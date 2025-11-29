Campesinos retiran el último bloqueo tras alcanzar acuerdos sobre la Ley de Aguas

"En el Frente ya nos retiramos de las manifestaciones", declaró Baltazar Valdez, uno de los dirigentes de la organización campesina, al diario Reforma.

Las manifestaciones en las carreteras y las aduanas, que arrancaron desde el 24 de noviembre, cesaron luego de que los campesinos alcanzaran acuerdos con las autoridades.

El jueves se reunieron con la Secretaría de Gobernación, donde pactaron que se liberarían los pagos atrasados de los precios compensatorios del trigo y abrir una mesa de diálogo con la Secretaría de Agricultura de seguimiento al tema.

Según el Frente, otro acuerdo fue que se trabajará con la Secretaría de Economía otro aspecto: que el precio nacional de los granos básicos no esté sujeto a los mercados internacionales.

Los campesinos comenzaron a retirar los bloqueos desde esa reunión, mantuvieron una guardia en la frontera norte hasta abordar el tema de la nueva Ley de Aguas.

La mañana de este sábado confirmaron que terminaban las protestas, luego de que la noche previa Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, anunciara que la nueva ley mantendrá la herencia y trasmisión de las concesiones de agua, una de las principales demandas de los campesinos.

Viernes de intenso trabajo. Seguimos en la Cámara de @Mx_Diputados trabajando en las modificaciones a las iniciativas referentes a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas. pic.twitter.com/HcQ1WIdHYm — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 29, 2025

Monreal informó a través de un video en redes sociales que el predictamen de la Ley General de Aguas y la Ley Nacional de Aguas tendrá unos 50 ajustes. Aseguró se busca evitar la venta ilegal, el acaparamiento y el robo de agua, pero que se hará respetando a los ejidatarios, comuneros, a los pequeños propietarios y a la industria. Y, sobre todo, el consumo humano.

"Es lo más importante de esta iniciativa: cuidar el agua para todos. Va a ser un buen instrumento jurídico", declaró.

Los bloqueos se levantaron aunque los transportistas no quedaron satisfechos del todo con los acuerdos. A ellos se les prometió la creación de una Fiscalía Especializada para Delitos en Carreteras; cerrar los accesos irregulares y colocar cámaras de seguridad a lo largo de las carreteras.

Posteriormente se revisará la expedición de licencias plastificadas. El líder transportista David Estévez, dijo que, además se acordó que las policías municipales y ministeriales no deberán atender la seguridad de los transportistas.