores, ante la discusión de la iniciativa que expide una nueva Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales.

En entrevista, Estévez aseguró que el gremio del transporte permanecerá “donde ellos estén”, a la vez que subrayó que la crisis del agua no afecta solo a los productores del campo, sino “a todos”.

“Donde ellos estén, ahí vamos a estar”, enfatizó al referirse a la alianza entre transportistas y agricultores y afirmó que las protestas continuarán si no hay avances reales en los acuerdos alcanzados entre ambos sectores y las autoridades federales.

El presidente de la ANTAC sostuvo además que existe una “alerta nacional” ante la discusión y virtual aprobación de la reforma a la Ley General de Aguas.

Las movilizaciones, que en la última semana involucran a transportistas de carga, productores agrícolas y organizaciones del campo en al menos una veintena de estados, surgieron ante la exigencia de mejoras para el campo, así como por la demanda de mayor seguridad.

Aunque el gobierno lanzó un llamado para suspender los bloqueos e insiste en que el diálogo permanece abierto, la inconformidad persiste.

Estévez detalló que, en el caso del sector transportista, se mantiene un pliego de demandas que incluye mayor seguridad en carreteras; la salida de policías estatales y ministeriales de las vías federales; la creación de fiscalías especializadas para investigar delitos en contra de transportistas; el regreso de las licencias físicas en lugar de digitales y la instauración de un fideicomiso para apoyar a las familias de transportistas asesinados.

Informó que la exigencias forman parte de un acuerdo firmado con César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, con el cual se establecieron nuevas etapas de diálogo.

Tras ese encuentro, añadió, hubo reuniones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para dar seguimiento a los compromisos, aunque reconoció que aún están pendientes encuentros con autoridades de seguridad pública y otras dependencias involucradas.

El dirigente adelantó que el próximo 8 de diciembre se realizará una reunión conjunta entre transportistas, organizaciones campesinas y autoridades federales, donde se revisarán los avances en cada uno de los puntos del pliego petitorio.

“De ahí dependerá si seguimos en la protesta, pero seguimos en las mesas de trabajo”, subrayó.

Insistió en que la alianza entre transportistas y campesinos se mantendrá firme, particularmente en temas como el acceso al agua, que calificó como un problema “que no solo afecta a los campesinos y a los transportistas, sino a todos”. Añadió que ambos sectores mantienen una alerta nacional en espera de que los acuerdos se cumplan.

Sobre los compromisos más relevantes alcanzados hasta ahora, Estévez destacó los avances con la SICT, entre ellos la regularización de licencias, medidas de seguridad y el cierre de centros irregulares de expedición de permisos y espacios conocidos como “cachimbas”. Señaló que la dependencia tiene como plazo el 31 de diciembre para concretar parte de la acciones.

Indicó que la ANTAC no publica aún el documento firmado con el gobierno debido a que algunos actores pueden utilizarlo para desinformar o extorsionar al gremio. “No queremos que se haga mal uso ni que se distorsione lo que se acordó”, sostuvo.

Reiteró que el punto clave será la reunión del 8 de diciembre, en la cual se evaluará si el gobierno cumplió con los compromisos establecidos. Asimismo, aseguró que mantendrá informados a los integrantes del gremio y a la ciudadanía sobre cualquier avance.

Mientras tanto, el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informó este martes que representantes de la organización acudieron a la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas y que esta sea adecuada y favorable para los productores del campo.

A través de redes sociales, el FNRCM informó además que la alianza Puevetlax –que integra a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala– inició este martes una amplia movilización en defensa del agua, esto ante el temor de que la reforma avance en perjuicio del sector agropecuario.

Se detalló que el recorrido de la alianza inició a las 5 de la mañana en Perote, Veracruz, desde donde partieron hacia una serie de puntos previamente acordados para sumar contingentes en su camino hacia la Ciudad de México.

El primer encuentro fue en la Laguna de Alchichica a las 6:00 horas; luego en la gasolinera de San Luis Atexcac a las 6:30 horas; la gasolinera de Zacatepec a las 7:30 horas y la estación de servicio de Cuapiaxtla a las 9:30 horas.

A media jornada, se prevé que el contingente se reúna en la gasolinera del Libramiento Huamantla (FercheGas) a las 11:00 horas y posteriormente se dirigirían hacia Libramiento Apizaco, entronque con la carretera Tlaxcala.

Más tarde harán escala en la gasolinera de la entrada de Calpulalpan a las 16:00 horas, para luego dirigirse a la caseta de cobro de la autopista Peñón–Texcoco a las 19:00 horas, antes de avanzar hacia la Cámara de Diputados, punto considerado como destino final en caso de que la reforma no sea modificada.

La última parada operativa será Apizaco, donde permanecerán a la espera de noticias sobre el proceso legislativo. Los organizadores señalaron que su presencia en el Congreso dependerá del sentido en que avance la reforma y advirtieron que, de ser necesario, la movilización continuará hasta que se garantice que no se vulnerarán los derechos del sector agropecuario.

