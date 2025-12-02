Transportistas se suman a agricultores en protesta por reforma a Ley de Aguas

Insistió en que la alianza entre transportistas y campesinos se mantendrá firme, particularmente en temas como el acceso al agua, que calificó como un problema “que no solo afecta a los campesinos y a los transportistas, sino a todos”. Añadió que ambos sectores mantienen una alerta nacional en espera de que los acuerdos se cumplan.
Sobre los compromisos más relevantes alcanzados hasta ahora, Estévez destacó los avances con la SICT, entre ellos la regularización de licencias, medidas de seguridad y el cierre de centros irregulares de expedición de permisos y espacios conocidos como “cachimbas”. Señaló que la dependencia tiene como plazo el 31 de diciembre para concretar parte de la acciones.
Indicó que la ANTAC no publica aún el documento firmado con el gobierno debido a que algunos actores pueden utilizarlo para desinformar o extorsionar al gremio. “No queremos que se haga mal uso ni que se distorsione lo que se acordó”, sostuvo.
Reiteró que el punto clave será la reunión del 8 de diciembre, en la cual se evaluará si el gobierno cumplió con los compromisos establecidos. Asimismo, aseguró que mantendrá informados a los integrantes del gremio y a la ciudadanía sobre cualquier avance.
Mientras tanto, el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informó este martes que representantes de la organización acudieron a la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas y que esta sea adecuada y favorable para los productores del campo.
A través de redes sociales, el FNRCM informó además que la alianza Puevetlax –que integra a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala– inició este martes una amplia movilización en defensa del agua, esto ante el temor de que la reforma avance en perjuicio del sector agropecuario.
Se detalló que el recorrido de la alianza inició a las 5 de la mañana en Perote, Veracruz, desde donde partieron hacia una serie de puntos previamente acordados para sumar contingentes en su camino hacia la Ciudad de México.
El primer encuentro fue en la Laguna de Alchichica a las 6:00 horas; luego en la gasolinera de San Luis Atexcac a las 6:30 horas; la gasolinera de Zacatepec a las 7:30 horas y la estación de servicio de Cuapiaxtla a las 9:30 horas.
A media jornada, se prevé que el contingente se reúna en la gasolinera del Libramiento Huamantla (FercheGas) a las 11:00 horas y posteriormente se dirigirían hacia Libramiento Apizaco, entronque con la carretera Tlaxcala.
Más tarde harán escala en la gasolinera de la entrada de Calpulalpan a las 16:00 horas, para luego dirigirse a la caseta de cobro de la autopista Peñón–Texcoco a las 19:00 horas, antes de avanzar hacia la Cámara de Diputados, punto considerado como destino final en caso de que la reforma no sea modificada.
La última parada operativa será Apizaco, donde permanecerán a la espera de noticias sobre el proceso legislativo. Los organizadores señalaron que su presencia en el Congreso dependerá del sentido en que avance la reforma y advirtieron que, de ser necesario, la movilización continuará hasta que se garantice que no se vulnerarán los derechos del sector agropecuario.