La postura de los transportistas antes de la nueva jornada

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó que los cierres no se han levantado y que la convocatoria se mantiene activa. Señalaron que las protestas continúan en carreteras y pasos internacionales y adelantaron que la movilización de este jueves será reforzada.

El mensaje también indica que habrá una nueva sesión con autoridades federales:

“Hemos sido citados el día de mañana a las 8:00 horas en la Secretaría de Gobernación para continuar las mesas de diálogo.”

La organización insistió en que sostendrá la protesta hasta obtener respuestas precisas respecto a seguridad en carreteras, condiciones laborales y demandas del sector agrícola.

Los bloqueos para este 27 de noviembre afectaran las entradas a la CDMX

Los integrantes del movimiento adelantaron que la decisión sobre nuevas acciones dependerá de lo que ocurra en la reunión prevista con la Secretaría de Gobernación este jueves. Aun así, señalaron que la organización ya comenzó y que los cierres podrían concentrarse en accesos clave a la Ciudad de México si no hay avances en la negociación.

Durante una entrevista a medios de comunicación, uno de los voceros confirmó que la convocatoria continúa activa: “Ya estamos convocando ahorita.” Cuando se le preguntó en qué puntos podrían instalarse los cierres, respondió: “En todas las entradas de la Ciudad de México.”

El representante comentó que esperan una postura distinta por parte de las autoridades en esta nueva reunión y expresó: “Nos van a recibir y con otro ánimo diferente.” Aunque también dejó abierta la posibilidad de mantener la protesta en caso de que no existan compromisos formales al señalar: “Vamos a acordar cosas en beneficio de nuestros grupos.”

¿Qué exigen transportistas y campesinos?

Transportistas y productores del campo mantienen bloqueos y movilizaciones para exigir atención a problemas que consideran urgentes y estructurales. Sus demandas incluyen:

Precios justos y apoyos económicos: los agricultores reclaman tarifas adecuadas para sus cosechas, especialmente maíz, trigo y soya, que les permitan cubrir costos de producción y sostener a sus familias.

Seguridad en carreteras: los transportistas denuncian robos, extorsiones y actos de violencia que ponen en riesgo tanto su integridad como la de la carga que transportan.

Protección de la producción nacional: se busca evitar la dependencia de importaciones y garantizar la soberanía alimentaria del país.

Revisión de políticas y leyes: los campesinos se pronuncian contra la reforma a la Ley Nacional del Agua y exigen que se atiendan sus necesidades sin que se criminalice su protesta.

Reconocimiento y diálogo: reclaman que el gobierno federal se comprometa a resolver los adeudos pendientes y mantenga un canal de comunicación efectivo para sus demandas.

¿Ya hay carreteras bloqueadas?

Es importante considerar que los bloqueos se han registrado en distintos puntos del país y, aunque se levantan en algunas zonas, surgen en otras, por lo que resulta complicado mantener una lista completa y actualizada de todos los cierres.

A continuación, algunos de los puntos que han estado bloqueados en días recientes:

Michoacán:

Autopista 15D Maravatío–Zapotlanejo, km 426, Ocotlán (ambos sentidos)

Autopista Morelia–Guadalajara, tramo Zamora–Jiquilpan, km 170+000

Carretera La Piedad–Jiquilpan, tramo Briseñas–Sahuayo, km 9+200

Casetas y tramos en Panindícuaro, Ecuandureo, Zinapécuaro, Vista Hermosa, Venustiano Carranza, Sahuayo, Coahuayana y Jiquilpan

Guanajuato:

Carretera federal 90, Pénjamo–Santa Ana Pacueco

Cierre total en Pénjamo, Laguna Larga de Cortés

Jalisco:

Autopista México–Guadalajara, km 426, Ocotlán

Ramal La Barca–Jiquilpan, km 10

Autopista Guadalajara–Colima, km 87

Carretera La Barca–Atotonilco, km 1+800

Carretera Irapuato–Guadalajara, km 159+500

Sinaloa:

Carretera Guamúchil–Guasave (cierre total)

Veracruz:

Carretera Acayucan–Soteapan

Carretera Costera del Golfo, Acayucan, Soteapan y Hueyapan de Ocampo

Tlaxcala:

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, tramo Sanctorum–Texmelucan, km 195+000

Carretera Los Reyes–Zacatepec, Puebla, km 60+200 y 71+500

Tramo El Molinito–Ocotoxco, sentido Tlaxcala–Apizaco cerrado

Tamaulipas:

Puente Internacional Pharr, Reynosa (cierre total)

Sonora:

Nogales: cruces fronterizos con paso intermitente

San Luis Río Colorado: bloqueo activo

Oaxaca:

Frente al Palacio de Gobierno, Centro Histórico

Esta lista concentra los puntos más importantes, incluyendo carreteras, casetas y puentes internacionales afectados por las manifestaciones de transportistas y productores agrícolas.