¿Quiénes son los expertos y expertas que harán nuevos libros de historia para Primaria de la SEP?

María Elisa Velázquez Gutiérrez

Historiadora y antropóloga mexicana, es directora de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es licenciada en Sociología por la UAM, con maestría en Historia de México en la UNAM con doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Desde el año de1994 hasta la actualidad, ha sido responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México, además de profesora sobre el tema afrodescendientes, patrimonio y diversidad cultural, con una línea de investigación sobre el tema que ha recibido a partir de 2017 la distinción, junto con el CIESAS, como Cátedra UNESCO.

En 2011 recibió la Medalla Gonzalo Aguirre Beltrán por parte del Gobierno de Veracruz por su amplia trayectoria académica y sus importantes contribuciones en la promoción de la historia y el patrimonio de los africanos y afrodescendientes en México.

María Gabriela Iturralde Nieto

Investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus líneas de trabajo se enfocan en historia social y política de América Latina, con énfasis en procesos históricos y culturales del México moderno.

Ha participado en proyectos académicos relacionados con educación y memoria histórica.

Diana Irina Córdova Ramírez

Investigadora vinculada a la UNAM y especializada en historia de México y procesos sociales contemporáneos. Fue merecedora de la Charles A. Hale Fellowship for Mexican History (Latin American Studies Association) en 2014.

Ha trabajado en proyectos de investigación y divulgación histórica orientados al análisis crítico de los procesos políticos y sociales del país, así como en la formación académica de estudiantes universitarios.

Lorenzo Meyer Cossío

Es uno de los historiadores y analistas políticos más reconocidos del país. Profesor emérito de El Colegio de México, se ha especializado en historia política de México en los siglos XIX y XX, particularmente en las relaciones entre el Estado mexicano y Estados Unidos.

Es considerado una de las voces más influyentes en el análisis histórico del sistema político contemporáneo. Entre sus libros más conocidos se encuentran Nuestra tragedia persistente, El espejismo democrático y La segunda muerte de la Revolución Mexicana.

Felipe Ávila Espinosa

Historiador y actual director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Es especialista en la Revolución mexicana, en particular en el movimiento zapatista y la figura de Emiliano Zapata.

Ha publicado investigaciones sobre movimientos sociales y procesos revolucionarios en México.

Anna Ribera Carbó

Doctora en historia por la UNAM. Investigadora de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y profesora en la UNAM.

Su trabajo se enfoca en historia cultural e historia social de México, especialmente en los siglos XIX y XX.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha especializado en la historia política y social mexicana de la primera mitad del siglo XX, así como en los proyectos educativos y culturales del pensamiento anarquista.

Regina Tapia Chávez

Investigadora de El Colegio Mexiquense. Sus estudios se han orientado al análisis histórico de regiones del Estado de México, así como a procesos sociales y políticos en el ámbito regional.

Fue directora del Archivo Histórico de la Ciudad de México y directora del Archivo General Agrario y ha participado en proyectos de investigación y publicaciones sobre historia regional y municipal.

Rosario Margarita Vázquez Montaño

Investigadora de El Colegio Mexiquense, dedicada al estudio de la historia social y de género en México, especialmente sobre mujeres, feminismos y movimientos sociales durante los siglos XIX y XX.

Ha participado en redes académicas como la Red de Estudios de Historia de las Mujeres y de Género en México (REDMUGEN). Su trabajo académico busca ampliar la comprensión de la historia desde las regiones.

Ana Lau Jaibén

Historiadora y profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Es una de las especialistas más reconocidas en historia de las mujeres y estudios de género en México. Ha investigado la participación política y social de las mujeres en distintos periodos históricos, tema que será central en la nueva narrativa de los libros de texto.

Olivia Johana Gal Sanabent

Investigadora de la UNAM dedicada al estudio de procesos sociales, migración y diversidad cultural. Su trabajo académico aborda temas de identidad, cultura y dinámicas sociales contemporáneas, lo que puede aportar perspectivas interdisciplinarias al nuevo material educativo.

Rafael Barajas “El Fisgón”

Caricaturista, ilustrador e historiador gráfico. Es conocido por su trabajo en medios de comunicación y por su participación en proyectos editoriales y de divulgación histórica. Ha publicado libros sobre historia política de México y cultura visual.

Es uno de los moneros más reconocidos del país y forma parte del equipo editorial del diario La Jornada, donde publica caricatura política desde hace décadas. Su participación en el proyecto se orienta a la creación de ilustraciones y recursos visuales para el libro.