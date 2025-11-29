Publicidad

México

El PAN lleva su “relanzamiento” a nuevos estatutos y le abre la puerta a ciudadanos

Los cambios incluyen métodos de encuestas para la selección de candidatos, apertura a la militancia y otros mecanismos usados también por el partido Morena.
dom 30 noviembre 2025 12:55 AM
El PAN quiere ser competitivo en 2027 y para lograrlo lleva su relanzamiento a nuevos estatutos
De cara a los procesos electorales de 2027, el PAN se reforma. (Partido Acción Nacional/Facebook)

Los panistas se alistan a reformar sus estatutos en su Asamblea Nacional Extraordinaria con la premisa de ser competitivos rumbo a las elecciones de 2027, cuando se elegirán 17 gobernadores y 500 diputados federales.

El proyecto que se discutirá este sábado 29 de noviembre propone más de 100 cambios a sus documentos principales, con el fin de aplicar los anuncios del dirigente nacional, Jorge Romero, al anunciar el “relanzamiento” del blanquiazul.

Entre las modificaciones estatutarias se encuentran la eliminación de filtros para nuevos militantes, el cambio de los métodos para elegir a los candidatos; también se abren las puertas a los ciudadanos para contender por el partido y hasta permite la reelección de Jorge Romero como presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Para Tania Hernández Vicencio, investigadora y fundadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, las reformas son “poco novedosas”, ya que desde 2001 se habían planteado cambios estatutarios, apertura a nuevas militancias, candidaturas ciudadanas o externas y elecciones de candidatos mediante encuestas que dieron como resultado un declive sostenido tanto en simpatizantes y en votos.

“Partamos de que Acción Nacional no está en crisis desde la elección pasada (2024) ni siquiera de la de 2018, sino desde el momento en que empezó a ser gobierno federal”, afirma en entrevista.

Estos cambios a sus documentos oficiales se dan en medio de la debacle que ha tenido el partido en los últimos seis años, en los que perdieron más de 5 millones de sufragios, las gubernaturas de siete estados, 26% de sus militancia y más de 10 curules y escaños.

Dentro del mismo partido, hay opiniones encontradas, entre quienes consideran que no hay cambios de fondo en la propuesta y lo que plantean que sí se necesita dar un viraje.

Adriana Dávila, quien compitió por la dirigencia panista en 2024 junto a Romero, señala que no hay cambios de fondo en el documento principal del partido político.

“(Las reformas) no tocan temas, evidentemente, fundamentales para demostrar un cambio, que además propusieron ellos. Lo que nosotros estamos viendo es que siguen exactamente las mismas cosas que ya estaban con alguna redacción distinta”, afirma.

Por su parte, Luis Felipe Bravo Mena, expresidente nacional del PAN, asegura que los resultados electorales de 2024 y las alianzas con partidos que en algún momento fueron rivales políticos, hizo que la nueva dirigencia tuviera que dar un “golpe de timón” para una reinvención que va más allá del logotipo.

“La manera de votar (en 2024) nos dijo que no era lo que le gustaba a la gente, necesitamos reconstruir sobre bases de equidad social, de justicia social y no solamente en reglas electorales”, dice.

Los cambios como los de Morena

Entre las modificaciones que se impulsan hay reglas parecidas a las de Morena, como la realización de encuestas para elegir a los contendientes a un cargo de elección popular, la formación de grupos locales para acciones políticas y la prohibición del nepotismo para las candidaturas, así como sancionar a aquellos que “difamen” o “calumnien” a otro panista.

Sobre la elección de contendientes, el partido impulsa que no solo sean elegidos por sus militantes, sino por los ciudadanos en general. Para ello existirán dos vías: ordinario y extraordinario.

El primer método contempla elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, encuestas aplicadas por el PAN y un proceso interno de votación entre militantes. El segundo consiste en la designación directa por parte de órganos del partido y opera únicamente en casos de muerte, enfermedad, renuncia o no localización de un aspirante previamente elegido.

El PAN ya había recurrido a elecciones primarias para definir a su candidato presidencial. En 2005 participaron Alberto Cárdenas —exintegrante del gabinete del expresidente Vicente Fox—, Santiago Creel —respaldado entonces por el titular del Ejecutivo— y Felipe Calderón, quien ganó la contienda interna y posteriormente la Presidencia de la República.

En 2012 se repitió el método con la contienda entre Santiago Creel, como representante de la corriente foxista; Ernesto Cordero, exintegrante del gabinete de Felipe Calderón, y Josefina Vazquez Mota, ganadora de la candidatura presidencial.

Para la investigadora del Seminario de Derechas, las elecciones primarias ya fueron mecanismos probados que dejaron confrontaciones internas, mientras que el método de encuestas también se ha realizado con resultados a favor del grupo político que controla al partido.

Los panistas ya tienen la experiencia, ya tienen el diagnóstico y ya van 15 años tarde
Tania Hernández, investigadora del Seminario de Derechas

También se prohíbe el nepotismo en las candidaturas a partir de las elecciones de 2027, que es en una medida similar a la que adoptó Morena este mismo año.

Sin embargo, los panistas establecen una excepción a esta regla, ya que se menciona que no se aplicará en aquellas personas que acrediten una trayectoria reconocida en el ámbito político, social o en la función pública o que hubiesen ganado ante una elección ejecutiva o legislativa en la demarcación de interés.

Aunque esta restricción ya está prevista en la Constitución, su aplicación está programada para 2030, por lo que PAN –al igual que Morena– se adelanta a ese plazo.

Otros ajustes son fortalecer la estructura del partido rumbo a las próximas elecciones intermedias. Entre ellos, se incorpora como obligación de la militancia participar como representante de casilla cuando el partido lo requiera. La medida responde a la elección de 2024, cuando el PAN solo logró acreditar representantes en alrededor del 40% de las casillas del país; es decir, en la mayoría no contó con presencia propia para vigilar la jornada electoral.

Se crean los “grupos homogéneos” de militantes, los cuales estarán encargados de realizar actividades políticas de carácter electoral en comunidades, semejantes a los que conforman Morena y el PRI para su organización política territorial, pero estos partidos los llaman comités seccionales.

Los nuevos lineamientos panistas contemplan acciones por indisciplina, difamación, calumnia o ataques entre militantes o dirigentes, tal como el partido Morena aprobó este año en sus estatutos. Estos actos de indisciplina serán castigados con amonestación, privación del cargo o comisión partidista, cancelación de candidatura e inhabilitación para ser dirigente o contendiente y hasta con la expulsión del partido.

Pese a las similitudes con lo establecido con otros partidos, Bravo Mena considera que los nuevos estatutos del partido, buscan renovar la forma en que se discute y se aprueba la vida democrática tanto dentro del blanquiazul, como hacia el exterior.

Asegura que la renovación era un movimiento natural y necesario para la vida democrática interna y externa y que los tiempos actuales necesitan ideas nuevas, gente más joven y con visiones más amplias.

Debe ser una alternativa que sea capaz de retornar a una vida democrática en México, pero no con las mismas bases anteriores que ya los ciudadanos conocen.
Luis Felipe Bravo Mena, exlíder del PAN.

Candidaturas a ciudadanos y ¿a Salinas Pliego?

El PAN también, dentro de los cambios que discutirán, es la apertura de sus candidaturas para la ciudadanía en general; es decir, no solo sus militantes tendrán oportunidad de buscar contender por este partido, sino cualquiera que lo desee, pero deberá seguir el proceso que se estipula.

En declaraciones recientes, el presidente del PAN, Jorge Romero, abrió la puerta a que el empresario Ricardo Salinas Pliego —quien se ha consolidado como una de las voces más críticas de Morena y sus gobiernos— pueda convertirse en una de las figuras impulsadas por el partido rumbo a la contienda presidencial de 2030.

“A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos. No descartamos a nadie”, dijo Jorge Romero a El País.

Ricardo Salinas Pliego, el empresario que pasó de ser amigo de AMLO a opositor de la 4T por su deuda con el SAT
La apertura a la ciudadanía, se leyó como un "guiño" al empresario Ricardo Salinas Pliego. (Foto: Cuartoscuro.)

A decir del coordinador General Jurídico del PAN, Santiago Torreblanca Engell, esta apertura no es para el empresario de Grupo Salinas, pues enfatiza que cualquier ciudadano “competitivo”, tiene las puertas abiertas en este organismo político.

“Es una forma de abrir la puerta a la ciudadanía en general. De echo, cuando se empezó este proyecto de reforma de estatutos, todavía Salinas pliego no aparecía como figura mediática”, menciona.

Tania Hernández advierte que la eventual postulación del empresario podría generar resistencias dentro del panismo de base, aunque también ve posible que despierte simpatías en otros sectores identificados con la derecha al exterior del partido.

Afiliación exprés

En los últimos seis años, el PAN ha perdido 26% de su militancia, por lo que dentro de las modificaciones a sus Estatutos se propone facilitar el registro ante este partido político. Todo desde un clic en el teléfono o computadora con el fin de recuperar terreno electoral para las elecciones de 2027.

Esto porque el PAN apenas cumple con la norma vigente que establece que los partidos políticos deben mantener un número mínimo de personas militantes no menor a 0.26% del Padrón Electoral utilizado en las elección federal inmediata anterior. Es decir, apenas está por encima del mínimo con 21,635 militantes.

En el proyecto se establecen dos tipos de militantes: uno adherente y otro activo, y va a depender de las actividades que haga cada uno.

El adherente deberá participar de forma activa y permanente en la realización de los fines objetivos y actividades del partido; mientras, el activo, debe contar con la constancia de militancia expedida una vez que acredite la participación en por lo menos una de las actividades inherentes a la promoción del PAN.

En entrevista, Torreblanca Engell explica que se creará una aplicación móvil, desde donde los ciudadanos podrán registrarse. “En primer lugar, el proceso de afiliación, cualquier persona va a poder afiliarse rápidamente a través de una aplicación sin que sea necesario aprobar un curso, tener algún aval; simplemente va a bastar la voluntad de la persona para afiliarse”, señala.

El panista estima que con este cambio, se podrán afiliar en un primer momento hasta 20,000 personas, pues dice que con el método actual estos ciudadanos no pudieron acceder al partido por el trámite “burocrático” que existe.

Con la campaña que estamos haciendo, yo creo que puede subir muchísimo más la militancia. Pero de entrada a esos 20,000.
Santiago Torreblanca, coordinador del PAN

La investigadora del Seminario de Derechas advierte que todos los nuevos afiliados y aquellos militantes que se registren vía plataforma web, ingresarán al partido en carácter de adherente, los cuales, son los más vulnerados en sus derechos partidistas y no forman parte de una estructura definida como se contempla en otros partidos.

“Yo no creo que la afiliación voluntaria a través de la aplicación móvil vaya a ser masiva, lo que es un hecho es que a través de esta herramienta van a poder crear nuevas clientelas políticas”, afirma.

Además, el militante activo podrá votar y elegir las presidencias de los Comités Directivos Municipales, Comités Directivos de las Demarcaciones Territoriales, de los Comités Directivos Estatales y del Comité Ejecutivo Nacional.

Así como de participar en el gobierno del partido, desempeñando cargos en sus órganos directivos, que no podrán ser más de tres por elección en un mismo momento.

No se incluye alianzas

En estas modificaciones no se incluye el fin de las alianzas con los partidos políticos, como lo mencionó el dirigente del PAN, Jorge Romero, en el relanzamiento del PAN.

El coordinador General Jurídico explica que no se estableció desde este documento no realizar uniones políticas con otros organismos políticos, ya que esta decisión de no aliarse ni con el PRI ni con MC es solo es para las elecciones de 2027.

“Los Estatutos no están pensados para el 2027. Los Estatutos están pensados para el futuro de México, y si bien en esta ocasión en el 2027 consideramos que no es conveniente ir en alianza, nosotros no sabemos si en 6, 9 o 12 años resultará conveniente. Entonces los órganos de deliberación del partido deben estar en posibilidad de decidirlo en su momento”, menciona.

La panista Adriana Dávila reprocha que se impulse la reelección de Jorge Romero, por lo que sostiene que el partido empleó la misma estrategia del PRI, quien modificó sus principales documentos para que Alejandro Moreno se reeligiera.

“Una de las reformas que hizo este Comité Ejecutivo Nacional es que se priorice o tenga como elemento indispensable que el presidente se pueda reelegir; entonces, en el proceso de la reelección, la convocatoria dentro de tres años, va a poder salir una convocatoria mixta, en lugar de que sea una convocatoria para mujeres (...) Nos aplicaron un 'Alito moreno'”, cuenta.

Otra de las críticas que hizo a estos cambios es que sanciona a quien “difame” o “calumnie” a otro panista, a lo que cuestiona cuáles serán los elementos para considerar que se cae bajo estos actos.

Cambios desde la dirigencia

Adriana Dávila, quien es parte de la Comisión que se encargó de redactar el anteproyecto para reformar los Estatutos del PAN, asegura que las propuestas que se presentarán son de la dirigencia nacional y se excluyeron otros planteamientos como que los miembros del partido presentaran su 6 de 6; es decir, transparentar declaraciones patrimoniales, de conflictos de interés, bienes, pero no se aceptó.

“Era una Comisión que en realidad no iban más que a validar lo que ya ellos (la dirigencia nacional) estaban proponiendo; no hubo posibilidad de discusiones”, declara.

Cuenta que ella pidió que los integrantes de esta Comisión Especial Redactora de Reforma de Estatutos pudieran participar en la Asamblea Nacional Extraordinaria, pues uno de ellos tenía reservas para cambiar el proyecto, pero no lo permitieron al no ser delegados numerarios.

De los 48 integrantes de esta Comisión, solo tres estuvieron en desacuerdo con Proyecto para reformar los Estatutos: Aminadab Pérez Franco, Alejandro Villalobos Bayón y Adriana Dávila. La primera se abstuvo en la votación, y los dos últimos votaron en contra.

“La Comisión está integrada por compañeros que lamentablemente son muy afines al oficialismo interno. No hay forma de poder conversar así”, acusa.

La Asamblea Nacional del PAN es el principal órgano de máxima deliberación y toma de decisiones del PAN, y está conformada por 3,828 delegados numerarios, como los presidentes de los Comités Directivos Estatales, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los miembros del Consejo Nacional, así como los integrantes de la Comisión Permanente Nacional y consejeros nacional.

