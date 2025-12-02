ANTAC amaga con nuevos bloqueos carreteros: “Si los acuerdos no se cumplen, estaremos ahí de nuevo”

¿Qué dijo ANTAC en su mensaje?

En un video difundido en redes sociales, la representante de la organización, Jannet Chumacero, agradeció la participación de transportistas y agricultores durante las movilizaciones realizadas el 24 de noviembre. Reconoció también la respuesta de quienes respaldaron o criticaron la protesta.

Durante el mensaje afirmó que la agrupación acompañará el seguimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno federal y advirtió que estarían dispuestos a movilizarse de nuevo si estos no se cumplen. Su declaración fue directa:

“Si estas demandas, si estos acuerdos no se llegaran a cumplir, estaremos ahí nuevamente en pie de lucha”.

Chumacero aseguró que la organización mantendrá asistencia jurídica para operadores, seguimiento a las minutas firmadas y vigilancia sobre los procedimientos acordados para trámites y seguridad carretera.

Qué motivó los bloqueos carreteros

Las movilizaciones se realizaron en distintos puntos del país como parte de una exigencia conjunta entre transportistas y agricultores. Los cierres se mantuvieron durante cuatro días, mientras se solicitaban mesas formales de negociación sobre tres temas principales: operación del transporte, condiciones de seguridad en carretera y pagos pendientes del sector agrícola.

La presión incrementó debido a retrasos en trámites, reportes de inseguridad en rutas federales y reclamos por procedimientos administrativos considerados lentos o inciertos por los participantes.

A qué acuerdos se llegó en la mesa con autoridades

El acuerdo final quedó dividido en tres temas centrales: campo, agua y transporte. Según la Asociación Nacional de Transportistas, cada bloque tendrá procedimientos y tiempos específicos para su cumplimiento.

Campo: plazos, registro y revisión de pagos

SADER se comprometió a publicar, en un plazo máximo de quince días, la mecánica operativa correspondiente a los ciclos Primavera–Verano 2024 y Otoño–Invierno 2024–2025 de trigo. Una vez publicada, se abrirán ventanillas de registro basadas en ese mismo esquema.

También se habilitará un periodo de 21 días para que productores que quedaron fuera de pagos anteriores en maíz y trigo presenten solicitudes de revisión. La dependencia evaluará cada caso bajo las normas vigentes y dará respuesta en un plazo máximo de 45 días a partir de la recepción de la solicitud.

A partir del ocho de diciembre se instalará una mesa de trabajo para revisar políticas públicas relacionadas con la comercialización de granos, oleaginosas y otros productos agrícolas. Participarán dependencias federales vinculadas al sector agroalimentario.

Agua: revisión técnica de propuestas

El comunicado señala que se añadió un documento con observaciones y planteamientos sobre la Ley de Aguas Nacionales. También se integraron aclaraciones y respuestas de ambas partes para continuar el análisis técnico en futuras sesiones.

Transporte: trámites, seguridad carretera y operación federal.

Respecto al sector transporte, se acordó instalar mesas enfocadas en trámites pendientes, renovación de licencias y procesos de reemplacamiento. Entre los compromisos también se incluye la gestión para reabrir las citas médicas, los certificados físico-mecánicos y revisar costos asociados.

ANTAC solicitó la creación de fiscalías estatales especializadas en delitos contra el transporte, y se pactó impulsar esa petición ante congresos locales.

Otro punto establece que autoridades estatales no realizarán inspecciones o retenes en tramos carreteros federales, excepto cuando participen en operativos con la Guardia Nacional.

Finalmente, se convocará una mesa de seguridad entre ANTAC, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para localizar los tramos con mayor incidencia delictiva y definir acciones de seguimiento.

¿Podrían regresar los bloqueos?

El mensaje de ANTAC indica que el levantamiento de los cierres está condicionado al cumplimiento de los acuerdos. La declaración final de Chumacero resume la postura:

“Vamos a demostrar con hechos… si estos acuerdos no se llegaran a cumplir, estaremos ahí nuevamente”.

Por ahora, la organización sostiene que continuará con reuniones internas, seguimiento jurídico y comunicación con afiliados mientras avanzan los tiempos establecidos en las minutas.